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Российские FPV-дроны атаковали автомобиль с офицерами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Писаревке и грузовик с живой силой в районе города Середины-Буды в Сумской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Представитель подпольной организации добавил, что в Глухове Сумской области было уничтожено не менее 20 украинских бойцов, направлявшихся в Курскую область.
Ранее FPV-дрон подразделения «Днепр» уничтожил пункт управления ВСУ. Операторы БПЛА обнаружили личный состав противника в оставленных жителями домах, организованных как пункты управления дронами.
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Александр Климов