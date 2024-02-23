Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Военкоры сняли кадры окружения ВСУ в районе Авдеевки - видео

Военкоры сняли кадры окружения ВСУ в районе Авдеевки - видео

Военкоры RT рассказали и показали подробности битвы за Авдеевку
23 февраля 2024, 18:03
Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Во время штурма Авдеевки отличились многие подразделения российской армии. Бойцы отряда «Шторм» 114-й бригады ВС РФ смогли перекрыть дорогу на Ласточкино, которая имела жизненно важное значение для ВСУ, пытавшихся оборонять город.

На кадрах, которые заснял военный корреспондент RT Андрей Филатов, можно увидеть, как российские бойцы малыми штурмовыми группами продвигаются к ключевому зданию у перекрёстка рокады (дороги вдоль линии фронта - прим. ред.). Этот манёвр позволил продвинуться к автозаправочной станции и заблокировать путь к микрорайону «9 квартал».

Гарнизон ВСУ на авдеевском заводе «Коксохим» оказался полностью отрезан. Дальнейшее было делом времени и техники, в которой у российских войск имеется значительное превосходство, что признают и сами украинцы. Утраченные позиции противнику вернуть уже не удалось.






Читайте также:

Появились подробности биографии ликвидированного наёмника ВСУ из Бразилии

Российские бойцы на багги ушли от дрона-камикадзе ВСУ в Авдеевке

На Украине рассекретили подробности неудачи плана ВСУ в Авдеевке
#дороги
#станции
#всу
#солдаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский заявил о новом контрнаступлении
Президент Украины Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления ВСУ
23 февраля 2024, 16:30

Фото: istockphoto / Olena_Z

Вооруженные силы Украины активно готовятся к новому контрнаступлению в Черном море и зоне спецоперации, сообщил лидер Украины Владимир Зеленский в беседе Fox News.
По его словам, украинская армия сможет это сделать. Зеленский также считает, что это наступление удивит Россию.

Министр обороны России Сергей Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что штаб, планировавший украинское контрнаступление, выполняет работу за пределами Украины, в основном в Прибалтике.

Украинские силы в ходе контрнаступления потеряли почти 166 тысяч бойцов, 800 танков, в том числе половину немецких Leopard, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники.

При этом, ранее издание Welt сообщало, что украинские солдаты оставляют некоторые территории из-за сильной нехватки военных ресурсов. Они это делают, чтобы экономить боеприпасы.

Читайте также:
Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА.

Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках ВСУ над Курской областью.

ВСУ утром выпустили десять ракет РСЗО по Горловке.
#всу
#минобороны
#зеленский
#контрнаступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились подробности биографии ликвидированного наёмника ВСУ из Бразилии
23 февраля 2024, 15:41

Фото: istockphoto / Prostock-Studio

Стали известны детали биографии одного из самых знаменитых бразильских наёмников Вооружённых сил Украины — снайпера Макса Панаво, который был устранен в зоне боевых действий.
RT выяснил, что военнослужащий воевал на стороне ВСУ как минимум с ноября 2022 года. Про себя он отмечал, что является самым первым бразильцем в украинской армии.

До отправки в зону специальной военной операции, солдат профессионально занимался джиу-джитсу, учился и жил в Калифорнии. При этом он писал, что бросил учёбу и карьеру спортсмена «ради любимого дела» — войны. Известно, что на родине бразильский наёмник выстрелил в голову старшего брата, тем самым убил его.

Читайте также:

Вдова русского солдата рассказала об удивительном побеге мужа из украинского плена.

На Украине убит третий финский наемник, пишут СМИ.

ВСУ утром выпустили десять ракет РСЗО по Горловке.
#сми
#всу
#солдат
#наемник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В украинском Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве на юге Украины прогремел взрыв
23 февраля 2024, 14:50

Фото: istockphoto / dzika_mrowka

В населенном пункте Николаев на юге Украины прозвучал взрыв, сообщает местный телеканал «Пятый» в телеграм-канале.
Отметим, что ранее в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Вооруженные силы России с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей украинской территории.

При этом президент России Владимир Путин заявлял, что первая ракетная атака стала ответом на теракт, который устроил Киев на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога и сирена звучит в украинских регионах каждый день, иногда — по всей Украине.

Читайте также:

Welt: ВСУ теряют территорию из-за критической нехватки боеприпасов.

Вдова русского солдата рассказала об удивительном побеге мужа из украинского плена.

Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА.
#город
#тревога
#воздушная тревога
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Welt: ВСУ теряют территорию из-за критической нехватки боеприпасов
23 февраля 2024, 14:20

Фото: istockphoto / rina Piskova

Украинские военнослужащие оставляют некоторые территории из-за критической нехватки боеприпасов. Об этом немецкому телеканалу Welt после общения с украинскими военными рассказал журналист Штеффен Шварцкопф.
По его словам, ВСУ необходимо определиться как именно город и регион они будут защищать, чтобы все силы отправить туда. При этом, выбрать территорию, которую будут готовы потерять в ходе боевых действий.

Шварцкопф уточнил, что ситуация у ВСУ неприятная. Они вынуждены отказываться от нападений ради экономии снарядов и ресурсов. Их ситуацию еще усугубляет постоянное продвижение российской армии.

Журналист сказал в беседе с немецким телеканалом, что ВС России не испытывают недостатка в оружии, что было наглядно видно на территории Авдеевки.

Читайте также:

Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА.

Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках ВСУ над Курской областью.

На Украине рассекретили подробности неудачи плана ВСУ в Авдеевке.

#журналист
#бпла
#всу
#дефицит
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вдова русского солдата рассказала об удивительном побеге мужа из украинского плена
Вдова бойца из Ржева рассказала о смелом побеге мужа из украинского плена
23 февраля 2024, 14:02

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Российский боец по имени Григорий, уроженец города Ржев, в июле 2023 года попал в плен к украинцам. Несмотря на ранение, он не только сумел сбежать сам, но и помог выбраться своему сослуживцу.
Об этом рассказала вдова 32-летнего парня по имени Марина. Ребята ночью добрались до какой-то деревни, откуда смогли связаться со своими. После излечения Григорий вернулся к боевым товарищам, передаёт RT.

«Он ребят называл сынками, закрывал их своим телом во время обстрелов, хотя старше их был ненамного», — с печалью и гордостью говорит Марина.

Она также рассказала, что муж на свои деньги купил УАЗ и ездил на нём, собирая раненых и погибших товарищей. Сам боялся только одного: что его не смогут забрать с поля боя и похоронить по-человечески. За два дня до гибели позвонил жене и сказал: «Это мой последний выход». Наверное, что-то чувствовал.

На СВО парень ушёл по повестке. В ноябре прошлого года его группа попала под атаку беспилотников в Работине. Орден Мужества Григория останется вдове и маленькому ребёнку.







Читайте также:

МО РФ: Российский офицер дважды вызвал на себя огонь «Градов», спасая своих солдат

Солдат ВС РФ помог отбить занятое ВСУ село, спрятавшись на чердаке дома

Российский солдат Бабка рассказал, как 10 дней выживал в окопе с бойцом ВСУ
#деньги
#солдаты
#украина
#ребёнок
#плен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА
23 февраля 2024, 13:19

Фото: istockphoto / RamonCast

​ Город Шебекино Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона уточнил, что украинская армия сбросила взрывное устройство на припаркованный рядом с частным жилым домом автомобиль.

В результате атаки никто не пострадал. Повреждения получил легковой автомобиль и забор. На месте происшествия работают оперативные службы.

При этом, ранее сообщали, что средства противовоздушной обороны сработали над Курской областью. Были ликвидированы два вражеских беспилотника.

Читайте также:

На Украине убит третий финский наемник, пишут СМИ.

Российские бойцы на багги ушли от дрона-камикадзе ВСУ в Авдеевке.

ВСУ утром выпустили десять ракет РСЗО по Горловке.
#всу
#бпла
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках ВСУ над Курской областью
Минобороны: средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской областью
23 февраля 2024, 12:13

Фото: istockphoto / aapsky

Средства противовоздушной обороны устранили два вражеских беспилотника над Курской областью.
Об этом передает Минобороны России в телеграм-канале. Ведомство уточняет, что атаку ВСУ с применением БПЛА пресекли около 11 утра по московскому времени.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что системы ПВО среагировали в небе над Курском. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Напомним, что 19 февраля стало известно о поджоге завода по производству беспилотников для украинской армии во Львове. Пожар распространился на 400 квадратных метров. Об этом пишет телеграм-канал «Сварщики».

Читайте также:

На Украине убит третий финский наемник, пишут СМИ.

Российские бойцы на багги ушли от дрона-камикадзе ВСУ в Авдеевке.

ВСУ утром выпустили десять ракет РСЗО по Горловке.
#бпла
#всу
#минобороны
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине убит третий финский наемник, пишут СМИ
Ilta-Sanomat: третий финский наемник убит на Украине в районе Артемовска
23 февраля 2024, 11:06

Фото: istockphoto / Anna_Anikina

Третий финский наемник убит на Украине, передает в пятницу, 23 февраля, печатное издание Ilta-Sanomat.
Уточняется, что наемник был ликвидирован в понедельник 19 февраля в районе Артемовска. Известно, что ему был 21 год.

Это третий финский наемник, убитый в зоне спецоперации, пишет издание. Всего на стороне ВСУ находятся несколько десятков бойцов из Финляндии.

Информации о точном числе и сроке их пребывания на Украине не поступало. Напомним, что о гибели первого финского наемника стало известно в июне прошлого года, второго финна в октябре 2023 года.

Минобороны России несколько раз заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военнослужащие продолжат ликвидировать их по всей территории Украины. Некоторые наемники в интервью признавались, что украинские солдаты плохо организовывают их действия, подвергая их большой опасности.

Читайте также:

Российские бойцы на багги ушли от дрона-камикадзе ВСУ в Авдеевке.

ВСУ утром выпустили десять ракет РСЗО по Горловке.

На Украине рассекретили подробности неудачи плана ВСУ в Авдеевке.
#солдаты
#всу
#киев
#наемники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские бойцы на багги ушли от дрона-камикадзе ВСУ в Авдеевке
Бойцы группировки «Центр» на багги ушли от дрона-камикадзе ВСУ в Авдеевке
23 февраля 2024, 08:50

Фото: istockphoto / vadimrysev

Бойцы группировки российских войск «Центр» на багги смогли уйти от летящего на них дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины в Авдеевке в Донецкой Народной Республике. Об этом передает РИА Новости.
Происходящее смогла зафиксировать камера на каске российского военнослужащего. Уточняется, что во время поездки бойцы заметили летящий на них FPV-дрон. На видео было видно, как российские солдаты замечают летящий на них вражеский дрон-камикадзе.

Для того, что скрыться от него, водитель увеличил скорость транспорта и начал выполнять маневры. Через некоторые время, рядом с автомобилем прогремел взрыв. Все бойцы остались живы, однако некоторые получили легкую контузию.

Кроме того, второй дрон-камикадзе предпринял попытку подбить другую багги, на пути которой находился подбитый украинский транспорт. Российским солдатам удалось резко остановиться и рассредоточиться, поделился информацией военный ВС РФ с позывным «Весна».

Читайте также:

ВСУ утром выпустили десять ракет РСЗО по Горловке.

Украинский беспилотник попытался атаковать Брянскую область.

Столтенберг: ВСУ могут бить с F-16 по целям за пределами Украины.
#дрон
#солдаты
#всу
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф