По Харькову нанесли ракетный удар

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что его страна присоединится к группе «Друзей мира» для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе своего видеообращения во время визита в Китай. По его словам, Запад придерживается нереалистичных планов по Украине.