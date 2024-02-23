МО РФ: Российские военные уничтожили американский ЗРК Patriot - видео

Фото: istockphoto/Игорь (Santry) Волосянков
Российские военные уничтожили американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot вместе с расчётом. Удар был нанесён ракетными войсками Вооружённых сил РФ.
Отмечается, что российские ракетчики сумели поразить саму пусковую установку, тягач для её перевозки, уничтожить боекомплект и транспортно-заряжающую машину якобы «Патриота». Ракетные войска ВС РФ ждут в гости новые подарки от западного военно-промышленного комплекса — их ждёт примерно та же судьба.
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Александр Бойцов