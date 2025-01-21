Украинская сторона атаковала беспилотниками российские регионы минувшей ночью

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Минувшей ночью противовоздушная оборона сбила 55 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.
Уточняется, что 22 вражеских беспилотника сбили в Брянской области, 12 — над Ростовской. Еще 10 украинских дронов ликвидировали в Смоленской и шесть — в Воронежской областях. В Саратовской области уничтожили четыре БПЛА ВСУ и еще один в Курской.
Ранее сообщалось, что в одном из многоквартирных домов Смоленска произошел сильный пожар после атаки беспилотников ВСУ на город. По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, пострадавших в результате нападения дронов нет.
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Элина Позднякова