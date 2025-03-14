Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Освобождение Суджи, бегство ВСУ из Курской области, новая атака на Москву: последние новости СВО 14 марта

Освобождение Суджи, бегство ВСУ из Курской области, новая атака на Москву: последние новости СВО 14 марта

Фото: iStock/kovalchuk

Фото: iStock/kovalchuk

Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких фронтах, успешно подавляя сопротивление вооружённых сил Украины, несмотря на усилия противника сохранить свои позиции и атаковать гражданские объекты. На таких направлениях, как Херсонское, Часовярское, Купянское и Запорожское, отмечены тактические достижения российских сил, включая уничтожение техники НАТО, расширение контролируемых территорий и прорывы к важным населённым пунктам. Подробности – в материале «Радио 1».

Москву атаковали дроны ВСУ

Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников. Два дрона были сбиты над Балашихой, один из обломков упал на строительную площадку в микрорайоне Измайлово на улице Демин Луг. Еще один беспилотник был уничтожен в микрорайоне Железнодорожный, а третий — в Южной Битце в Ленинском районе. Обломки третьего дрона упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще нет жильцов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об этом в своем Telegram-канале, добавив, что по предварительным данным, пострадавших нет, и на местах происшествий работают оперативные службы.
Журналист назвал последствия атаки со стороны ВСУ по Москве
Журналист назвал последствия атаки со стороны ВСУ по Москве

В официальном телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина сегодня в 7:23 появилась информация о том, что атака на столицу была успешно отражена, и четыре беспилотника были сбиты. В аэропорту Внуково был введен план «Ковер», который впоследствии отменен. Что касается последствий, телеграм-каналы сообщают о нескольких местах, где упали обломки. В Москве на Резервном проезде, неподалеку от Кутузовского проспекта, предположительно произошел взрыв беспилотника. Хлопок был слышен рядом с многоквартирным домом, однако разрушений не зафиксировано. Об этом сообщает Baza.

Курская область

Суджа была окончательно освобождена, что подтвердило Министерство обороны. Вместе с этим флаг России был поднят над Подолом и Меловым. Заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинов отметил, что потребуется около десяти дней для полной зачистки Суджи от оставшихся сил ВСУ, которые могут прятаться в подвалах и блиндажах. Наступление в Курской области продолжается. По предварительным данным, российские войска вошли в Заолешенку и Рубанщину, фактически достигнув государственной границы.

Российские силы также продвинулись в Сумскую область после наступления на Суджу.

Фото: iStock/Christiantdk

Херсонское направление

На Херсонском направлении российские беспилотники провели точечную атаку, в результате которой была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, поставленная странами НАТО. Этот инцидент вновь подтвердил высокую эффективность использования дронов в современных боевых условиях. В то же время за последние сутки ВСУ совершили 33 обстрела сел на левом берегу Днепра, что привело к разрушениям в жилых районах. В Новой Каховке пострадали три многоквартирных дома и газопровод, а в Таврийске произошло возгорание в одном из жилых зданий.

Местные власти уже начали работу по устранению последствий, но обстановка остаётся напряжённой из-за продолжающихся атак.

Торецкое направление

В Торецкой агломерации противник использует тактику, отработанную за последние недели: мобильные группы ВСУ пытаются прорваться через фронт, но неизменно подвергаются ударам российских войск. Эксперты подчеркивают, что такая стратегия направлена на истощение сил ВС РФ, что пока мешает началу полномасштабного наступления в этом районе.

Американист объяснил позицию Трампа по разведданным для Украины
Американист объяснил позицию Трампа по разведданным для Украины

Часовоярское направление

Ситуация на Часовоярском направлении остаётся одной из самых тяжёлых. Российские войска сохраняют инициативу, однако ВСУ опираются на мощные укреплённые позиции, которые они отчаянно пытаются удержать под своим контролем. Позиционные бои продолжаются с переменным успехом, и эксперты отмечают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от способности обеих сторон перебрасывать резервы и эффективно использовать тяжёлое вооружение.

Северское направление

На Северском направлении российские силы ведут позиционные бои к западу от Белогоровки. В районе Ивано-Дарьевки штурмовые группы ВС РФ смогли увеличить зону контроля на 200 метров вглубь, что является важным тактическим достижением.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении бои продолжаются к югу от Ямполовки, где российские войска пытаются расширить свои позиции в районе Новолюбовки, продвигаясь на запад в сторону Нового. Хотя значительных изменений на линии фронта пока не наблюдается, активность ВС РФ указывает на подготовку к более масштабным операциям.

Читайте также:

В восьми населенных пунктах Сумской области власти объявили эвакуацию

Собянин: силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву

Украинские власти готовили поджог Дома профсоюзов
#внуково
#беспилотник
#взрыв
#вооружение
#всу
#вс рф
#минобороны
#запад
#курская область
#атака
#пво
#дроны
#сво
#статьи
Беспилотник попал в крышу жилого дома на западе Москвы
Беспилотник попал в крышу многоэтажного дома на западе Москвы, пострадавших нет
14 марта 2025, 08:14

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Беспилотник задел часть кровли многоэтажного жилого дома на западе Москвы. На место происшествия прибыли спасатели, сообщил в пятницу представитель экстренных служб столицы, передает РИА Новости.
«По предварительной информации, произошло попадание беспилотника в навесную часть кровли жилого многоквартирного дома на западе Москвы», — сообщил собеседник агентства.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

В восьми населенных пунктах Сумской области власти объявили эвакуацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Собянин: силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву

Украинские власти готовили поджог Дома профсоюзов

ВСУ бьют по освобожденным территориям Курской области кассетными боеприпасами
#россия
#конфликт
#владимир путин
#сво
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В восьми населенных пунктах Сумской области власти объявили эвакуацию
14 марта 2025, 08:13

Фото: iStock/reflection_art

Сумская областная администрация приняла решение о проведении обязательной эвакуации жителей из восьми населенных пунктов Сумского района Украины в связи с обострением оперативной ситуации на территории области. Об этом пишет РИА Новости.
В заявлении администрации уточняется, что эвакуация затронет населенные пункты в Юнаковской и Миропольской территориальных общинах. Ожидается, что в рамках этой меры будет вывезено 543 человека, включая детей.

Сумская область соседствует с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр расположен примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит автотрасса, которая соединяет город с российским населённым пунктом Суджа.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Собянин: силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву

Украинские власти готовили поджог Дома профсоюзов

ВСУ бьют по освобожденным территориям Курской области кассетными боеприпасами
#владимир путин
#сво
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Собянин: силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву
14 марта 2025, 07:37

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России успешно отразили атаку четырех беспилотников, направлявшихся на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности граждан и ликвидации последствий инцидента.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Читайте также:

Украинские власти готовили поджог Дома профсоюзов

ВСУ бьют по освобожденным территориям Курской области кассетными боеприпасами

Пожар на нефтебазе в Туапсе, куда ударил БПЛА, распространился на тысячу квадратных метров
#конфликт
#оружие
#владимир путин
#поджог
#бпла
#дома
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские власти готовили поджог Дома профсоюзов
Активистка «антимайдана» Игнатьева: Киев готовил поджог Дома профсоюзов в Одессе
14 марта 2025, 07:35

Фото: iStock/grafoto

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в непредотвращении насилия во время протестов в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом пишет РИА Новости.
Суд отметил, что украинские власти не предприняли необходимых мер для предотвращения и остановки насилия, а также не обеспечили своевременную помощь людям, оказавшимся в опасности.

Ольга Игнатьева, участница событий и активистка одесского «антимайдана», прокомментировала решение суда, утверждая, что украинские власти не только не предотвратили насилие, но и организовали его. По ее словам, начальники милиции были вызваны на совещание и оставались недоступными для связи, а пожарная служба, находившаяся в непосредственной близости, якобы получила указание не выезжать на тушение пожара.

Игнатьева также отметила, что националисты заранее объявили о своих намерениях провести марш по центру Одессы, что предвещало возможные столкновения с противниками. В 2015 году она получила убежище в Италии из-за преследований на Украине.

Читайте также:

ВСУ бьют по освобожденным территориям Курской области кассетными боеприпасами

Пожар на нефтебазе в Туапсе, куда ударил БПЛА, распространился на тысячу квадратных метров

Минобороны РФ: в церкви Черкасского Поречного найдены тела убитых мирных жителей
#суд
#бпла
#всу
#рф
#тела
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ бьют по освобожденным территориям Курской области кассетными боеприпасами
14 марта 2025, 06:23

Фото: iStock/DmyTo

Украинские войска забрасывают освобожденные территории Курской области кассетными боеприпасами. Этим поделился боец спецназа «Ахмат» с позывным «Гостуха» c РИА Новости.
«Очень много "колокольчиков" (элемент кассетных боеприпасов). Вот они валяются. Их здесь разбросано очень много», — рассказал солдат агентству, демонстрируя боеприпасы.

Как пояснил «Гостуха», таким образом ВСУ хотят замедлить продвижение российских военных в Курской области.

Ранее об ударах кассетными боеприпасами по освобожденным территориям рассказывал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, украинские войска били по группам эвакуации мирных жителей, находящимися в Судже и близлежащих населенных пунктах.

Читайте также:

Пожар на нефтебазе в Туапсе, куда ударил БПЛА, распространился на тысячу квадратных метров

Минобороны РФ: в церкви Черкасского Поречного найдены тела убитых мирных жителей

Стало известно, сколько времени уйдет на зачистку Суджи
#боеприпасы
#всу
#солдат
#курская область
#вс рф
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате