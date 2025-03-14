МО РФ опубликовало кадры уничтожения боевиков ВСУ, бегущих из Курской области

Видео: Минобороны РФ
Минобороны РФ опубликовало кадры поражения личного состава и техники украинской армии при бегстве из Курской области.
«Расчеты FPV-дронов Центра «Рубикон» поразили автомобильную технику подразделений ВСУ, бегущих из курского приграничья», — говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.
Напомним, 13 марта Минобороны России сообщило, что ВС РФ освободили Суджу в Курской области от оккупации ВСУ, вместе с тем под контроль российских сил перешли населенные пункты Меловой и Подол.
На сегодняшний день армия России продолжает освобождать курские земли от присутствия украинских боевиков. Противник вынужденно отступает и пытается бежать на территорию Украины.
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Элина Позднякова