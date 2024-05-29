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ВСУ, отходя из Работино Запорожской области, бросили тела своих сослуживцев в полях. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Накануне губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что в селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области обнаружили подвалы с телами украинских военнослужащих.
Он подчеркнул, что для киевского режима солдаты являются лишь расходным материалом в «войне до последнего украинца».
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«В Работино ситуация не менее ужасающая. ВСУ, отступая из Работино, бросили тела своих солдат в селе и полях на съедение грызунов, показывая свою кощунственную суть», — цитирует РИА Новости Рогова.
Он подчеркнул, что для киевского режима солдаты являются лишь расходным материалом в «войне до последнего украинца».
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Элина Позднякова