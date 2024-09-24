ВС РФ поразили завод ОПК на Украине

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Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили украинский завод оборонно-промышленного комплекса (ОПК), который занимался производством и ремонтом авиадвигателей. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что указанные комплектующие предназначались для боевых самолетов противника.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ», — указано в сообщении ведомства.Ранее в оборонном ведомстве сообщали, что ВС РФ удалось поразить пункт дислокации ВСУ в районе Купянска, а также предоставили соответствующее видео. В министерстве уточнили, что удар нанесли при помощи бомбы ОДАБ-1500, а потери противника составили до 40 боевиков и до пяти единиц военной техники.
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Данил Пономарев