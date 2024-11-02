При поражении места дислокации полиции Харькова погиб полковник

Плененный под Харьковом военнослужащий ВСУ Александр назвал адом дни своей службы на этом направлении и поделился подробностями, как бойцы ВС РФ убедили его сдаться. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости. По его словам, на позициях он вместе с товарищем провел девять дней.