МО РФ: российские мотострелки вышли к западной границе ДНР
К западной границе Донецкой народной республики вышли российские мотострелки. Об этом в среду, 11 июня, доложили в Минобороны РФ. Уточняется, что бойцы наступают в Днепропетровской области вместе с танковой дивизией.
«Группировка войск «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе Донецкой Народной Республики и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступательные действия по территории Днепропетровской области», — сказано в сводке Минобороны.В министерстве отметили, что группировка войск ВС РФ «Восток» вышла широким фронтом на западную границу Донбасса в результате активных действий. Бойцы развивают наступление под Днепропетровском. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается.