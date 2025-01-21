Средства ПВО в Ростовской области сбили три дрона

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Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районе Каменска-Шахтинского.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Опасность атаки беспилотников объявили в Ростовской области в 21:30 по московскому времени.
Юрий Слюсарь подчеркнул, что силы и средства противовоздушной обороны продолжают отражать воздушную атаку.
Ранее сообщалось, что российские военные нашли висящие американские флаги в одном из зданий детского лагеря на юго-востоке Часова Яра, где ВС РФ штурмуют оборонительные укрепления ВСУ.
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Опасность атаки беспилотников объявили в Ростовской области в 21:30 по московскому времени.
«С 21:30 мск силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Каменска-Шахтинского сбито три БПЛА. В дежурные спасательные службы информация о разрушениях на земле не поступала», — обратил внимание временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области.
Юрий Слюсарь подчеркнул, что силы и средства противовоздушной обороны продолжают отражать воздушную атаку.
Ранее сообщалось, что российские военные нашли висящие американские флаги в одном из зданий детского лагеря на юго-востоке Часова Яра, где ВС РФ штурмуют оборонительные укрепления ВСУ.
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Ольга Енгалычева