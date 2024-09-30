Штурмовики ВС РФ уже заходят в укрепрайоны ВСУ, выстроенные в Угледаре с 2014 года

Фото: сайт Кремля
В Угледаре ВСУ смогли выстроить с 2014 года мощные укрепрайоны, в том числе многокилометровые подземные переходы. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Сложность (освобождения Угледара – ред.) в том, что данный населенный пункт находится на возвышенности, а еще в самом населенном пункте очень много многоэтажек, где противник на протяжении, начиная с 2014 года, выстраивал укрепрайоны», — пояснил Пушилин.
Он пояснил, что украинские солдаты смогли построить здесь пулеметные гнезда на высотных зданиях и многокилометровые серьезные подземные переходы.
По его словам, российские штурмовики, по мере освобождения города, уже могут передвигаться по этим переходам.
По последним данным, на сегодняшний день бои за освобождение Угледара от украинских войск продолжаются в центральной части города.
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Элина Позднякова