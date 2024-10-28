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ВС РФ освободили три села в Курской области и подошли к Судже

28 октября 2024, 12:28
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские войска освободили ещё три населённых пункта в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что речь идёт о Пушкарном, Русском Поречном и Черкасском Поречном, которые временно находились под контролем ВСУ после вторжения украинских боевиков на территорию российского региона.

Также в ходе успешных наступательных действий армия России взяла в плен 15 украинских военных.



Кроме того сообщается, что российские солдаты почти достигли Суджи. Им осталось пройти порядка четырёх километров до города.

Ранее в США признали российскую армию сильнейшей в мире. ВС РФ попали в рейтинг US News and World Report. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#всу
#курская область
#сво
#военные
#плен
Губернатор Гусев призвал воронежцев не публиковать последствия атак БПЛА ВСУ
28 октября 2024, 13:08

Фото: istockphoto/scyther5

Гражданам не следует публиковать фото и видео с последствиями ударов украинских дронов по российской инфраструктуре. Такая информация помогает противнику корректировать следующие атаки.
Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В своём телеграм-канале глава региона сообщил, что, например, минувшей ночью в Сети появились видеокадры с последствиями украинских атак. Некоторые ролики тут же были опубликованы на Украине и на Западе в информационных каналах.

«Публикация фотографий и видеозаписей последствий ударов противника недопустима!» — напомнил Гусев.

Губернатор подчеркнул, что такие действия могут привести к особенно трагическим последствиям в период работы на повреждённых объектах работников спецслужб и аварийных бригад. Он призвал граждан не публиковать видеозаписи последствий атак, помогая тем самым противнику.

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Считанные месяцы остались до полного освобождения ДНР, убеждён Кимаковский
Кимаковский: до освобождения ДНР остались месяцы
28 октября 2024, 12:35

Фото: iStock/macky_ch

Донецкая Народная Республика (ДНР) может быть полностью освобождены в ближайшие месяцы. Об этом сообщил советника главы республики Игорь Кимаковский в эфире телепередачи «Соловьёв Live».
По его словам, такая перспектива возможна за счёт краха обороны ВСУ на южнодонецком направлении. В частности, после освобождения российскими войсками Угледара у украинской армии посыпалась оборона к югу от Красноармейска (украинское название – Покровск).

Кимаковский также подчеркнул, что ВСУ обороняются очагово, у них фактически отсутствуют какие-либо резервы для успешного ведения боевых действий.

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#вс рф
#сво
#днр
#военные
#оборона
#контроль
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Российские войска взяли под контроль ещё один населённый пункт в ДНР
ВС РФ освободили Цукурино в ДНР
28 октября 2024, 12:16

Фото: iStock/rarrarorro

ВС РФ освободили населённый пункт Цукурино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что взять под контроль населённый пункт удалось благодаря успешным действиям бойцов группировки войск «Центр».

Также из сводки оборонного ведомства следует, что военные подразделения нанесли поражение живой силе и боевой технике пяти бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Димитров, Александро-Калиново, Правдовка и Вишнёвое в ДНР.

Кроме того, российскими военными были отражены 11 контратак штурмовых групп ВСУ.

Общие потери украинской армии в боях с центральной группировкой ВС РФ составили свыше 520 военнослужащих.

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#вс рф
#минобороны рф
#днр
#сво
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NYT рассказала о расстреле боевиками ВСУ мирных жителей Курской области
NYT сообщила о военных преступлениях ВСУ в Курской области
28 октября 2024, 12:13

Фото: iStock/Artem Zakharov

Американская газета The New York Times со ссылкой на свидетелей сообщила о военных преступлениях ВСУ в населённых пунктах Курской области.
Российский волонтёр Мария Скроб сообщила изданию, что бойцы ВСУ, совершившие вторжение в российский регион, стреляли по мирным жителям курского посёлка Коренево. По её словам, они открывали огонь по любой без разбора машине, приближающейся к этому месту.

Также жители рядом находящегося населённого пункта Куриловка сообщили о расстреле гражданских украинскими военными.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ во время отступления из села в Курской области заминировали двери храма иконы Божией Матери «Знамение». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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Алаудинов показал последнее видео бойца СВО и дал слово отомстить
Алаудинов прокомментировал предсмертное видео участника СВО и обещал отомстить
28 октября 2024, 11:52

Апти Алаудинов (Фото: РИА Новости/ Сергей Бобылев)

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов показал видео, снятое бойцом СВО перед его смертью.
Ролик Алаудинов выложил в своём Телеграм-канале. На видеозаписи российский штурмовик лежит в окопе и в шутку негодует из-за негостеприимности противников.

«Спасибо тому, кто этот окоп сделал», — говорит боец и улыбается.

Этот ролик — одно из последних видео, снятых погибшим военным, отметил генерал.

«Мы продолжим его дело и вернем врагу этот долг сполна», — дал слово Апти Алаудинов.

Ранее командир спецназа «Ахмат» также сообщил о гибели штурмовика на специальной военной операции. Алаудинов считал его лучшим в своём деле.


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Военнопленный рассказал о спецотрядах в ВСУ для расстрела дезертиров
28 октября 2024, 11:33

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

В украинской армии действуют специальные отряды для расстрела дезертиров. Об этом сообщил боец разведывательного батальона 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ Борис Довбик, взятый в плен российскими военными.
Он пояснил, что никто из его сослуживцев не решался сбежать с позиций, поскольку знали, что будут расстреляны. В рядах ВСУ есть специальные люди, которые отлавливают и расстреливают дезертиров, рассказал военнопленный в видео, опубликованном Минобороны России.

Также Довбик отметил, что командование ВСУ специально распускало слухи о том, ВС РФ якобы не берут в плен украинских военных.

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#всу
#военные
#вс рф
#плен
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Боец ВС РФ 14 дней в одиночку оборонял важную позицию: подробности, кому еще пришлось сражаться в одиночестве
28 октября 2024, 11:13

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Раненый российский боец в течение двух недель защищал стратегически важное здание в зоне СВО. В итоге это позволило подразделениям ВС РФ взять под контроль населенный пункт и часть улиц. О том, как еще российским солдатам удавалось в одиночку уничтожить противника расскажет «Радио 1».

Раненый солдат в одиночку оборонял здание


По информации Минобороны России, младший сержант Владислав Куданов и его штурмовая группа получили задание захватить объект в одном из населенных пунктов. В результате боев военнослужащий получил серьезное ранение, но остался в живых. Оборонять объект ему пришлось одному. Несмотря на удары украинской артиллерии, в течение 14 дней Куданов держал оборону до подхода основных сил, что в итоге позволило российским подразделениям взять под контроль населенный пункт и часть улиц.


Бои за Горловку


Еще один российский боец с позывным Малек в одиночку противостоял ВСУ в бою за Георгиевку. Когда группа российских военных попала в засаду и подверглась атаке гранатами и дымовыми шашками, он самоотверженно защищал своих товарищей и выносил раненых из-под огня. Малек отстрелялся от ВСУ, и они отступили. Позднее бойцов оттянули ближе к российским позициям для эвакуации — у них были осколочные ранения и контузия.

Штурмовик, комментируя ситуацию, отметил, что украинские силы избегают прямых столкновений и полагаются на беспилотники и артиллерию.

Фото: istockphoto/Artem Zakharov

Один против группы диверсантов


В марте еще один российский боец вышел против группы диверсантов. Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал видеозапись этого боя. На кадрах видно, как военнослужащий уверенно подходит к окопу, занятому ВСУ, бросает гранату и быстро уходит, после чего боеприпас взрывается.


Захват пункта ВСУ в одиночку


Сержант Александр Мальцев в одиночку захватил опорный пункт ВСУ и уничтожил пятерых националистов в районе Кременной. Пока одна группа отвлекла внимание на себя, сержант и командир отделения Александр Мальцев с позывным «Кубань» спустился в окоп, подкрался к боевикам и вступил в бой.

«Сел в окопчик в засаду и ждал. Он минут 40 пролежал. Потом группа другая, второго командира брала еще один опорник, они повернулись туда, он одного стебанул, другого стебанул, прострел сделал. И тут начали сдаваться», — рассказал «Известиям» командир роты с позывным «Батя».

Мальцев действовал в одиночку, так как его сослуживцы получили ранения. Боец уничтожил пятерых военнослужащих ВСУ и взял двоих в плен. Противник даже не осознал, что штурмовик действовал один.

«Заходит в блиндаж. Мы сказали, что мы сдаемся, поднимаем руки. Я сказал: "Мы сдаемся, я трехсотый". Хорошо, говорит, не рыпайтесь, выходите. Я говорю, что я не могу идти, я трехсотый. Сказал: "Хорошо, сидите ждите"», — рассказал сдавшийся в плен украинский военный.

На следующий день отбитый опорный пункт передали пехоте, а штурмовиков вскоре отправили на новое задание, с которого Александр Мальцев уже не вернулся. Он погиб, прикрывая раненого.

Мобилизованный с боевым опытом Мальцев сам перевелся из пехоты в штурмовики и обучал своих бойцов, навсегда оставаясь для них примером. Летом 1993 года он служил на афганской границе и отражал атаку боевиков на заставу, за что был награжден медалью «За отвагу». В настоящее время готовятся документы для представления его к званию Героя России посмертно.

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#курская область
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Пентагон будет исправлять последствия своего стратегического просчёта 2010-х
США будет исправлять последствия стратегического просчёта 2010-х
28 октября 2024, 11:03

Фото: iStock/ Nastco

НАТО и США не могут в полной мере обеспечить украинскую армию боеприпасами, сообщает РИА Новости.
В 2010-х годах США производили не более трёх тысяч снарядов 155 калибра за календарный год. После начала СВО объёмы производства увеличились до 14 400 единиц снарядов — при условии активного контрнаступления ВСУ этого хватило бы лишь на несколько дней.

Сейчас поддерживать боеспособность украинской армии становится всё труднее для США. Основная проблема — американскому военно-политическому руководству сложно предугадывать характер и масштабы военных действий.

Чтобы исправить прошлые ошибки, Пентагон решил, что будет выпускать около 100 тысяч артиллерийских снарядов 155 калибра каждый месяц к концу 2025 года. В нынешнем 2024 году в рамках реализации программы выделили 3,1 миллиард долларов США. В мае Конгресс почти удвоил сумму, сообщают РИА Новости.

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Российские военные создали мангал для защиты танка от дронов, напоминающий дреды
28 октября 2024, 10:34

Фото: iStock/kovalchuk

Танки 150-й гвардейской мотострелковой дивизии российской группировки войск «Юг» создали мангал для защиты танков от атак FPV-дронов, который по внешнему виду напоминает дреды. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что при конструировании военные ориентировались на боевой опыт, полученный в ходе СВО. Мангал представляет собой надстройку над башней танка, по периметру которого закреплены стальные промышленные канаты. Расстояние между ними рассчитано так, чтобы заряд беспилотника детонировал вне брони танка и не повреждал саму машину. Теперь у дронов практически отсутствуют шансы пролететь сквозь эту защиту.

Командир танка рассказал, что при ударении FPV-дрона о канаты, срабатывает кумулятивная струя. Однако она успевает рассеяться, не достигая брони. Также на конструкцию дополнительно установлена система радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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#вс рф
#сво
#дрон
#танки
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