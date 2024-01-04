МО РФ: ПТРК «Корнет» уничтожил расчёт дронов ВСУ на расстоянии почти в 5 км

ПТРК «Корнет» уничтожил расчет FPV-дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении с расстояния в 4,6 километра. Об этом рассказал в интервью телеканалу Минобороны России «Звезда» командир расчёта ПТРК с позывным «Мясник».
«Расстояние до противника было 4,6 км. Цель была обнаружена с помощью БПЛА, после чего уничтожена. В основном, сейчас мы работаем по наблюдательным постам, блиндажам и укрепленным позициям противника», — рассказал он.
По словам военнослужащего, российские разведчики каждый день обнаруживают опорные пункты и отдельные группы ВСУ, корректируют артиллерию, выполняют задачи в тылу противника и наносят ему поражение с помощью различного вооружения.
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Артем Путинцев