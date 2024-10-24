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МО РФ: Российские войска нанесли удар по аэродромной инфраструктуре ВСУ

24 октября 2024, 15:56
Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Войска Вооружённых сил РФ за минувшие сутки нанесли серию ударов по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Кроме того, были атакованы скопления живой силы и техники противника.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что комбинированные удары наносились с применением оперативно-тактической и военной авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии различных войсковых группировок.

Украинские паблики сообщали, в частности, о серии мощных взрывов в районе военного аэродрома под городом Умань в Черкасской области. Официальных данных о масштабах ущерба и количестве выведенной из строя техники пока нет.



Кроме аэродромной инфраструктуры, были нанесены огневые поражения скоплениям живой силы и техники противника в 139 районах, добавили в Минобороны. Также средствами противовоздушной обороны были сбиты шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 77 БПЛА самолётного типа.

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В Киеве задержали троих военкомов за помощь уклонистам
24 октября 2024, 16:19

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Три сотрудника Голосеевского районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) помогали тем, кто уклоняется от воинской службы, оформить фиктивные документы. Разумеется, они делали это не из альтруистических побуждений, а за вознаграждение, причём немалое.
Об этом в своём телеграм-канале сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. Благодаря продажным военкомам тысячи военнообязанных сумели сняться с воинского учёта, не имея на то никаких оснований. Во время обыска у задержанных обнаружили и изъяли более 1,2 миллиона долларов и 45 тысяч евро наличными. Кроме того, у предприимчивых сотрудников ТЦК изъяли 11 иностранных автомобилей премиум-класса стоимостью не менее 100 тысяч долларов каждый, добавили в ведомстве.

Как установили следователи ГБР, военкомы привлекли в свою шайку бывшего председателя районной военно-врачебной комиссии и ещё двух гражданских для технической работы. Все вместе они помогали уклонистам оформлять липовые документы и справки для снятия с воинского учёта. За услуги сотрудники ТЦК брали от двух до 15 тысяч долларов, из которых выплачивали долю подельникам.

Простая арифметика показывает, что благодаря им мобилизации сумели избежать тысячи и тысячи вполне здоровых украинцев. В то время как всё чаще приходится слышать, что военкомы силой мобилизуют и отправляют на фронт мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем.

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ВСУ перебросили группу наёмников из Германии под Красный Лиман
24 октября 2024, 15:46

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские войска перебросили на Краснолиманское направление группу наёмников из Германии. Об этом силовые структуры сообщили ТАСС.
Отмечается, что на данном направлении засветились наёмники из Германии, воюющие в составе ВСУ. Судя по данным объективного контроля, группа была переброшена недавно.

Неназванный собеседник агентства из силовых структур подчеркнул, что на Краснолиманском направлении остаётся наибольшее число иностранных наёмников ВСУ.

Накануне замкомандира батальона по военно-политической работе капитан Игорь Красильников заявил, что в ходе освобождения населённого пункта Михайловка в ДНР бойцы центральной группировки войск обнаружили двух наёмников из Великобритании, находившихся в опорном пункте ВСУ.

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#военные
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На теле погибшего бойца СВО нашли письмо от 14-летней школьницы
24 октября 2024, 15:03

Фото: iStock/Zinkevych

На теле бойца СВО из Татарстана нашли письмо 14-летней школьницы. Сейчас девочку разыскивают родственники погибшего военного, сообщает КТВ-ЛУЧ.
Отмечается, что 52-летний Владислав Савельев отправился добровольцем в зону СВО в ноябре 2022 года. До службы он работал в лесничестве. 3 ноября прошлого года бойца обнаружили без признаков жизни недалеко от Коксохимического завода на Авдеевском направлении.

При себе погибший боец держал сложенной письмо, которое написала ему 14-летняя школьница по имени Арина из Сызрани. Она поблагодарила военного за службу и попросила беречь себя. Девочка заявила, что верит в скорое возвращение Савельева домой к родным, которые очень гордятся им. После она призвала его беречь своё здоровье и помнить, что за его спиной находится тысяча жизней.

Внизу письма был написан лозунг «За Родину» и нарисована картинка с военным.

Савельева похоронили в апреле этого года на Аллее Славы в Нижнекамске. Родственники бойца ищут школьницу, чтобы выразить ей благодарность за отправленное мужчине письмо.

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#школьница
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Украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль в Курской области
24 октября 2024, 14:23

Фото: istockphoto/NatureNow

В Курской области дрон-камикадзе, запущенный операторами ВСУ, атаковал автомобиль, в котором ехали мирные жители. В результате удара беспилотника пострадали два человека.
Инцидент произошёл неподалёку от одного из сёл в Большесолдатском районе российского региона, передаёт телеграм-канал SHOT. Немолодая супружеская пара ехала на машине к себе домой. Из-за шума двигателя водитель и его жена не услышали характерный звук приближающегося БПЛА. Дрон ударил в автомобиль и сдетонировал.

В результате взрыва пострадали находившиеся в салоне 60-летний мужчина и его 51-летняя супруга. Оба получили множественные осколочные ранения. В настоящее время пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Для украинских военных вовсе не является чем-то необычным атака на гражданский транспорт. Напротив, операторы FVP-дронов ВСУ часто целенаправленно направляют коптеры на людей и гражданские объекты. Особенно достаётся врачам, пожарным и волонтёрам. Не считаясь с человеческими жертвами среди мирного населения, боевики ВСУ и в себе оставляют всё меньше человеческого.

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#курская область
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ВСУ превратили тяжёлый гексакоптер «Баба-яга» в «матку» дронов
Сальдо: ВСУ превратили тяжёлый гексакоптер «Баба-яга» в «матку» FPV-дронов
24 октября 2024, 14:07

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

ВСУ в Херсонской области используют гексакоптеры «Баба-яга» в качестве носителей нескольких FPV-дронов. Об этом глава региона Владимир Сальдо сообщил в беседе с ТАСС.
Он объяснил, что украинские военные привязывают гексакоптеры «Баба-яга» к Starlink, и они несут на себе FPV-дроны или боеприпасы как «матка», после чего сбрасывают их. Снизу этой конструкции также установлен защитный экран, поэтому подавить такую «Бабу-ягу» средствами радиоэлектронной борьбы крайне сложно. Однако российским военным всё же удаётся это делать.

Сальдо добавил, что после сброса с носителя, выступающего как ретранслятор, такие FPV-дроны могут лететь ещё до 20 километров.

Напомним, что «Баба-яга» – это тяжёлые сельскохозяйственные беспилотники, которые модернизируются для сброса снарядов. Такие дроны могут нести до 50 килограммов нагрузки.

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#военные
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#всу
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#беспилотник
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Мособлдума определила размер выплаты для детей погибших участников СВО
24 октября 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Семьи погибших участников спецоперации будут получать в Подмосковье ежегодную выплату на каждого ребёнка школьного возраста в 10 тыс. рублей. Соответствующий закон приняли на заседании депутаты Мособлдумы.
«Закон устанавливает дополнительные меры социальной поддержки для семей погибших участников СВО. Это ежегодная выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка, обучающегося в школе. В ближайшее время правительство Московской области разработает порядок её предоставления. Выплата поступит семьям уже в этом году», – сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Он добавил, что регион активно поддерживает семьи участников специальной военной операции. Разработка новых мер поддержки продолжится.

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Боец ВСУ со «схаванной» ногой в освобождённом селе Курской области попал на видео
«РВ» показала кадры с телами бойцов ВСУ на улицах Ольговки в Курской области
24 октября 2024, 13:23

Фото: iStock/Iryna Imago

В сети распространилось видео с телами бойцов ВСУ на улицах освобождённого села Ольговка в Курской области. Ролик, снятый российским военным, опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Автор видео показывает брошенную украинскую бронетехнику на одной из улиц населённого пункта. После дорогу перед ним пробегает кот. Через несколько метров на обочине дороги военный замечает лежащие тела и заявляет, что это «валяются» украинские военные.

Присмотревшись к одному из них, военный замечает, что у него обглодана нога. «Нога, вон, схаванная уже», – говорит боец, добавив, что нечего было приходить на российскую землю.

Напомним, что об освобождении Ольговки канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил сегодня, 24 октября. При этом официальных данных от Минобороны РФ пока не поступало.

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#военные
#всу
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МО РФ показало кадры удара ФАБ-3000 по пункту дислокации дронов ВСУ в Курахово
24 октября 2024, 12:50

Фото: iStock/Iryna Imago

Минобороны России опубликовало кадры нанесения авиаудара с помощью бомбы ФАБ-3000 по пункту временной дислокации отряда беспилотников ВСУ в населённом пункте Курахово в ДНР. Соответствующее видео представлено в Telegram-канале оборонного ведомства.
Отмечается, что операторы БПЛА группировки российских войск «Юг» провели разведку места дислокации подразделения беспилотников ВСУ. После этого они нанесли точный удар, в результате которого были ликвидированы порядка пятидесяти операторов и инструкторов, а также семь единиц вооружения и военной техники украинской армии.

На опубликованных кадрах виден взрыв после попадания в здании авиабомбы ФАБ-3000. Удар был произведён по пункту временной дислокации группы операторов дронов «Птахи Мадяра».

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#вс рф
#всу
#беспилотник
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#удар
#минобороны рф
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ВСУ заминировали двери храма при отступлении из села Борки Курской области
24 октября 2024, 12:26

Фото: iStock/AleksViking

ВСУ при отступлении из села Борки в Курской области заминировали входные двери церкви иконы Божией Матери «Знамение». Об этом настоятель храма отец Александр сообщил в беседе с ТАСС.
Он рассказал, что от действий украинских войск здание храма было сильно повреждено. Из пяти куполов остался один, который также получил повреждения. Колокольня, крыша, двери и входная группа были разбиты при атаках.

По словам отца Александра, потребуется много сил и времени на восстановление храма. При этом в настоящее время тяжело оценить полный масштаб разрушений.

К счастью, продолжил священнослужитель, украинские военные не разграбили церковь.

Ранее, 16 сентября, Минобороны России сообщило об освобождении села Борки Суджанского района Курской области силами подразделения северной группировки войск.

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#курская область
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