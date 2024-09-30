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МО РФ: Российские войска освободили населённый пункт Нелеповка в ДНР

30 сентября 2024, 12:36
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска продолжают успешно развивать своё наступление в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Нелеповка.


Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. Также были нанесены поражения живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Селидово, Дзержинск, Николаевка и Сухая Балка в ДНР. Отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 630 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Козак», шесть автомобилей, 152-мм гаубица «МСТА-Б» и 122-мм орудие Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили своё тактическое положение. Были отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 120 военнослужащих. Также были уничтожены два склада боеприпасов.

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ВС РФ уничтожили 12 вагонов с боеприпасами в Николаевской области
«Искандер-М» поразил 12 вагонов с боеприпасами в Николаевской области
30 сентября 2024, 12:47

Российский ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил эшелон с боеприпасами для ВСУ в Николаевской области Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» был нанесён точный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в посёлке Казанка.

В результате, ударом были уничтожены 12 вагонов с боеприпасами, которые предназначались для ВСУ. Среди этих снарядов также были поставленные Украине западными союзниками.

Также отметим, что за минувшие сутки ВСУ потеряли около двух тысяч военных, три танка, четыре боевые машины пехоты (БМП) и десятки артиллерийских орудий.

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Две украинский ракеты сбили в Курской области
30 сентября 2024, 12:38

Фото: iStock/MikeMareen

Над Курской областью российские системы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
«Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!» — написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Других подробностей он не сообщил.

Ранее были опубликованы кадры удара украинского дрона по жилому дому на Красной площади в Курске. На видео можно заметить, что в результате вражеского удара была повреждена автобусная остановка рядом с домом. Уточняется, что также пострадали две квартиры — в одной из них выбило двери и повредило трубы водоснабжения. Мирные жители при этом не пострадали.


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Километровые подземные переходы нашли под Угледаром
Пушилин: ВСУ отправили в Угледар подкрепления из сдающихся в плен мобилизованных
30 сентября 2024, 12:32

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ успели отправить в Угледар новые подкрепления, но они состоят преимущественно из недавно мобилизованных украинцев, которые активно сдаются в плен. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, несмотря на сопротивление российские войска день ото дня улучшают позиции в городе.
«Несмотря на серьезные успехи на Угледарском направлении, мы понимаем, что противник там еще упирается, и достаточно серьезно. Те подкрепления, которые противник еще успел перебросить из неподготовленных, недавно мобилизованных, которых, мы видим, очень много хватают на улицах на оставшейся части Украины, они преимущественно сдаются в плен», — сказал он.
Пушилин пояснил, что освобождение Угледара — сложная операция, так как город находится на возвышенности и в нем большое количество многоэтажек, в которых ВСУ с 2014 обустраивали пулеметные гнезда в окнах, а под домами — подземные переходы, которые тянутся на километры.

Однако глава ДНР отметил, что военные ВС РФ все равно берут опорник за опорником и уже получили доступ к подземным переходам ВСУ.

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#угледар
#пушилин
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Штурмовики ВС РФ уже заходят в укрепрайоны ВСУ, выстроенные в Угледаре с 2014 года
Пушилин: ВСУ выстроили мощные укрепрайоны в Угледаре
30 сентября 2024, 12:16

Фото: сайт Кремля

В Угледаре ВСУ смогли выстроить с 2014 года мощные укрепрайоны, в том числе многокилометровые подземные переходы. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Сложность (освобождения Угледара – ред.) в том, что данный населенный пункт находится на возвышенности, а еще в самом населенном пункте очень много многоэтажек, где противник на протяжении, начиная с 2014 года, выстраивал укрепрайоны», — пояснил Пушилин.

Он пояснил, что украинские солдаты смогли построить здесь пулеметные гнезда на высотных зданиях и многокилометровые серьезные подземные переходы.

По его словам, российские штурмовики, по мере освобождения города, уже могут передвигаться по этим переходам.

По последним данным, на сегодняшний день бои за освобождение Угледара от украинских войск продолжаются в центральной части города.

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Минобороны РФ показало видео уничтожения железнодорожного эшелона под Николаевом
30 сентября 2024, 12:15

Фото: iStock/Smederevac

Минобороны России показало видео уничтожения железнодорожного эшелона в Николаевской области. Удар пришелся по месту разгрузки вагонов.
Отмечается, что ВС РФ атаковали эшелон при помощи тактической ракеты «Искандер». 12 вагонов с боеприпасами были уничтожены.



Ранее сообщалось, что армия России ударила по базе иностранных наемников в Одессе. Информации о погибших и раненых на данный момент нет.
«Западные советники логисты, бойцы и другой персонал, обслуживающий недавно поставленную технику, соответствующую стандартам НАТО, играют центральную и все более важную роль в боевых действиях с начала 2022 года», — писали в Military Watch Magazine.

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#вс рф
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ВС РФ ударили по базе иностранных наемников в Одессе
30 сентября 2024, 12:06

Фото: iStock/dzika_mrowka

Армия России ударила по базе иностранных наемников в Одессе, пишет Military Watch Magazine.
При этом данными о погибших и раненых издание не обладает.

«Западные советники логисты, бойцы и другой персонал, обслуживающий недавно поставленную технику, соответствующую стандартам НАТО, играют центральную и все более важную роль в боевых действиях с начала 2022 года», — говорится в статье.

Автор статьи уточнил, что наемники помогают украинской армии эксплуатировать западные системы вооружения. Именно поэтому, по данным издания, англичане, поляки и французы участвовали во вторжении ВСУ в Курскую область.

Кроме того, издание напомнило, что только в сентябре текущего года российские силы ликвидировали порядка 30 иностранных наемников и шесть единиц техники в Сумской области.

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#наемники
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В Генштабе РФ рассказали о службе срочников на СВО
В Генштабе заявили, что срочники не будут участвовать в СВО
30 сентября 2024, 11:56

Фото: iStock/scaliger

Призывники осеннего призыва не будут принимать участие в спецоперации. Такое заявление сделал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский в рамках брифинга по осеннему призыву.
По его словам, призывники будут проходить военную службу на территории России.

«Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут», — заявил Цимлянский.

Он уточнил, что треть призывников направят в учебные соединения и воинские части, откуда после получения военно-учетной специальности, будут направлены в войска.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что солдат срочной службы грядущего осеннего призыва не будут отправлять на спецоперацию.

Напомним, осенний призыв в России начинается 1 октября.

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На Западе предположили, чем закончится конфликт на Украине
UnHerd: на Западе все больше признают необходимость переговоров Украины с Россией
30 сентября 2024, 11:40

Фото: iStock/ffikretow

Политики в западных странах все чаще признают, что конфликт на Украине закончится только переговорами. Об этом сообщил британский политолог Анатоль Ливен.
«На самом деле, западные официальные лица в частном порядке всё чаще признают, что конфликт закончится на условиях, близких к оговоренным в Стамбуле в первые недели противостояния», — заявил Ливен в статье для портала UnHerd.

Он отметил, что киевским властям придется подписать договор о нейтралитете хоть и в сопровождении некоторых международных гарантий безопасности и территориальной целостности.

По словам Ливена, в Киеве все больше начинают понимать, что подобные условия это лучшее, на что может надеяться Украина.

Ранее вице-президент США Камала Харрис выступила с резкой критикой в адрес некоторых американских политиков, которые, по ее словам, стремятся к капитуляции Украины. По ее словам, определенные силы в США готовы на значительные уступки в отношении суверенитета Украины.


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Российские войска перерезали логистический узел ВСУ в ДНР
ТАСС: ВС РФ перерезали трассу из Селидово до Курахово в ДНР
30 сентября 2024, 11:27

Фото: iStock/Evgeny555

ВС РФ перерезали трассу из Селидово до Курахово в ДНР, изолировав таким образом логистический узел ВСУ. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.
«Трасса ведущая из Селидова в Курахово перерезана», — заявил собеседник агентства.
По информации силовиков, логистика украинской армии на этом участке фронта оказалась фактически изолирована.
«Пока у противника остаются грунтовые дороги. Но и они простреливаются», — отметил источник.
Напомним, украинские силы продолжают предпринимать попытки наступления в Курской области, однако сталкиваются с активным сопротивлением ВС РФ. На линии фронта ситуация для ВСУ складывается сложной, особенно в направлении Угледара, где группировка противника оказалась в окружении. О последних событиях в зоне СВО — в материале «Радио 1».

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