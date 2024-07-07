МО РФ показало кадры уничтожения американского Patriot комплексом «Искандер»

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В Минобороны сообщили, что расчет ОТРК «Искандер» уничтожил две пусковые установки зенитных ракетных комплексов Patriot и РЛС «Жираф». Кадры удара по технике опубликованы в телеграм-канале «Zvezdanews».
Позиции украинских военных были атакованы в Одесской области.
Напомним, ЗРК Patriot передан ВСУ США. Станция Giraffe шведского производства.
Ранее сообщалось, что российской армии удалось подбить американский Bradley под Часов Яром. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, ЗРК Patriot передан ВСУ США. Станция Giraffe шведского производства.
Ранее сообщалось, что российской армии удалось подбить американский Bradley под Часов Яром. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова