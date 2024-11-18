180 боевиков ВСУ уничтожены при попытке вырваться из окружения в Курской области

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko
Российские бойцы ликвидировали порядка 180 боевиков ВСУ, когда те попытались вырваться из окружения в районе Ольговского леса в Курской области. Об этом пишет Mash.
По данным издания, 250 украинских боевиков предприняли попытку выйти из котла в районе Ольговского леса. Однако движение заметили российские бойцы и нанесли по группе комбинированный удар, в результате которого 180 человек были уничтожены, еще 24 украинских солдата попали в плен.
Пленные рассказали, что в районе урочищ Ольговская Роща и Кремяновская Роща находятся от 400 до 600 бойцов ВСУ и иностранных наёмников. Они уже предпринимали попытки выбраться из окружения малыми группами, а в этот раз решили пойти большой толпой. По их словам, находиться на позиции невозможно при отсутствии резервов, пополнения боекомплектов и продовольствия.
За последние три дня российские силы освободили еще семь километров курской земли. Продолжаются бои за Дарьино и Новоивановку. Бойцы ВС РФ зашли в Погребки, Марьевку и Орловку, Черкасскую Конопельку и Плехово взяли в окружение и приблизились к Куриловке.
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Пленные рассказали, что в районе урочищ Ольговская Роща и Кремяновская Роща находятся от 400 до 600 бойцов ВСУ и иностранных наёмников. Они уже предпринимали попытки выбраться из окружения малыми группами, а в этот раз решили пойти большой толпой. По их словам, находиться на позиции невозможно при отсутствии резервов, пополнения боекомплектов и продовольствия.
За последние три дня российские силы освободили еще семь километров курской земли. Продолжаются бои за Дарьино и Новоивановку. Бойцы ВС РФ зашли в Погребки, Марьевку и Орловку, Черкасскую Конопельку и Плехово взяли в окружение и приблизились к Куриловке.
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Элина Позднякова