МО РФ: Российские войска поразили снабжающий ВСУ нефтеперерабатывающий завод

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Российская авиация, артиллерия и расчёты беспилотников поразили ряд объектов украинской военной и промышленной инфраструктуры. В числе прочих, был атакован и повреждён нефтеперерабатывающий завод, обеспечивающий топливом ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Также в оборонном ведомстве рассказали об уничтожении российскими войсками склада безэкипажных катеров, поражении инфраструктуры военного аэродрома, уничтожении цеха, в котором производились взрывчатые вещества и боеприпасы.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российскими артиллеристами и ракетчиками были поражены установки берегового противокорабельного комплекса «Нептун» и зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200. Также были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в 138 районах.
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Александр Бойцов