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Российские военнослужащие из 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа уничтожили боевую машину пехоты американского производства Bradley с экипажем внутри. Об этом изданию РИА Новости сообщил командир штурмовой группы данной бригады с позывным «Кучер».
Боец рассказал, что после поражения американской машины, используемой ВСУ, российские солдаты сняли с нее трофейный РЭБ.
«Кучер» отметил, что уничтожить Bradley ВС РФ удалось в ходе наступления российский армии на Часовоярском направлении.
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