МО РФ показало кадры уничтожения переправы ВСУ через Оскол в Харьковской области

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что участившиеся обстрелы Энергодара со стороны ВСУ связаны с желанием сделать его безлюдным. Об этом информирует РИА Новости.