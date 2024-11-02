По Харькову нанесли ракетный удар

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По расположению украинской полиции в Харькове нанесен удар, погиб один из полковников. Об этом заявила нацполиция Украины в своем телеграм-канале. Отмечается, что объект атаковали двумя ракетами.
По информации ведомства, ранения различного характера получили 26 украинских полицейских. В результате удара также оказалось повреждено административное здание и постройки вокруг, сейчас идет разбор завалов.
Ранее Минобороны России подтвердило, что ВС РФ также поразили центр управления беспилотниками Генштаба Украины, расположенный в Киеве. Удары по зданию были нанесены в 4:00 и 5:30 утра 30 октября с помощью беспилотников «Герань». В этот же день бывший депутат Верховной рады Игорь Мосейчук сообщил о падении обломов сбитого дрона на крышу одного из зданий Генштаба ВСУ в Киеве.
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«Повреждено админздание и здания рядом. Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко», — указано в заявлении.
Ранее Минобороны России подтвердило, что ВС РФ также поразили центр управления беспилотниками Генштаба Украины, расположенный в Киеве. Удары по зданию были нанесены в 4:00 и 5:30 утра 30 октября с помощью беспилотников «Герань». В этот же день бывший депутат Верховной рады Игорь Мосейчук сообщил о падении обломов сбитого дрона на крышу одного из зданий Генштаба ВСУ в Киеве.
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Данил Пономарев