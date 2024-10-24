МО РФ показало кадры уничтожения переправы ВСУ через Оскол в Харьковской области

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Российские военные уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«Уничтожение переправы через реку Оскол западнее населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области. Благодаря ювелирной работе российской авиации ВСУ лишаются оставшихся путей снабжения», — говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.
Ранее военные соединения специального назначения войсковой группировки «Днепр» отбили у противника тактически важную высоту на Ореховском направлении в Запорожской области. Это произошло в день профессионального праздника спецназовцев.
Задача элитной войсковой части состояла в том, чтобы провести колонну техники и вместе с ней занять господствующую над местностью высоту, которую обороняли подразделения ВСУ. Технику обстреляла артиллерия противника, поэтому бойцы спецназа выдвинулись вперёд.
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Элина Позднякова