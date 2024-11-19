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МО РФ показало кадры освобождения российскими бойцами Новоалексеевки в ДНР

Видео: Минобороны РФ

18 ноября армия России освободила Новоалексеевку в ДНР. Кадры опубликовало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«В результате успешных действий соединений группировкой войск «Центр» освобожден населенный пункт Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

На кадрах видно, как российские бойцы при поддержке бронегруппы зашли в лесополосы и уничтожили боевиков ВСУ в укреплениях. При этом расчёты ударных БПЛА ВС РФ нанесли удары по военной технике и живой силе противника, чем помогли штурмовикам продвинуться вперёд.



Таким образом, российские военные смогли занять очень важные позиции и установили флаг России в Новоалексеевке.

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ВС РФ формируют новый огневой мешок для ВСУ на Сватовско-Кременском участке
19 ноября 2024, 08:16

Фото: iStock/Evgeny555

Группировке ВСУ восточнее Ямполовки на Сватово-Кременском направлении угрожает окружение. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«Продвижение наших войск в Тернах, а также северо-восточнее Торского создает серьезную угрозу окружения украинской группировки, находящейся восточнее Ямполовки», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, украинское командование уже не в состоянии качественно снабжать и обеспечивать подразделения ВСУ в данном районе из-за плотного огневого воздействия российских сил.

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Российские СМИ посчитали число потерь ВСУ с начала спецоперации
ТАСС: потери ВСУ с начала спецоперации превысили 900 тысяч человек
19 ноября 2024, 08:01

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Потери ВСУ с начала проведения Россией спецоперации составили около 906,5 тыс. военных убитыми и ранеными. Такие данные следуют из подсчетов ТАСС.
Издание напомнило, что 27 февраля 2024 года Сергей Шойгу, который на тот момент занимал должность министра обороны РФ, озвучил, что суммарные потери армии Украины с начала СВО превысили 444 тыс. человек.

При этом из последних сводок Минобороны РФ, после этого ВСУ потеряли порядка 462,5 тыс. человек убитыми и ранеными на всех направлениях.
Таким образом, число потерь противника в текущем году уже превысило общие потери Киева за два первых года СВО.

Ранее бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявлял, что украинские войска несут большие потери в Курской области и теряют лучших из-за прихоти Владимира Зеленского. По его словам, Зеленский тратит в курском приграничье ресурсы с минимальным оперативным и тактическим успехом.

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Минувшей ночью сбиты 12 БПЛА ВСУ в Ростовской и Белгородской областях
19 ноября 2024, 07:15

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские системы противовоздушной обороны минувшей ночью сбили 12 украинских беспилотников в Ростовской и Белгородской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Всего перехвачено и уничтожено 12 вражеских дронов. 11 из них ликвидировано в Ростовской области и один – в Белгородской.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в ночь на 19 ноября силы ПВО уничтожили 11 беспилотников над регионом.

По его словам, дроны были сбиты в районе Таганрога, а также в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах. Слюсарь подчеркнул, что работа ПВО позволила предотвратить возможные последствия атак.

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Ночью в Ростовской области ПВО уничтожила 11 БПЛА
Слюсарь: за ночь силы ПВО РФ сбили 11 дронов ВСУ в Ростовской области
19 ноября 2024, 06:50

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь на 19 ноября силы ПВО уничтожили 11 беспилотников над Ростовской областью, сообщил в своём Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.
По его словам, дроны были сбиты в районе Таганрога, а также в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах. Слюсарь подчеркнул, что работа ПВО позволила предотвратить возможные последствия атак.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив один беспилотник в районе Таганрога.

Стало также известно, что в Курской области погиб человек после атаки дрона ВСУ. Инцидент произошёл днём в Большесолдатском районе, где беспилотник атаковал легковой автомобиль.

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Колумбия и Россия создадут рабочую группу по вопросам наёмников в зоне СВО
19 ноября 2024, 05:42

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Колумбия и Россия договорились о создании рабочей группы для анализа ситуации с колумбийскими наёмниками, участвовавшими в конфликте на Украине. Об этом сообщил ТАСС министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо.
По его словам, тема обсуждалась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и стороны пришли к соглашению изучить дела задержанных граждан.

Мурильо отметил, что Колумбия стремится предотвратить участие своих граждан в вооружённых конфликтах. По предоставленным данным, некоторые колумбийцы, участвовавшие в конфликте, были ликвидированы, что стало трагедией для их семей.

Для борьбы с вербовкой наёмников правительство Колумбии направило в парламент законопроект о ратификации международной конвенции, желая остановить использование колумбийских граждан в иностранных конфликтах.

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В трёх областях РФ объявили ракетную опасность
Курская, Брянская и Орловская области находятся под ракетной угрозой
19 ноября 2024, 04:37

Фото: iStock/aapsky

На территории Курской, Брянской и Орловской областей объявлена угроза ракетной опасности.
Глава Курской области Алексей Смирнов в своём Telegram-канале призвал жителей укрыться в помещениях без окон, таких как коридоры, ванные комнаты или кладовые. Находящимся на улице рекомендуется зайти в ближайшее здание или укрытие.

В Брянской области также включена система оповещения, дан сигнал ракетной опасности. МЧС региона напоминает о необходимости избегать окон и направляться в укрытия или безопасные места.

«Ракетная опасность! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», — говорится в сообщении.
Аналогичные рекомендации дали и в Орловской области: укрыться в помещениях со сплошными стенами или спуститься в убежища.

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В Ростовской области ПВО РФ сбила БПЛА, пострадавший в больнице
19 ноября 2024, 02:31

Фото: iStock/vadimrysev

В Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив один беспилотник в районе Таганрога. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора, передает ТАСС.
В результате атаки пострадал водитель грузовика. Это произошло из-за падения другого беспилотника в Белокалитвинском районе. Мужчина получил ранения и был доставлен в больницу, ему оперативно оказывают медицинскую помощь.

Подробности о состоянии пострадавшего пока не известны.

Ранее «Радио 1» сообщало, что ВСУ предприняли очередную попытку атаковать российские регионы с использованием беспилотников. В Курской области ВСУ попытались совершить вылазку, но были отброшены ВС РФ. О том, как складывается обстановка в зоне проведения СВО на различных направлениях читайте в материале «Радио 1».

Дежурные силы противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу ВСУ в Курской области. Это произошло в приграничном районе региона.

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Постпред РФ при ООН напомнил о провалах Европы в борьбе с Россией
Василий Небензя посоветовал Западу забыть о попытках победить Россию на поле боя
19 ноября 2024, 02:15

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил о бесперспективности попыток военного поражения России, сообщает ТАСС.
Обращаясь к участникам, Небензя напомнил об историческом опыте Европы, которая неоднократно пыталась победить Россию на поле боя, но каждый раз терпела неудачу.

«О попытках победить Россию на поле боя мы вам советуем забыть. Европа уже не раз это пыталась сделать, и чем это для нее каждый раз заканчивалось, хорошо известно», — подчеркнул Небензя в ходе обсуждения темы Украины.
Ранее «Радио 1» сообщало, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сказал в своём Телеграм-канале, что если ВСУ ударит вглубь России ракетами США, то РФ будет вынуждена ответить.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объявил, что разрешение президента США Джо Байдена бить западными ракетами вглубь российской территории не помешает РФ достигать целей СВО. ​Подробнее читайте в нашем материале.

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ОЗХО подтвердила использование запрещённого химиката на Украине
19 ноября 2024, 01:46

Фото: iStock/Motortion

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнаружила следы запрещённого токсичного вещества в образцах из Днепропетровской области на Украине, взятых в прошлом месяце, передает РИА Новости.
Согласно отчёту, 20 сентября в районе села Ильинка предположительно использовались «средства борьбы с беспорядками».

Эксперты ОЗХО провели анализ корпуса гранаты и двух образцов почвы, выявив вещество 2-хлорбензилиденмалононитрил (CS), известное как слезоточивый газ.

ОЗХО подчеркнула, что использование подобных химикатов в военных действиях запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия. Лабораторные исследования подтвердили наличие токсичного вещества в собранных материалах.

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