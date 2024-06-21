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Бывший украинский солдат Максим Лихачев перешел на сторону РФ на танке Т-64, который был передан на вооружение интернациональной бригаде «Пятнашка». Об этом информирует ТАСС.
Командир бригады «Абхаз» рассказал, что боевая машина прибыла самостоятельно, и перед ее использованием проводится полная техническая проверка. Отмечается, что технические специалисты выделили высокую скорострельность, проходимость танка и преимущества динамической защиты корпуса.
Согласно информации источника, танк уже готов к боевым действиям и в ближайшее время отправится на линию боевого соприкосновения. Его назвали в честь Максима Лихачева, чье имя уже выведено на дуле машины.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Согласно информации источника, танк уже готов к боевым действиям и в ближайшее время отправится на линию боевого соприкосновения. Его назвали в честь Максима Лихачева, чье имя уже выведено на дуле машины.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова