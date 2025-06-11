МО РФ: российские мотострелки вышли к западной границе ДНР

11 июня 2025, 12:32

Фото: istockphoto/zim286

К западной границе Донецкой народной республики вышли российские мотострелки. Об этом в среду, 11 июня, доложили в Минобороны РФ. Уточняется, что бойцы наступают в Днепропетровской области вместе с танковой дивизией.







«Группировка войск «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе Донецкой Народной Республики и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступательные действия по территории Днепропетровской области», — сказано в сводке Минобороны.

