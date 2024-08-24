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Российские войска получили приказ штурмом взять населённый пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. Командир взвода с позывным Топор описал исход штурма абсолютно в стиле Юлия Цезаря, который сообщал о своих победах в трёх словах: veni, vidi, vici (пришёл, увидел, победил).
Не прибегал в разговоре с «Известиями» к красочным описаниям и подробностям и российский боец.
По его словам, противник оказывал ожесточенное сопротивление, используя пулеметчиков, американские бронемашины Bradley, артиллерию и дроны-камикадзе. Несмотря на это, российские бойцы упорно продвигались вперёд, один за другим захватывая опорные пункты ВСУ.
После взятия под контроль Желанного были захвачены важные штабные документы. Среди уничтоженных солдат противника было немало офицеров, добавил Топор.
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«Получили приказ штурмовать населенный пункт Желанное. Выдвинулись, зашли и победили», — сказал командир взвода.
По его словам, противник оказывал ожесточенное сопротивление, используя пулеметчиков, американские бронемашины Bradley, артиллерию и дроны-камикадзе. Несмотря на это, российские бойцы упорно продвигались вперёд, один за другим захватывая опорные пункты ВСУ.
После взятия под контроль Желанного были захвачены важные штабные документы. Среди уничтоженных солдат противника было немало офицеров, добавил Топор.
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Александр Бойцов