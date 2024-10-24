«Страна.ua»: В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

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В Киеве вечером и ночью несколько раз гремели взрывы. Сообщалось также о работе систем противовоздушной обороны.
До этого взрывы были слышны в Черкассах и Умани, сообщает украинское издание «Страна.ua». По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Харьковской и Киевской областях. Звучали сирены и в столице Украины.
Российские войска начали наносить удары по военной и энергетической инфраструктуре Киева 10 октября 2022 года — через два дня после террористического акта на Крымском мосту, ответственность за совершение которого, по оценке российских властей, несут украинские спецслужбы. В последнее время сигналы воздушной тревоги звучат в городах и областях Украины практически ежедневно.
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Александр Бойцов