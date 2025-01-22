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МО РФ: Минувшей ночью над регионами РФ сбили восемь украинских БПЛА

Фото: iStock/sommersby

Фото: iStock/sommersby

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Минувшей ночью противовоздушная оборона сбила восемь украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что шесть вражеских дронов было ликвидировано в Ростовской области и по одному — над территориями Курской и Воронежской областей.



Тем временем врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе сбили 15 БПЛА ВСУ: в Донецке, а также Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах. Он отметил, что в городе Красный Сулин обломки сбитого дрона упали на территорию частного дома, в поселке Марьино в Донецке — во двор частного дома и на территорию возле детского сада «Березка». По словам врио главы региона, пострадавших нет.

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В Горняке после освобождения нашли тела расстрелянных мирных жителей
22 января 2025, 08:24

Фото: iStock/Artem Zakharov

Российские бойцы после освобождения города Горняк в ДНР находили в подвалах и домах тела расстрелянных мирных граждан. Об этом рассказал стрелок пятого комендантского полка 51-й гвардейской общевойсковой армии с позывным «Левый», его слова приводит ТАСС.
«Были гражданские (тела – ред.), конечно. Мы шли, проходили зачистку. Каждый дом надо проверить, есть ли там гражданский. Потому что, когда мы зашли, люди прятались, боялись. И надо было выходить с ними на контакт», — рассказал российский боец.

Он уточнил, что в некоторых домах находили тела расстрелянных людей. Кроме того, среди погибших также обнаружили гражданских без признаков насильственной смерти.

Об освобождении Горняка в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Взять под контроль населённый пункт удалось благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр».

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В Ростовской области обломки БПЛА упали на территорию детского сада и частных домов
Слюсарь: 15 БПЛА сбили в Ростовской области, обломки упали на дома и детский сад
22 января 2025, 08:12

Фото: iStock/aapsky

Минувшей ночью в Ростовской области сбили 15 украинских беспилотников, обломки дронов рухнули на территории частных домов и детский сад. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Всего минувшей ночью над территорией Ростовской области сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 15 БПЛА — в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

При этом он уточнил, что обломки одного из сбитых дронов упали рядом с частным домом в городе Красный Сулин. Также обломки рухнули во двор частного дома и на территорию детского сада в поселке Марьино в Донецке. Дошкольное учреждение сегодня работать не будет. Места падения фрагментов дронов оцеплены, работают саперы.

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#бпла
#двор
#дома
#telegram
#всу
#рф
#пво
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Трамп заявил, что США «изучают» вопрос о продолжении поставок оружия Украине
22 января 2025, 07:06

Фото: iStock/marc chesneau

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает вопрос о продолжении поставок оружия Украине. Во время общения в Белом доме он подчеркнул, что решение еще не принято и находится на стадии обсуждения.
«Мы изучаем данный вопрос», — сказал журналистам Трамп в ответ на вопрос о готовности продолжить поставки оружия Украине.
Он также добавил, что ведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и «очень скоро» планирует обсудить ситуацию с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что президент США отметил, что в случае отказа Москвы от диалога он готов рассмотреть возможность ужесточения антироссийских санкций.

А вот премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС пересмотреть свою политику в отношении санкций против России. По его мнению, введенные меры нанесли серьезный ущерб экономике ЕС, лишив ее конкурентоспособности, но не приблизили окончание конфликта на Украине.

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#россия
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Стало известно, что Киев массово репрессирует важных командиров ВСУ
Рогов: Киев массово репрессирует высокопоставленных командиров после провалов ВСУ
22 января 2025, 06:08

Фото: iStock/IherPhoto

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о массовых репрессиях против высокопоставленных командиров ВСУ, инициированных киевским режимом. По словам Рогова, аресты связаны с попыткой переложить ответственность за провалы на фронте на военное руководство.
В числе задержанных — экс-командующий оперативно-тактического управления «Харьков» генерал Юрий Галушкин, бывший командир 155-й механизированной бригады Дмитрий Рюмшин, генерал-лейтенант Артур Горбенко, а также другие военные, включая командира территориальной обороны Запорожья и его супругу.

«Еще масса людей менее публичных задержаны и арестованы на данный момент», — добавил Рогов в диалоге с РИА Новости.
Рогов отметил, что за репрессиями стоит подконтрольное американским структурам Государственное бюро расследований Украины. Санкционирование на аресты, по его словам, дало американское руководство, недовольное положением дел на фронте и успехами российских войск.


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«Объявил себя знаменосцем войны»: Пушков указал на абсурдность заявлений Макрона по Украине
Пушков: Макрон выступает против идей Трампа по Украине, становясь знаменосцем войны
22 января 2025, 03:56

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон демонстративно выступает против курса президента США Дональда Трампа, фактически позиционируя себя как сторонника продолжения конфликта на Украине. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя последние заявления французского лидера.
Макрон недавно отметил, что конфликт на Украине не завершится «ни завтра, ни послезавтра», и вновь подчеркнул, что Россия представляет угрозу для безопасности Европы.

«В то время как Трамп декларирует — пусть пока на словах, но всё же — курс на завершение войны, что еще раз подтвердил сегодня уже госсекретарь США Марко Рубио, Макрон объявляет себя ее знаменосцем», — отметил Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее Макрон также заявил о необходимости пересмотра оборонной стратегии Франции, включая срочный набор молодых добровольцев в армию. Это, по его словам, поможет стране быть готовой «к тому, что может произойти».

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#франция
#украина
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Новый президент США допустил ужесточение санкций против России
Трамп заявил о возможных санкциях против РФ при отказе от переговоров по Украине
22 января 2025, 02:51

Фото: iStock/designer491

Президент США Дональд Трамп заявил, что дальнейшее ужесточение санкций против России возможно, если Москва не проявит готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление он сделал во вторник во время общения с журналистами в Белом доме.
Глава американской администрации подчеркнул, что новые меры могут быть введены, если руководство России не пойдет на диалог. Также он выразил мнение, что конфликт на Украине можно было бы избежать, если бы он сохранил президентский пост после выборов 2020 года.

«Звучит вероятно», — коротко ответил Трамп на вопрос о возможных санкциях против РФ при отсутствии у России желания участвовать в переговорах.
Ранее стало известно, что в Пентагоне произошли масштабные кадровые перестановки: были уволены или отстранены все чиновники, занимавшиеся вопросами, связанными с Украиной.

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Тревожные новости для Киева: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину
Журналист Бочкала: в Пентагоне массово уволили чиновников, отвечающих за Украину
22 января 2025, 01:29

Фото: iStock/ValleraTo

В Пентагоне произошли масштабные кадровые перестановки: уволены или отстранены все чиновники, занимавшиеся вопросами, связанными с Украиной. Украинский журналист Роман Бочкала, ссылаясь на информацию от коллег из The Washington Post, сообщил об этом на своей странице в социальной сети.
«Внимание: всех, кто отвечал за Украину, уволили или отстранили. Или собираются перевести на другие должности. Полная перезагрузка», — написал Бочкала.
В сообщении отмечается, что сотрудников либо увольняют, либо переводят на другие должности. Эта «перезагрузка» вызывает тревогу в Киеве, так как она может повлечь за собой значительные изменения в отношениях между странами и в стратегических подходах к сотрудничеству с Украиной.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп инициировал масштабные кадровые чистки в госструктурах. В рамках этой кампании 51 сотрудник разведывательных служб лишился доступа к секретным данным, в то же время Государственном департаменте стали массово заменять работников.

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Еще один мирный житель пострадал от атаки БПЛА в Белгородской области
Гладков: при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадал еще один мужчина
21 января 2025, 23:30

Фото: telegram-канал Вячеслава Гладкова

В результате очередной атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадал еще один мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на участке автодороги Бессоновка — Орловка. Украинский дрон нанес удар по легковому автомобилю. Машина была уничтожена огнем, а водитель серьезно пострадал.

«Мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями ноги и руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — отметил Гладков.
Ранее 21 января сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал село Ясные Зори, также ранив мужчину. Его множественными осколочными ранениями ног сначала доставили в Октябрьскую районную больницу, а затем перевели в Белгородскую больницу №2.

Кроме того, пострадал 11-летний ребенок, получивший баротравму во время отражения атаки ВСУ средствами ПВО. Ему оказали медицинскую помощь, и он будет лечиться амбулаторно.

Информация о разрушениях и других возможных пострадавших уточняется.

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Минобороны: Силы ПВО сбили девять БПЛА ВСУ над Ростовской областью
21 января 2025, 23:13

Фото: iStock/bbsferrari

Дежурные силы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников в небе над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ.
«С 21.30 до 22.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской области», — сообщили в Минобороны.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районе Каменска-Шахтинского.

Также сообщалось, что Хинштейн заявил о невозможности эвакуации тел мирных жителей, которые были найдены в подвалах домов в селе Русском Поречном, несмотря на освобождение ВС РФ населённого пункта.

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