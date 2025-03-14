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Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких фронтах, успешно подавляя сопротивление вооружённых сил Украины, несмотря на усилия противника сохранить свои позиции и атаковать гражданские объекты. На таких направлениях, как Херсонское, Часовярское, Купянское и Запорожское, отмечены тактические достижения российских сил, включая уничтожение техники НАТО, расширение контролируемых территорий и прорывы к важным населённым пунктам. Подробности – в материале «Радио 1».
Москву атаковали дроны ВСУСилы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников. Два дрона были сбиты над Балашихой, один из обломков упал на строительную площадку в микрорайоне Измайлово на улице Демин Луг. Еще один беспилотник был уничтожен в микрорайоне Железнодорожный, а третий — в Южной Битце в Ленинском районе. Обломки третьего дрона упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще нет жильцов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об этом в своем Telegram-канале, добавив, что по предварительным данным, пострадавших нет, и на местах происшествий работают оперативные службы.
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В официальном телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина сегодня в 7:23 появилась информация о том, что атака на столицу была успешно отражена, и четыре беспилотника были сбиты. В аэропорту Внуково был введен план «Ковер», который впоследствии отменен. Что касается последствий, телеграм-каналы сообщают о нескольких местах, где упали обломки. В Москве на Резервном проезде, неподалеку от Кутузовского проспекта, предположительно произошел взрыв беспилотника. Хлопок был слышен рядом с многоквартирным домом, однако разрушений не зафиксировано. Об этом сообщает Baza.
Курская областьСуджа была окончательно освобождена, что подтвердило Министерство обороны. Вместе с этим флаг России был поднят над Подолом и Меловым. Заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинов отметил, что потребуется около десяти дней для полной зачистки Суджи от оставшихся сил ВСУ, которые могут прятаться в подвалах и блиндажах. Наступление в Курской области продолжается. По предварительным данным, российские войска вошли в Заолешенку и Рубанщину, фактически достигнув государственной границы.
Российские силы также продвинулись в Сумскую область после наступления на Суджу.
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Херсонское направлениеНа Херсонском направлении российские беспилотники провели точечную атаку, в результате которой была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, поставленная странами НАТО. Этот инцидент вновь подтвердил высокую эффективность использования дронов в современных боевых условиях. В то же время за последние сутки ВСУ совершили 33 обстрела сел на левом берегу Днепра, что привело к разрушениям в жилых районах. В Новой Каховке пострадали три многоквартирных дома и газопровод, а в Таврийске произошло возгорание в одном из жилых зданий.
Местные власти уже начали работу по устранению последствий, но обстановка остаётся напряжённой из-за продолжающихся атак.
Торецкое направлениеВ Торецкой агломерации противник использует тактику, отработанную за последние недели: мобильные группы ВСУ пытаются прорваться через фронт, но неизменно подвергаются ударам российских войск. Эксперты подчеркивают, что такая стратегия направлена на истощение сил ВС РФ, что пока мешает началу полномасштабного наступления в этом районе.
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Часовоярское направлениеСитуация на Часовоярском направлении остаётся одной из самых тяжёлых. Российские войска сохраняют инициативу, однако ВСУ опираются на мощные укреплённые позиции, которые они отчаянно пытаются удержать под своим контролем. Позиционные бои продолжаются с переменным успехом, и эксперты отмечают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от способности обеих сторон перебрасывать резервы и эффективно использовать тяжёлое вооружение.
Северское направлениеНа Северском направлении российские силы ведут позиционные бои к западу от Белогоровки. В районе Ивано-Дарьевки штурмовые группы ВС РФ смогли увеличить зону контроля на 200 метров вглубь, что является важным тактическим достижением.
Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении бои продолжаются к югу от Ямполовки, где российские войска пытаются расширить свои позиции в районе Новолюбовки, продвигаясь на запад в сторону Нового. Хотя значительных изменений на линии фронта пока не наблюдается, активность ВС РФ указывает на подготовку к более масштабным операциям.
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