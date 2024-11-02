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В Сумской области российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar французского производства. Для атаки использовались барражирующие боеприпасы «Ланцет».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Огневая позиция французской гаубицы была обнаружена разведчиками российской войсковой группировки «Север». Координаты передали на командный пункт, где было принято решение использовать для атаки смертоносные барражирующие боеприпасы, которые уже стали настоящим кошмаром для украинской военной техники.
Прямыми попаданиями «Ланцетов» САУ противника была уничтожена. Точность и эффективность поражения заданной цели была зафиксирована средствами объективного контроля в режиме реального времени.
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Александр Бойцов