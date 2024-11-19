МО РФ показало кадры освобождения российскими бойцами Новоалексеевки в ДНР

Видео: Минобороны РФ
18 ноября армия России освободила Новоалексеевку в ДНР. Кадры опубликовало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«В результате успешных действий соединений группировкой войск «Центр» освобожден населенный пункт Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
На кадрах видно, как российские бойцы при поддержке бронегруппы зашли в лесополосы и уничтожили боевиков ВСУ в укреплениях. При этом расчёты ударных БПЛА ВС РФ нанесли удары по военной технике и живой силе противника, чем помогли штурмовикам продвинуться вперёд.
Таким образом, российские военные смогли занять очень важные позиции и установили флаг России в Новоалексеевке.
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Элина Позднякова