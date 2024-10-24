МО РФ: Российские войска нанесли удар по аэродромной инфраструктуре ВСУ

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Войска Вооружённых сил РФ за минувшие сутки нанесли серию ударов по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Кроме того, были атакованы скопления живой силы и техники противника.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что комбинированные удары наносились с применением оперативно-тактической и военной авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии различных войсковых группировок.
Украинские паблики сообщали, в частности, о серии мощных взрывов в районе военного аэродрома под городом Умань в Черкасской области. Официальных данных о масштабах ущерба и количестве выведенной из строя техники пока нет.
Кроме аэродромной инфраструктуры, были нанесены огневые поражения скоплениям живой силы и техники противника в 139 районах, добавили в Минобороны. Также средствами противовоздушной обороны были сбиты шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 77 БПЛА самолётного типа.
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Украинские паблики сообщали, в частности, о серии мощных взрывов в районе военного аэродрома под городом Умань в Черкасской области. Официальных данных о масштабах ущерба и количестве выведенной из строя техники пока нет.
Кроме аэродромной инфраструктуры, были нанесены огневые поражения скоплениям живой силы и техники противника в 139 районах, добавили в Минобороны. Также средствами противовоздушной обороны были сбиты шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 77 БПЛА самолётного типа.
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Александр Бойцов