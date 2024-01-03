МО РФ: Штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ с высоты 25 метров

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Самолёты штурмовой авиации Военно-космических сил (ВКС) России нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на Донецком направлении с предельно малой высоты. В момент атаки штурмовики выходили из пике в 25 метрах над землёй.
В Минобороны отметили, что, согласно докладу передового авиационного наводчика, все ранее намеченные цели были успешно поражены. Экипажи штурмовиков после завершения атаки выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и отправились на аэродром базирования. Боевой вылет завершился в штатном режиме.
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Александр Бойцов