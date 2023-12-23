МО РФ: Российские бойцы удержали выгодные рубежи на Купянском направлении

Фото: сайт Минобороны РФ
Бойцы мотострелковых подразделений группировки войск «Запад» удержали выгодные рубежи обороны на Купянском направлении фронта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Мотострелки 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение разрозненным штурмовым группам ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В ходе очередной неудачной атаки боевиков ВСУ были закреплены выгодные рубежи обороны», — цитирует агентство заявление оборонного ведомства.
В Минобороны отметили, что в ходе боевых действий была ликвидирована малочисленная группа ВС Украины и несколько мобильных средств огневой поддержки.
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Диана Аванесян