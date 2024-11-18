ВС РФ освободили Новоалексеевку в ДНР

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Армия России освободила от ВСУ Новоалексеевку в ДНР. Теперь населенный пункт находится полностью под контролем российских сил. Об этом сообщает Минобороны в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новоалексеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.Освобождение Новоалексеевки позволяет бойцам ВС РФ подтянуть фланги для дальнейшего наступления на Покровск с юга и приблизиться к административной границе Запорожской области. До нее остается всего около 11 километров.
Уточняется, что также нанесено поражение нескольким подразделениям противника в районах Дзержинска, Вознесенки и Украинки.
По данным МО РФ, ВСУ потеряли порядка 500 человек живой силы. Кроме того, враг лишился бронетранспортера М113 и 155-мм гаубицы М-777 производства США. Также российские бойцы уничтожили польскую САУ «Krab» и другое вооружение украинской армии.
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Элина Позднякова