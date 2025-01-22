МО РФ: Минувшей ночью над регионами РФ сбили восемь украинских БПЛА

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Минувшей ночью противовоздушная оборона сбила восемь украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что шесть вражеских дронов было ликвидировано в Ростовской области и по одному — над территориями Курской и Воронежской областей.
Тем временем врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе сбили 15 БПЛА ВСУ: в Донецке, а также Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах. Он отметил, что в городе Красный Сулин обломки сбитого дрона упали на территорию частного дома, в поселке Марьино в Донецке — во двор частного дома и на территорию возле детского сада «Березка». По словам врио главы региона, пострадавших нет.
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Элина Позднякова