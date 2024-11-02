МО РФ: Российские войска поразили пункт управления батальона «Кракен»

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Российские войска нанесли удар по пункту управления украинского националистического формирования «Кракен». Кроме того, был поражён объект энергетической инфраструктуры, обслуживавший потребности ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что удары комбинированные наносились с использованием ракетных войск и артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, оперативно-мтактической и армейской авиации. Кроме указанных целей, были поражены также инфраструктура военного аэродрома ВСУ, топливная база, склад боеприпасов и цех, где производилась сборка ударных беспилотников.
Также были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах, добавили в оборонном ведомстве. Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили четыре американские ракеты ATACMS, три французские управляемые авиабомбы и 50 БПЛА самолётного типа.
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Александр Бойцов