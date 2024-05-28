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Потери ВСУ на поле боя на передовой поражают своими масштабами. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
«Масштабы потерь украинцев на поле боя поражают. Неслучайно сообщать о военных потерях на Украине запрещено законом, а на фронт доступ строго ограничен», — написал Боуз в соцсети Х.
По его словам, украинские власти тщательно скрывают данные о потерях в армии, при этом западные СМИ никак этому не противостоят.
Ранее газета Monde писала, что ВСУ столкнулись с серьезными потерями из-за недостатка беспилотных летательных аппаратов и поддержки артиллерии. Командир взвода ВСУ Александр Беляев подчеркнул, что недостаток дронов и огневой поддержки артиллерии приводит к большим потерям, особенно в свете уничтожения российскими FPV-дронами украинской военной техники.
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