Российская армия нанесла удар по заводу «Прогресс», ремонтирующему технику ВСУ

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В Запорожье Вооружённые силы РФ нанесли удар по заводу «Прогресс», на котором производится ремонт боевой техники ВСУ, а также по конструкторскому бюро «Ивченко-прогресс», работающему в этом же направлении.
Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В разговоре с ТАСС он уточнил, что были повреждены ремонтные цеха с украинской военной техникой.
Кроме того, по словам Рогова, был нанесён мощный удар по территории завода «Автозаз», где на открытой площадке располагалась боевая техника ВСУ. Также он предположил, что в результате этой атаки мог быть повреждён находящийся под ней подземный бункер.
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Александр Бойцов