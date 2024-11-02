При поражении места дислокации полиции Харькова погиб полковник

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В центре Харькова произошли взрывы, в результате которых погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, а более 30 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, пишет ТАСС.
Уточняется, что взрывы произошли в пятницу и были прицельными. Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский подтвердил, что место дислокации полицейских стало целью атаки.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о двух очагах возгорания, возникших после взрывов. Аварийно-спасательные работы продолжаются, на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее стала известна причина вторжения ДРГ ВСУ в Брянскую область. По словам экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, одной из задач украинских сил является отвлечение внимания от неудач на фронте.
До этого стало известно, что в Великобритании приговорили к 2,5 годам тюрьмы поляка Петра Кучарски за то, что он притворялся бывшим бойцом ЧВК «Вагнер».
В Польше высказались о перехвате ракет над Украиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о двух очагах возгорания, возникших после взрывов. Аварийно-спасательные работы продолжаются, на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее стала известна причина вторжения ДРГ ВСУ в Брянскую область. По словам экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, одной из задач украинских сил является отвлечение внимания от неудач на фронте.
До этого стало известно, что в Великобритании приговорили к 2,5 годам тюрьмы поляка Петра Кучарски за то, что он притворялся бывшим бойцом ЧВК «Вагнер».
В Польше высказались о перехвате ракет над Украиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова