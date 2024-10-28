Считанные месяцы остались до полного освобождения ДНР, убеждён Кимаковский

Фото: iStock/macky_ch
Донецкая Народная Республика (ДНР) может быть полностью освобождены в ближайшие месяцы. Об этом сообщил советника главы республики Игорь Кимаковский в эфире телепередачи «Соловьёв Live».
По его словам, такая перспектива возможна за счёт краха обороны ВСУ на южнодонецком направлении. В частности, после освобождения российскими войсками Угледара у украинской армии посыпалась оборона к югу от Красноармейска (украинское название – Покровск).
Кимаковский также подчеркнул, что ВСУ обороняются очагово, у них фактически отсутствуют какие-либо резервы для успешного ведения боевых действий.
Читайте также:
Российские войска взяли под контроль ещё один населённый пункт в ДНР
ВС РФ освободили три села в Курской области и подошли к Судже
Удар ВСУ по Воронежу, контрнаступление в Курской области, бои под Суджей: последние новости СВО
Анастасия Чинкова