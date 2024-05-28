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В Ирландии поразились масштабу потерь среди ВСУ

Журналист Боуз: масштабы потерь среди ВСУ на поле боя поражают
28 мая 2024, 15:35
Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Потери ВСУ на поле боя на передовой поражают своими масштабами. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
«Масштабы потерь украинцев на поле боя поражают. Неслучайно сообщать о военных потерях на Украине запрещено законом, а на фронт доступ строго ограничен», — написал Боуз в соцсети Х.

По его словам, украинские власти тщательно скрывают данные о потерях в армии, при этом западные СМИ никак этому не противостоят.



Ранее газета Monde писала, что ВСУ столкнулись с серьезными потерями из-за недостатка беспилотных летательных аппаратов и поддержки артиллерии. Командир взвода ВСУ Александр Беляев подчеркнул, что недостаток дронов и огневой поддержки артиллерии приводит к большим потерям, особенно в свете уничтожения российскими FPV-дронами украинской военной техники.

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Украина запрашивает антидоты в чрезмерных количествах, заявили в Минобороны
Минобороны: Киев просит противогазы, что говорит о планах применить химоружие
28 мая 2024, 15:33

Фото: iStock/vladj55

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Украина запрашивает антидоты и противогазы в чрезмерных количествах, что говорит о планах по применению токсичных веществ. Об этом Кириллов сообщил на брифинге Минобороны России по военно-химической деятельности США и Украины.
По его словам, РФ регулярно фикисровала многочисленные случаи применения ВСУ вещества хлорпикрин, которое зачастую идёт в смеси с хлорацетофеноном. Эти вещества применялись в районе Донецка, Богдановки, Кременной и других населенных пунктов.

Ранее исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», герой ДНР, командир «БАРС-13» Андрей Пинчук заявил, что ВСУ применяют химическое оружие на разных направлениях фронта. Среди армии ВС РФ был ​зафиксирован случай, при котором российский боец на трое ​суток потерял зрение после применения украинскими боевиками химоружия.

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ВСУ применили гранаты с отравляющим веществом против бойцов ВС РФ
МО РФ сообщило о применении ВСУ газовых гранат с отравляющим веществом CS
28 мая 2024, 15:30

Фото: iStock/VITALII MIKHAILIUK

Украинские войска применили гранаты с отравляющим веществом CS против российских военных на Краснолиманском и Богуславском направлениях. От этом сообщил начальник радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга.
Российская сторона неоднократно фиксировала и подтверждала случаи применения ВСУ боеприпасов с хлорпикрином и другими химическими средствами раздражающего действия в составе.

Подчеркнём, что CS – это отравляющее вещество, вызывающее раздражение слизистых оболочек. При большой концентрации вещества способно вызвать ожоги открытых участков кожи, а в редких случаях паралич дыхания и сердца, а также летальный исход.

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#минобороны рф
#всу
#вс рф
#украина
#спецоперация
#оружие
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Стало известно, сколько украинских заключённых вступили в ряды ВСУ
Министр юстиции Украины Малюська: 613 заключенных вступили в ряды ВСУ
28 мая 2024, 15:10

Фото: iStock/Irina Piskova

Более 600 заключенных на Украине выпустили из мест лишения свободы по УДО для мобилизации в ряды ВСУ. Такие данные привёл министр юстиции страны Денис Малюська.
«По состоянию на сейчас это будут штурмовые подразделения, это будут подразделения, которые пока состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание. То есть это монолитные подразделения, без смешивания с другими военнослужащими. Уже 613 заключенных вышли из тюрем и присоединились к ВСУ», — рассказал Малюська в эфире телеканала «Рада».

По его словам, сейчас бывшие осуждённые проходят боевую подготовку.

Кроме того, Малюська считает необходимым привлечь к службе в ВСУ тех, кто осуждён за одно убийство, так как заключенные идут «не бабочек ловить, а убивать». По словам украинского министра, прошлый опыт убийства может помочь им вести боевые действия.

Ранее американское издание The New York Times сообщало, что в соответствии с нововведениями в законе о мобилизации на Украине освободили 350 заключенных для участия в военных действиях.

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Применение химоружия ВСУ стало системным с согласия США, заявили в МО РФ
28 мая 2024, 15:04

Фото: iStock/andrey shalari

Применение украинскими войсками отравляющих веществ и химических средств борьбы с беспорядками приобрело с согласия США системный характер. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что российской стороной были зафиксированы многочисленные случаи применения украинскими войсками вещества хлорпикрин, которое часто идёт в смеси с хлорацетофеноном. Применение этих веществ фиксировалось около Донецка и населённых пунктов Артёмовск, Горловка, Богдановка и Кременная.

Кириллов добавил, что хлорацетофенон действительно отнесён к химическим средствам, применяемым для борьбы с беспорядками. А вот хлорпикрин, напротив, запрещён, поскольку внесён в Список Третьей Конвенции о запрещении химического оружия.

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Стало известно, сколько денег рассчитывает получить Украина от российских активов
Украина рассчитывает получить 1,7 млрд евро от российских активов в 2024 году
28 мая 2024, 15:04

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить в текущем году 1,7 миллиарда евро от прибыли от замороженных активов России. Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции в Бельгии.
Уточняется, что совет Европейского союза окончательно утвердил решение, согласно которому 90% получаемых депозитариями доходов от замороженных в ЕС российских активов будут направляться в бюджет Евросоюза для оказания военной помощи киевскому режиму. При этом ранее вице-премьер Австралии Ричард Марлз признал, что с простым изъятием и расходованием активов РФ имеются проблемы конституционного характера.

Вопрос изъятия российских активов в пользу Украины неоднократно комментировала российская сторона. Так пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил желающим присвоить зарубежные активы РФ, что в стране тоже есть западные деньги. Примечательно, что Россия намерена бессрочно судиться с Западом в случае конфискации активов Москвы.

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Украинец отправился за хлебом в магазин, но попал в плен ВС РФ в Волчанске
28 мая 2024, 14:43

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинский военнопленный пошел за хлебом, однако по пути его поймали сотрудники ТЦК и увезли в неизвестном направлении, далее мужчина оказался в российском плену в Волчанске. Видео допроса опубликовал военный обозреватель, экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.
«Ну, как попал на фронт. Пошел за хлебом в магазин, подъехали ТЦКашники, кинули меня в микроавтобус и увезли. Привезли в какой-то спортзал. Дня 3 мы там побыли, и нас отвезли сюда», — рассказал военнопленный ВСУ.

По его словам, он узнал, что находится в Волчанске, только от российских бойцов.

Ранее попавший в плен украинский пограничник Александр Ильницкий заявил, что минных заграждений на границе с РФ со стороны Харьковской области не было. По его словам, украинские военные передвигались только в одном секторе и по одному маршруту, так как считали, что вся остальная территория заминирована. Однако, когда бойцы ВС РФ зашли, оказалось, что никаких минных заграждений там не было.

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Гросси и Лихачев обсудили перезапуск ЗАЭС и признали его невозможным
28 мая 2024, 14:42

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГК "Росатом"

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым заявил, что перезапуск Запорожской АЭС в настоящее время невозможен.
Лихачев поддержал мнение Гросси, отметив, что перезапуск ЗАЭС — это не тема сегодняшней повестки. Гендиректор «Росатома» назвал первым условием для запуска станции безопасность. При этом, каким способом она будет обеспечена: гарантиями или отводом линии фронта, станет известно спустя время.

Лихачев также подтвердил готовность российской стороны продолжать безопасную эксплуатацию ЗАЭС в условиях непрекращающихся провокаций киевского режима.

Напомним, за последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак атомной станции.

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Названа цель удара ВС РФ по подконтрольной Киеву Снигиревке
Матвийчук: целью удара ВС РФ по Снигиревке под Херсоном – ликвидация угрозы
28 мая 2024, 14:04

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил удар ВС РФ по городу Снигирёвка, расположенному в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».
Взрывы с Снигирёвке были слышны в ночь с 9 на 10 мая.

По словам Матвийчука, Снигирёвка имеет оперативное, а не стратегическое значение. Вероятно, российское командование приняло решение ударить по этому населённому пункту из-за присутствия в нём подразделений ВСУ или огневых средств.

Он подчеркнул, что все удары наносятся с целью ликвидации угрозы. В первую очередь уничтожаются наиболее опасные объекты. Очевидно, при обстреле Снигирёвки преследовались те же цели.

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#спецоперация
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Песков рассказал о возможном ответе на удары по территории России
Песков: ответ на удары оружием Запада по России знают Путин и Минобороны РФ
28 мая 2024, 13:27

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ на удары оружием Запада по территории России знают президент Владимир Путин и российское Министерство обороны. Об этом представитель Кремля сообщил «Известиям».
Песков подчеркнул, что российские военные принимают соответствующие контрмеры. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Москва отмечает отсутствие единства в Европейском союзе по вопросу разрешения Украине атаковать территорию России.

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что необходимо снять ограничения на использование западного оружия для ударов ВСУ по целям на российской территории.

Напомним, ранее издание Asia Times сообщило, что Западу следует тревожиться из-за возможного ответа президента РФ Владимира Путина в случае, если Украине разрешат бить по российской территории западным оружием.

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