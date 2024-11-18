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180 боевиков ВСУ уничтожены при попытке вырваться из окружения в Курской области

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Российские бойцы ликвидировали порядка 180 боевиков ВСУ, когда те попытались вырваться из окружения в районе Ольговского леса в Курской области. Об этом пишет Mash.
По данным издания, 250 украинских боевиков предприняли попытку выйти из котла в районе Ольговского леса. Однако движение заметили российские бойцы и нанесли по группе комбинированный удар, в результате которого 180 человек были уничтожены, еще 24 украинских солдата попали в плен.

Пленные рассказали, что в районе урочищ Ольговская Роща и Кремяновская Роща находятся от 400 до 600 бойцов ВСУ и иностранных наёмников. Они уже предпринимали попытки выбраться из окружения малыми группами, а в этот раз решили пойти большой толпой. По их словам, находиться на позиции невозможно при отсутствии резервов, пополнения боекомплектов и продовольствия.



За последние три дня российские силы освободили еще семь километров курской земли. Продолжаются бои за Дарьино и Новоивановку. Бойцы ВС РФ зашли в Погребки, Марьевку и Орловку, Черкасскую Конопельку и Плехово взяли в окружение и приблизились к Куриловке.

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Пушилин: ВСУ пытаются перебрасывать резервы с целью удержания Курахово
18 ноября 2024, 11:52

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Украинское командование не даёт приказа на отвод войск из Курахово в Донецкой Народной Республики. Напротив, украинцы пытаются перебрасывать резервы для того, чтобы удержать город.
Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам Курахово, так же как и ранее освобождённые российскими войсками Угледар и Авдеевка, является населённым пунктом, где ВСУ удалось создать хорошо укреплённые позиции. К тому же оттуда противник продолжает обстрелы Петровского района Донецка, добавил руководитель российского региона.

Пушилин подчеркнул, что с освобождением Курахово у ВСУ не будет физической возможности обстреливать Донецк. Такой укреплённый район противника крайне важно освободить. Именно поэтому украинское командование продолжает перебрасывать туда резервы, надеясь удержать город. Несмотря на практически безнадёжную ситуацию, руководство ВСУ не отдаёт приказа на отход, заключил глава ДНР.

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Стало известно, почему США долго не разрешали Украине бить по территории России
WP: США откладывали разрешение ударов вглубь РФ из-за страха ответа Москвы
18 ноября 2024, 11:49

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США долго не разрешали ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь территории России из-за опасений ответа Москвы. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из администрации действующего американского президента Джо Байдена.
«Белый дом сохранял запрет на удары ATACMS по России отчасти из-за опасений, что Россия ответит применением силы по отношению к интересам США и их союзников в других странах», — говорится в статье.

По данным издания, администрация Байдена полагала, что Москва может в ответ применить более разрушительное оружие на Украине, увеличить число диверсий в Европе и США или принять меры по усилению поддержки Ирана и хуситов в Йемене.

Напомним, 17 июня западные СМИ сообщили, что Байден разрешил Вооруженным силам Украины использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS против России. Какие регионы страны могут оказаться под угрозой и чем опасно вооружение читайте в материале «Радио 1».

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«Оплеуха» Зеленскому: Шольц обманул главу киевского режима в вопросе разговора с Путиным
Дубинский: Шольц обманул Зеленского по поводу телефонного разговора с Путиным
18 ноября 2024, 11:44

Олаф Шольц (Фото: kremlim.ru)

Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что канцлер Германии Олаф Шольц обманул главу киевского режима Владимира Зеленского по поводу телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
«Он элегантно макнул после разговора с Путиным, заявив, что придерживался на нем принципа ни слова про Украину без Украины», — поделился Александр Дубинский в своём Телеграм-канале.

Парламентарий уверен, это стало «оплеухой» Владимиру Зеленскому. Шольц оскорбил главу киевского режима тем, что что публично проигнорировал его просьбу не звонить президенту Российской Федерации, выразил мнение Александр Дубинский.

Кабмин ФРГ ранее подтвердил, что прошёл телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Шольц призвал российского лидера к переговорам с Украиной, чтобы достичь прочного и справедливого мира. При этом канцлер обратил внимание, что Германия будет и дальше поддерживать Украину, пока это необходимо.

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Картополов: Разрешение Украине бить вглубь РФ не повлияет на ход спецоперации
18 ноября 2024, 11:43

Фото: iStock/ Alex Kochev

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объявил, что разрешение президента США Джо Байдена бить западными ракетами вглубь российской территории не помешает РФ достигать целей СВО.
«Ход СВО это никак не изменит, вот вообще никак, как мы продолжали выполнять задачи, так и будем их продолжать выполнять. Этот фактор мы, конечно, будем учитывать, но те задачи, которые поставил наш Верховный главнокомандующий, будут выполнены», — подчеркнул Андрей Картаполов.

Депутат обратил внимание, что ракеты воздушного базирования (Storm Shadow, SCALP) можно сбросить на территорию Российской Федерации лишь с военных самолётов. Исходя из этого задача наших военных — не позволить им взлететь.

Глава комитета Госдумы по обороне сказал, что именно поэтому Вооружённые силы РФ активно уничтожают украинские аэродромы.

«Если самолёт не взлетит, то ракета не полетит», — передал депутат.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Джо Байден санкционировал применение Киевом дальнобойных ракет ATACMS по территории России.

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«Его мир скоро разрушится»: Судьба Зеленского предрешена
Хинкл: Из-за разрешения Байдена на удары ATACMS определилась судьба Зеленского
18 ноября 2024, 11:22

Фото: iStock/ 3dmitry

Журналист Джексон Хинкл поделился мнением в социальных сетях о том, что разрешение президента США Джо Байдена наносить удары по территории РФ ракетами ATACMS определило судьбу главы киевского режима Владимира Зеленского.
«Его мир скоро разрушится, как рано или поздно это происходит со всеми марионетками США», — подчеркнул Джексон Хинкл.

Он обратил внимание, что судьба Владимира Зеленского предрешена.

Газета The New York Times передавала, что Украина намерена использовать ракеты большой дальности ATACMS для защиты своих бойцов в Курской области. Дальнобойное оружие хотят использовать «против российских и северокорейских войск» в приграничном регионе.

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден впервые официально разрешил применение Вооружёнными силами Украины дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. Решение приняли, так как стало известно о том, что ВС РФ задействовали на поле боя в Курской области войска КНДР.

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#сша
#оружие
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#ракеты
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«Воин, а не инвалид»: боец СВО со страшным диагнозом вернется в зону боевых действий
Боец СВО с раком крови вернется в зону боевых действий в ожидании операции
18 ноября 2024, 10:51

Фото: iStock/vadimrysev

Боец СВО Эльгар Бабаев с позывным «Победа» с раком крови и первой группой инвалидности вернулся в зону боевых действий в составе добровольческого подразделения. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, Бабаев с позывным «Беда» участвовал в боях с 2022 года. В том же году в Луганске ему диагностировали лейкоз. В 2023-м году ему сообщили о необходимости пересадки костного мозга и прописали два дорогих препарата. Чтобы притянуть удачу, боец сменил позывной на «Победа» и решил вернуться в зону СВО в ожидании трансплантации в составе добровольческого подразделения.

«Конечно, врачи не рекомендуют идти воевать, чтобы вновь не создавать для организма стрессовые ситуации. Но и сидеть сложа руки я тоже не хочу. Тем более на этот раз записался не в штурмовики, а в операторы БПЛА. Опыт управления уже есть. В современных реалиях это, разумеется, не гарантирует никакой безопасности, но все же ты находишься чуть дальше от передовой», — рассказал боец.

По его словам, если уж суждено умереть, то пусть это случится на поле боя, а не на больничной кровати. Кроме того, Бабаев хочет, чтобы его сыновья запомнили его воином, а не инвалидом.

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Байден разрешил ВСУ бить ATACMS по России: какие регионы под угрозой, чем опасны ракеты
18 ноября 2024, 10:44

Фото: iStock/ Gerasimov174

Президент США Джо Байден разрешил Вооруженным силам Украины использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS против России. Какие регионы страны могут оказаться под угрозой и чем опасно вооружение расскажет «Радио 1».

Байден разрешил удары вглубь РФ


По информации американских журналистов, Джо Байден впервые санкционировал использование ВСУ ракет ATACMS для атак по территории России. По данным The New York Times, это оружие, скорее всего, будет направлено против российских войск в Курской области. Решение Байдена вызвало неоднозначную реакцию среди его советников, а в Белом доме отказались комментировать данное решение.

Известно, что Украина уже получила от Запада дальнобойные ракеты Storm Shadow и ATACMS. Сейчас обсуждается вопрос поставки JASSM.

NYT: Украина будет использовать ракеты ATACMS на территории Курской области
NYT: Украина будет использовать ракеты ATACMS на территории Курской области

Обломки ракеты ATACMS (Фото: РИА Новости/Максим Захаров)

Характеристики ракет ATACMS


Украина получила ракеты ATACMS от США 17 октября 2023 года. Дальность их полета варьируется от 160 до 300 километров. Благодаря системе GPS/INS, эти ракеты обладают высокой точностью и могут использоваться для атаки на различные цели. Также ATACMS способны маневрировать и преодолевать системы противовоздушной обороны.

Боевые части ракет могут быть кассетными или осколочно-фугасными. Например, MGM-140A ATACMS Block 1 с дальностью 165 километров оснащена кассетной боевой частью, тогда как MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary (QRU) и MGM-168A ATACMS Block 4A имеют дальность полета до 270 километров и оснащены осколочно-фугасной боевой частью WDU-18.


Характеристики ракет Storm Shadow



Storm Shadow — это малозаметная тактическая ракета большой дальности, способная точно поражать цели, летя на сверхмалых высотах. Эта особенность снижает вероятность обнаружения ракеты противником. Оснащенная турбореактивным дозвуковым двигателем, инфракрасным самонаведением и бортовым процессором с системой GPS, Storm Shadow может оставаться вне радиуса действия средств противовоздушной обороны. Дальность полета данной ракеты составляет около 560 километров.

Обломки ракеты Storm Shadow (Фото: РИА Новости)

Характеристики ракет JASSM


Ракеты JASSM способны поражать как стационарные, так и подвижные цели на значительных расстояниях. Они отличаются высокой точностью и большой дальностью, что позволяет им успешно атаковать цели различной сложности. Благодаря низкой радиолокационной заметности и сложной траектории полета, JASSM могут преодолевать системы противовоздушной обороны противника. Дальность полета этих ракет составляет 370 километров.

3 сентября стало известно, что Украина может получить новые дальнобойные ракеты JASSM от США для атак по территории Российской Федерации. Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщил, что окончательное решение пока не принято.
Туск: Следующие недели будут решающими для украинского конфликта
Туск: Следующие недели будут решающими для украинского конфликта

Какие регионы России под угрозой


С помощью ракет JASSM Украина может атаковать территории Смоленской области и Краснодарского края. Ракеты Storm Shadow с дальностью 560 километров могут достигать Московской, Тульской, Рязанской и Волгоградской областей, согласно инфографике РБК. Удары ATACMS могут угрожать Ростовской и Воронежской областям.

Реакция России


В сентябре Владимир Путин заявил, что если Вооруженные силы Украины начнут применять западное дальнобойное оружие для атак на глубину России, это будет расцениваться как прямое вмешательство НАТО в конфликт. Участие западных стран в украинском кризисе изменит его характер, и Россия будет вынуждена реагировать на возникающие угрозы.

Кроме того, Путин предложил изменить критерии использования Россией ядерного оружия. Теперь агрессия со стороны любого неядерного государства при поддержке или участии ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение. Также Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии, даже если противник использует обычные вооружения.

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#сша
#оружие
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Боец «Ахмата»: ВСУ бросают западную технику при отступлении в Курской области
18 ноября 2024, 09:58

Фото: istockphoto/ZenitX

Во время отступления в Курской области военнослужащие ВСУ в большом количестве бросают иностранную технику. Об этом рассказал боец подразделения спецназа «Ахмат» с позывным Гостуха.
Спецназовцы, продвигающиеся в Курской области, показали РИА Новости оставленные украинские позиции, где брошено много иностранной техники и боеприпасов, в том числе британский бронетранспортёр (БТР).

«На ходу бросали технику. Они, убегая, перевернулись, машину кинули, а экипаж убежал», — рассказал Гостуха.

Он также добавил, что во время наступления бойцов «Ахмата» на этом участке украинские военные также бросили американскую БМП «Брэдли» с боеприпасами и кое-какую другую боевую технику.

«Много их тут навсегда осталось, — сказал боец о потерях противника. — И пленных много взяли».

По его словам, несмотря на то, что подразделениям ВСУ пришлось отступить на некоторых участках, они продолжают оказывать ожесточённое сопротивление. Приказ на отход украинцы не получают.

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#новости
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#курская область
#техника
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ВС РФ уничтожили ДРГ ВСУ с женщиной в составе на Херсонском направлении
18 ноября 2024, 09:46

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские бойцы на Херсонском направлении ликвидировали группу украинских диверсантов, в составе которой оказалась женщина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации предотвратили попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы на Херсонском направлении», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в состав украинской ДРГ входила военнослужащая-женщина. По предварительным данным, минимум троих диверсантов уничтожили.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военные группировки войск «Север» блокировали подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области. По данным ведомства, 24 украинских боевика были взяты в плен армией РФ.

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