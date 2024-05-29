ВС РФ ударили ракетами по полигону ВСУ с иностранными инструкторами

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Российские военные ударили ракетами по Яворовскому полигону ВСУ во Львовской области, где были иностранные инструкторы. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».
Точное число атакованных иностранных военных не называется, но речь, предположительно, может идти о 100 людях. На Яворовском полигоне боевики ВСУ проходили курсы по тактической инженерной и медицинской подготовке, а также учились управлять техникой.
Кроме того, ВС РФ ударили по таким же объектам в Дублянах и Дрогобыче под Львовом.
Ранее стал известен возможный регион применения химического оружия ВСУ. По мнению военного эксперта Олега Глазунова, украинские неонацисты могут использовать его под Харьковом. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявлял, что применение химического оружия Украиной «стало системным».
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Кроме того, ВС РФ ударили по таким же объектам в Дублянах и Дрогобыче под Львовом.
Ранее стал известен возможный регион применения химического оружия ВСУ. По мнению военного эксперта Олега Глазунова, украинские неонацисты могут использовать его под Харьковом. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявлял, что применение химического оружия Украиной «стало системным».
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Никита Кротов