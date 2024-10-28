ВС РФ освободили три села в Курской области и подошли к Судже

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Российские войска освободили ещё три населённых пункта в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что речь идёт о Пушкарном, Русском Поречном и Черкасском Поречном, которые временно находились под контролем ВСУ после вторжения украинских боевиков на территорию российского региона.
Также в ходе успешных наступательных действий армия России взяла в плен 15 украинских военных.
Кроме того сообщается, что российские солдаты почти достигли Суджи. Им осталось пройти порядка четырёх километров до города.
Ранее в США признали российскую армию сильнейшей в мире. ВС РФ попали в рейтинг US News and World Report. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Также в ходе успешных наступательных действий армия России взяла в плен 15 украинских военных.
Кроме того сообщается, что российские солдаты почти достигли Суджи. Им осталось пройти порядка четырёх километров до города.
Ранее в США признали российскую армию сильнейшей в мире. ВС РФ попали в рейтинг US News and World Report. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова