Военкоры сняли кадры окружения ВСУ в районе Авдеевки - видео

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Во время штурма Авдеевки отличились многие подразделения российской армии. Бойцы отряда «Шторм» 114-й бригады ВС РФ смогли перекрыть дорогу на Ласточкино, которая имела жизненно важное значение для ВСУ, пытавшихся оборонять город.
Гарнизон ВСУ на авдеевском заводе «Коксохим» оказался полностью отрезан. Дальнейшее было делом времени и техники, в которой у российских войск имеется значительное превосходство, что признают и сами украинцы. Утраченные позиции противнику вернуть уже не удалось.
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Александр Бойцов