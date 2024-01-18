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Российские военные полностью освободили село Веселое в ДНР от ВСУ

Минобороны РФ: Армия России освободила населенный пункт Веселое в ДНР
18 января 2024, 16:04
Фото: iStock/SergeyVButorin

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России армия освободила населенный пункт Веселое в ДНР, полностью взяв его под свой контроль. Об этом заявили в Минобороны России.
«На Донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Веселое Донецкой народной республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом добавляется, что ВС РФ нанесли мощные удары по боевикам и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки. Для этого использовали авиацию, артиллерию и тяжелые огнеметные системы.


Таким образом, за минувшие сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли порядка 260 человек живой силы, а также боевую технику. Кроме того, российским военным удалось уничтожить три вражеские артиллерийские системы М777, САУ Paladin и «Гвоздика», и гаубицу Д-30.

Накануне также сообщалось, что российские военные водрузили российский флаг в центре населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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* Запрещенная в России террористическая организация.
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#всу
#вс рф
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МО РФ: ПВО за сутки сбила две ракеты «Точка-У», 18 снарядов РСЗО и 91 дрон ВСУ
18 января 2024, 16:11

Фото: iStock/vadimrysev

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты «Точка-У», 18 снарядов РСЗО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что с помощью системы противовоздушной обороны также были уничтожены 91 беспилотный летательный аппарат и управляемая авиабомба американского производства JDAM. Также российским войскам удалось освободить населенный пункт Веселое в ДНР, полностью взяв его под свой контроль.

Сообщается, что за прошедшие сутки на Донецком направлении украинские войска потеряли порядка 260 человек живой силы, а также боевую технику.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские военные полностью освободили село Веселое в ДНР от ВСУ

Филиппо назвал безумием поставлять Украине Caesar, когда она проигрывает

СМИ объяснили, почему Канада пока не передала Украине ЗРК NASAMS
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#днр
#сво
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На Украине мужчин призывного возраста отказываются лечить без справки из военкомата
18 января 2024, 15:45

Фото: iStock/Oleksander Bontei

На Украине в некоторых областях перестали оказывать медицинскую помощь без предоставления справки из военкомата. Об этом пишет украинское издание «Страна» местных жителей.
Согласно сообщению, для того, чтобы планово лечь в государственную больницу мужчины призывного возраста помимо основных документов должны предоставить справку из военкомата. При отсутствии подобной справки администрации больниц под любым предлогом пытаются отказать в госпитализации, например, ссылаются на отсутствие мест в лечебном утверждении.

Подобные случаи зафиксированы в Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской, Киевской и Сумской областях Украины.

Теперь граждане Украины не хотят рисковать и стараются обращаться за медицинской помощью в частные клиники. Там никаких справок не требуется. Из-за этого сильно выросла нагрузка на частные стационары.

Однако сами врачи опровергают информацию о том, что военные билеты требуют даже при походе в поликлинику.

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#мобилизация
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Филиппо назвал безумием поставлять Украине Caesar, когда она проигрывает
18 января 2024, 15:37

Фото: iStock/NiseriN

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что обещанные Францией Украине новые гаубицы Caesar, которые обойдутся Парижу практически в 390 миллионов евро, в тот момент, когда Киев проигрывает и даже Вашингтон отказывается от поставок вооружений является безумием.
По словам Филиппо, Франции стоит прекратить совершать такие неразумные действия. Политик добавил, что власти Франции говорят о нехватке средств для пенсионеров и больных, но при этом собираются оказывать дорогостоящую помощь Киеву. Филиппо подчеркнул, что сегодня необходимо выбирать мир вместо разрушения своего государства.

Ранее сообщалось, что задержка с отправкой зенитного ракетного комплекса NASAMS, который был обещан Украине Канадой, связана с необходимостью заключения соглашения о продаже вооружения между правительствами США и Украины.

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Шойгу проинспектировал производство управляемых ракет на предприятии в Дубне
18 января 2024, 15:19

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в «Государственном машиностроительном конструкторском бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка» в подмосковной Дубне. Об этом сообщается в телеграм-канале военного ведомства.
Шойгу проинспектировал производственные цеха, понаблюдал за процессом разработки, производства и модернизации управляемых ракет различных классов. Гендиректор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков доложил, что дальность одного из изделий составляет 250 км. Министр потребовал увеличить дальность до 300 км и более.

Гендиректор корпорации АО «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов рассказал, что уже испытано новое изделие с дальностью 310 км. При этом удалось удешевить ракету и в два раза увеличить её мощность.
«Боевая часть этой ракеты теперь составляет 800 кг, а была 450 кг», – сказал заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению Юрий Грехов.
«Надо теперь сделать так, чтобы таких ракет было в достаточном количестве. У нас каждый день идёт расход, каждый день поражение. Точно так же должно всё быть организовано на производстве», – подчеркнул Шойгу.
Богатиков также доложил, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, а с начала спецоперации объёмы выпуска высокоточных средств поражения увеличены в несколько раз.

На предприятии удвоили численность рабочего персонала, закупили новое технологическое оборудование, увеличили производственные площади, а также установили 12-часовые смены. Всё это позволило выйти на круглосуточный рабочий график и выполнить задачу по кратному увеличению выпуска высокоточных средств поражения.

Министру представили крылатые ракеты класса «воздух – земля», противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, перспективные образцы управляемого ракетного вооружения.

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В ГУР Украины признали прогресс РФ в производстве оружия
Скибицкий заявил, что Россия прогрессирует в производстве оружия
18 января 2024, 14:42

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Россия явно прогрессирует в производстве вооружения. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, выступая в Давосе, и привел в пример модернизированную ракету Х-101.
«Враг учится, учится довольно таки быстро. Я вам просто приведу пример: крылатые ракеты Х-101 - совсем другие, чем те, что применяли в 2022 году», - заявил Скибицкий.

Он объяснил, что обновленные российские ракеты оснащены активной системой радиоэлектронной борьбы, защитой, а также тепловыми пушками.

Что же касаемо украинского оружия, Скибицкий ранее признавал, что всё высокоточное оружие, имеющееся в распоряжении украинских военных, произведено на Западе. По словам главы ГУР, большинство артиллерийских снарядов для орудий калибра НАТО (155 миллиметров) также произведены за рубежом.

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Армия России ликвидировала в Харькове иностранных кураторов РДК*
Подпольщик: ВС РФ ликвидировали в Харькове иностранных кураторов РДК*
18 января 2024, 14:19

Фото: iStock/zim286

При российском ударе 16 января по зданию в Харькове, где находились иностранные наемники, также ликвидированы кураторы «Русского добровольческого корпуса»*, члены которого нападали на Брянскую и Белгородскую области в 2023 году. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на местных подпольщиков.
Напомним, 16 января армия России нанесла высокоточный удар по зданию в Харькове, где находились иностранные наёмники, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. В результате российского удара здание было полностью уничтожено. По информации Минобороны РФ, было ликвидировано порядка 60 боевиков, еще 20 получили ранения.

«Народ там крутился иностранный, и французскую речь слышали. Сколько было во время удара французов — нам точно не известно. Но там, однозначно, были те, кто курирует РДК*. Они иностранцы», — передает РИА Новости слова Лебедева.

Он также отметил, что на улице, где было уничтожено здание с иностранными наёмниками, располагается и военкомат.

По информации издания, РДК* входит в состав украинского националистического диверсионного подразделения «Кракен», которое сформировали главари полка «Азов»* и ГУР Украины. Именно члены РДК* в 2023 году вторгались на территорию Брянской и Белгородской областей. При этом движение поддерживается украинскими властями.

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* Запрещенная в России террористическая организация.
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В Петербурге назвали цель атаки украинских беспилотников
Совладелец нефтяного терминала в Петербурге Скигин назвал его целью атаки БПЛА
18 января 2024, 14:16

Фото: istock / rancho_runner

Целью атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на Санкт-Петербург стал нефтяной терминал. Об этом заявил совладелец Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин в беседе с «Коммерсантом».
Скигин выразил благодарность Министерству обороны РФ и президенту страны Владимиру Путину за быструю работу системы противовоздушной обороны, которая успешно перехватила беспилотник.

Отмечается, что эта атака ВСУ дроном Ленинградской области стала первой с начала спецоперации. По данным Минобороны, средства ПВО успешно сбили дрон примерно в 01:30 мск.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что власти города и области постоянно контактируют с силовиками. Идет следствие.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#петербург
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Украинский снаряд попал в крышу детского сада в Донецке
Мэр Кулемзин: украинский снаряд попал в крышу здания детсада в Донецке
18 января 2024, 12:47

Фото: istock / frantic00

Снаряд ВСУ попал в детский сад во время обстрела Петровского района Донецка. Об этом сообщил

«При обстреле Петровского района зафиксировано прямое попадание в кровлю детского сада №150», — сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
Он также добавил, что обстрел продолжается.

По данным представительства Донецкой народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинская армия открыла огонь по Петровскому району в 9:50, выпустив два снаряда натовского калибра 155 миллиметров.

До этого стало известно, что бойцам ВСУ в рацион включили экспериментальный наркотик ибогаин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#обстрел
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Британский историк Фергюсон назвал сроки решающего прорыва России на Украине
Историк Фергюсон: Россия совершит решающий прорыв на Украине в 2024 году
18 января 2024, 12:29

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска совершат решающий прорыв на Украине в нынешнем году. Об этом заявил британский учёный-историк Нил Фергюсон.
В интервью немецкому изданию Die Welt он напомнил историю прошлых войн, которые вела Российская Империя и Советский Союз. Историк отметил, что многие на Западе не хотят верить в развитие такого сценария, так как забыли уроки прошлого.

«Русские обычно неважно себя проявляют в первой половине вооружённого конфликта, зато во второй половине они побеждают», — сказал Фергюсон.

Он также добавил, что в результате победы России от Украины останется только «огрызок». Она не сможет восстановить разрушенную войной экономику, так как никто не захочет инвестировать в неё деньги, считает учёный. Кроме того, помощь Киеву со стороны его главного союзника США ослабевает, так как Штаты сами сейчас переживают период упадка. Фергюсон считает, что Европе надлежит консолидироваться и брать на себя большую ответственность в решении глобальных вопросов, так как на поддержку Америки больше рассчитывать не приходится.

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