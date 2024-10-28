МО РФ показало кадры удара ФАБ-3000 по пункту ВСУ в районе Волчанска

Видео: Минобороны РФ
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения авиабомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции пункта временной дислокации ВСУ около Волчанска в Харьковской области. Видеозапись представлена в Telegram-канале оборонного ведомства.
Отмечается, что во время проведения разведывательных работ российские военные обнаружили украинский пункт временной дислокации в районе Волчанска. Координаты местоположения были переданы лётчикам ВКС РФ, которые точным попаданием фугасной авиационной бомбой уничтожили объект противника.
В Минобороны подчеркнули, что в момент прилёта в пункте находился командный состав одного из подразделений украинской армии.
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Анастасия Чинкова