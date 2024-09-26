МО РФ: Российские войска нанесли удар по военному аэродрому ВСУ

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Российские войска нанесли удар по ряду военных, энергетических и промышленных объектов на территории Украины. В частности, целью одной из атак был украинский военный аэродром.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились с использованием оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии. В результате атаки аэродрома была поражена его инфраструктура.
Кроме того, при помощи высокоточного дальнобойного вооружения были поражены энергетические объекты, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, скопления живой силы и техники противника в 142 районах.
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Александр Бойцов