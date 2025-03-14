Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких фронтах, успешно подавляя сопротивление вооружённых сил Украины, несмотря на усилия противника сохранить свои позиции и атаковать гражданские объекты. На таких направлениях, как Херсонское, Часовярское, Купянское и Запорожское, отмечены тактические достижения российских сил, включая уничтожение техники НАТО, расширение контролируемых территорий и прорывы к важным населённым пунктам. Подробности – в материале «Радио 1».