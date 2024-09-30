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Российские войска продолжают успешно развивать своё наступление в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Нелеповка.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. Также были нанесены поражения живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Селидово, Дзержинск, Николаевка и Сухая Балка в ДНР. Отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 630 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Козак», шесть автомобилей, 152-мм гаубица «МСТА-Б» и 122-мм орудие Д-30.
Подразделения группировки войск «Восток» улучшили своё тактическое положение. Были отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 120 военнослужащих. Также были уничтожены два склада боеприпасов.
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Александр Бойцов