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При поражении места дислокации полиции Харькова погиб полковник

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В центре Харькова произошли взрывы, в результате которых погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, а более 30 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, пишет ТАСС.
Уточняется, что взрывы произошли в пятницу и были прицельными. Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский подтвердил, что место дислокации полицейских стало целью атаки.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о двух очагах возгорания, возникших после взрывов. Аварийно-спасательные работы продолжаются, на месте происшествия работают экстренные службы.



Ранее стала известна причина вторжения ДРГ ВСУ в Брянскую область. По словам экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, одной из задач украинских сил является отвлечение внимания от неудач на фронте.

До этого стало известно, что в Великобритании приговорили к 2,5 годам тюрьмы поляка Петра Кучарски за то, что он притворялся бывшим бойцом ЧВК «Вагнер».

В Польше высказались о перехвате ракет над Украиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#сбу
Появилась информация о взрывах в Киеве
В Киеве прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ
02 ноября 2024, 08:12

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В Киеве снова раздались взрывы, информирует украинское издание «‎Зеркало недели».
Отмечается, что в ночь на субботу уже фиксировались подобные инциденты. Согласно сведениям онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07:35 по московскому времени, в Киеве звучит воздушная тревога.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

Ранее появилась информация, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 24 БПЛА над территорией Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над территорией РФ 24 БПЛА ВСУ
02 ноября 2024, 07:36

Фото: istockphoto/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 24 БПЛА над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Восемь вражеских беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Курской области, восемь — над территорией Брянской области, два — над территорией Белгородской области, три — над территорией Орловской области, один — над территорией Ростовской области. Помимо этого, один украинский БПЛА был уничтожен — над территорией Республики Крым, а также — над территорией Нижегородской области.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стала известна причина вторжения ДРГ ВСУ в Брянскую область. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Стала известна причина вторжения ДРГ ВСУ в Брянскую область
Прозоров: Вторжение ДРГ ВСУ в Брянскую область нужно Киеву в медийных целях
02 ноября 2024, 07:12

Фото: iStock/IherPhoto

В Брянской области была пресечена попытка нарушения государственной границы, в результате которой были ликвидированы четыре диверсанта, а остатки ДРГ поражены ракетно-артиллерийским ударом. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что такие операции могут иметь несколько целей, прежде всего, медийные. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Прозорова, одной из задач украинских сил является отвлечение внимания от неудач на фронте. Он отметил, что подобные действия могут заставить российское командование перераспределить свои силы и ресурсы, усилив контроль за границей. Это, в свою очередь, может ослабить давление на другие участки фронта.

«Нужна перемога (победа). А сейчас у них с перемогами как-то не ладится. Поэтому нужен какой-то положительный инфоповод», — отметил он, добавив, что создание таких информационных поводов стало классической практикой для Киева.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Пленный ВСУ раскрыл детали сдачи в плен через мессенджер
Пленный ВСУ назвал адом дни службы на харьковском направлении
02 ноября 2024, 05:54

Фото: iStock/Sinenkiy

Плененный под Харьковом военнослужащий ВСУ Александр назвал адом дни своей службы на этом направлении и поделился подробностями, как бойцы ВС РФ убедили его сдаться. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости. По его словам, на позициях он вместе с товарищем провел девять дней.
«На позициях мы провели где-то дней девять. Но это такое, девять дней — это реальный ад. Невозможно было ни сидеть, ничего. Головы не поднять», — пояснил военнопленный.
Александр отметил, что на девятый день российский дрон сбросил им листовку с адресом телеграм-бота @FREE_SOLDIER2022, где их ждала подробная инструкция, как сдаться в плен.
«БЛА-шка еще прилетела, разбросала бумажки те, в них был адрес телеграм-бота для связи с русскими военнослужащими. У нас был телефон такой сенсорный, с интернетом, и мы через того бота написали русским солдатам. Они все нам рассказали, в какой день, в какое время мы должны были выходить с позиций и идти сдаваться в плен русским», — рассказал он.
Пленный обратил внимание, что при сдаче в плен украинский БПЛА сбросил на его группу две гранаты. Сейчас Александру ничего не угрожает, он находится в России, ему оказали необходимую медицинскую помощь, выдали теплые вещи, обеспечили пропитанием.

Ранее Александр рассказывал, как сильно он удивился условиям содержания и доброму отношению в российском плену. По его словам, на Украине их убеждали, что в плену якобы будут ждать издевательства, пытки и изнасилования, что по итогу оказалось ложью.

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В ДНР уничтожили наемника из Британии, ранее обучавшего военных ВСУ
02 ноября 2024, 05:40

Фото: iStock/ikholwadia

В ДНР уничтожили 24-летнего наемника из Британии, который раньше служил в сухопутных британских войсках и обучал военных ВСУ, но после сам отправился на Украину. Об этом сообщило местное телевидение со ссылкой на его семью. Отмечается, что тело наемника вернут его родителям в графстве Фермана.
«Тело бывшего британского солдата, погибшего во время боевых действий <...> будет доставлено в пятницу в дом его родителей в графстве Фермана», — указано в публикации.
По информации телеканала, речь идет о 24-летнем Лиаме Лаве, который погиб при минометном обстреле Лимана. Парень четыре года служил в армии Великобритании, обучал солдат ВСУ, а после отправился на Украину наемником.

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Стало известно о переходе украинских военных на сторону ВС РФ
infoBRICS: украинские военные сдаются в плен и массово переходят на сторону ВС РФ
02 ноября 2024, 05:13

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские военные не верят в победу над Россией, сдаются в плен и массово переходят на сторону ВС РФ. Об этом сообщил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для портала infoBRICS. По его словам, украинцы таким образом борются с режимом, который подводит их страну на грань катастрофы.
«Отсутствие веры в победу не только заставляет украинцев дезертировать, но и побуждает многих из них переходить на сторону России — сдаваться в плен, вступать в ряды российской армии и возвращаться на фронт, чтобы бороться с режимом, который ведет страну к гуманитарной катастрофе», — написал он.
Лейрос отметил, что украинским властям не удается убедить народ, что их страна стоит того, чтобы за нее можно было отдать жизнь. Украина тонет в кризисе не только военного и политического характера, но и психологического, подчеркнул он.
«В будущем этот кризис неизбежно обострится и вызовет бурную ответную реакцию: солдаты и их родственники будут сопротивляться диктатуре Владимира Зеленского», — резюмировал аналитик.
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#всу
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Московский певец ушел на СВО и создал ансамбль «Херсонский шторм»
РИА Новости: московский певец ушел на СВО и создал ВИА «Херсонский шторм»
02 ноября 2024, 04:45

Фото: iStock/Dutko

Артист Академического хора Московского метрополитена отправился добровольцем в зону СВО и создал вместе с сослуживцем вокально-инструментальный ансамбль (ВИА) «Херсонский шторм». Об этом певец рассказал в беседе с РИА Новости. По его словам, артисты поют песни времен Великой Отечественной войны, а также то, что написали другие военнослужащие.
Артист рассказал, что в его коллективе два солиста — он с позывным «Маэстро» и его товарищ «Абакан». До начала СВО «Абакан» занимался авторской песней, а «Маэстро» работал в Академическом хоре Московского метрополитена.
«Решение (создать ансамбль — прим.ред.) было принято командиром дивизии после того, как он услышал песню о 70-й дивизии», — поделился «Маэстро».
Певец отметил, что первый раз «Херсонский шторм» выступил для раненых в подземном госпитале. Проходящие лечение бойцы несколько раз вызывали их на бис.
«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И плох тот артист, который не мечтает выступить в Кремле», — с улыбкой поделились мечтами военные.
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По Харькову нанесли ракетный удар
Нацполиция Украины: по зданию полиции в Харькове ударили ракеты, погиб полковник
02 ноября 2024, 00:41

Фото: iStock/3sbworld

По расположению украинской полиции в Харькове нанесен удар, погиб один из полковников. Об этом заявила нацполиция Украины в своем телеграм-канале. Отмечается, что объект атаковали двумя ракетами.
По информации ведомства, ранения различного характера получили 26 украинских полицейских. В результате удара также оказалось повреждено административное здание и постройки вокруг, сейчас идет разбор завалов.
«Повреждено админздание и здания рядом. Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко», — указано в заявлении.
Ранее Минобороны России подтвердило, что ВС РФ также поразили центр управления беспилотниками Генштаба Украины, расположенный в Киеве. Удары по зданию были нанесены в 4:00 и 5:30 утра 30 октября с помощью беспилотников «Герань». В этот же день бывший депутат Верховной рады Игорь Мосейчук сообщил о падении обломов сбитого дрона на крышу одного из зданий Генштаба ВСУ в Киеве.

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Словакия присоединится к «Друзьям мира» для урегулирования конфликта на Украине
Премьер Фицо сообщил, что Словакия присоединится к «Друзьям мира» по Украине
02 ноября 2024, 00:24

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что его страна присоединится к группе «Друзей мира» для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе своего видеообращения во время визита в Китай. По его словам, Запад придерживается нереалистичных планов по Украине.
«Сегодня в Китае я объявил, что Словакия на полях ООН активно подключится к группе «Друзей мира», которая возникла для поддержки завершения войны на Украине. Я дал министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару поручения, чтобы бы он принял все необходимые шаги для подключения Словакии к этой важной инициативе», — отметил он.
Фицо считает, что подход западных стран, который заключается в поддержке Украины до тех пор, пока та не улучшит свои переговорные позиции, является далеким от реальности.

Изначально о планах создать открытую платформу «Друзья мира» заявили в Китае. В ее разработке участвовали КНР, Бразилия и другие страны Глобального юга.

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