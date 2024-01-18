Российские военные полностью освободили село Веселое в ДНР от ВСУ

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Армия России армия освободила населенный пункт Веселое в ДНР, полностью взяв его под свой контроль. Об этом заявили в Минобороны России.
«На Донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Веселое Донецкой народной республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
При этом добавляется, что ВС РФ нанесли мощные удары по боевикам и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки. Для этого использовали авиацию, артиллерию и тяжелые огнеметные системы.
Накануне также сообщалось, что российские военные водрузили российский флаг в центре населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области.
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Элина Позднякова