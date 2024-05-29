МО РФ: Российские военные впервые уничтожили французскую гаубицу ТRF-1

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В ходе специальной военной операции российские военные уничтожили 155-миллиметровую гаубицу ТRF-1 французского производства. Это произошло впервые с начала СВО.
Об этом сегодня, 29 мая, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он также добавил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до четырёхсот военнослужащих. За минувшие сутки подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка в Харьковской области, Новоселовское в ЛНР, Григоровка и Серебрянка в ДНР.
На этом направлении российские военные за сутки отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ, а также уничтожили два украинских танка, 11 автомобилей, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab производства Польши и два 105-миллиметровых орудия М109 американского производства.
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