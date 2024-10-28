Считанные месяцы остались до полного освобождения ДНР, убеждён Кимаковский

Раненый российский боец в течение двух недель защищал стратегически важное здание в зоне СВО. В итоге это позволило подразделениям ВС РФ взять под контроль населенный пункт и часть улиц. О том, как еще российским солдатам удавалось в одиночку уничтожить противника расскажет «Радио 1».