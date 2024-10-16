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МО РФ: Российские войска поразили снабжающий ВСУ нефтеперерабатывающий завод

16 октября 2024, 13:26
Фото: istockphoto/aapsky

Фото: istockphoto/aapsky

Российская авиация, артиллерия и расчёты беспилотников поразили ряд объектов украинской военной и промышленной инфраструктуры. В числе прочих, был атакован и повреждён нефтеперерабатывающий завод, обеспечивающий топливом ВСУ.


Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Также в оборонном ведомстве рассказали об уничтожении российскими войсками склада безэкипажных катеров, поражении инфраструктуры военного аэродрома, уничтожении цеха, в котором производились взрывчатые вещества и боеприпасы.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российскими артиллеристами и ракетчиками были поражены установки берегового противокорабельного комплекса «Нептун» и зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200. Также были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в 138 районах.

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Минобороны опубликовало кадры освобождённого Невского в ЛНР
16 октября 2024, 13:55

Минобороны России опубликовало кадры освобождения населённого пункта Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Соответствующее видео представлено в официальном Telegram-канале ведомства.
Ранее в этот день МО РФ сообщило об освобождении Невского подразделениями группировки войск «Запад».

На кадрах представлен вид на село с дрона. На нескольких полуразрушенных домах установлены российские флаги, а на одном из них рядом висит знамя Победы.

Ранее в этот день также стало известно о взятии под контроль ВС РФ населённого пункта Красный Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Освободить село удалось благодаря успешному наступлению частей группировки войск «Центр».

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Армия России освободила деревню Викторовка в Курской области
16 октября 2024, 13:41

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России освободила деревню Викторовка в Курской области и проводит операцию по окружению двух тысяч боевиков ВСУ в районе Погребков и Любимовки. Об этом пишет Mash.
По данным издания, российские силы освободили деревню Викторовка в Курской области, которая является последним восточным населённым пунктом, ранее занятым попавшими в котёл боевиками ВСУ. Уже в ближайшее время почти две тысячи украинских солдат будут полностью окружены в районе Погребков и Любимовки.

Кроме того, российские силы приближаются к юго-восточной окраине Суджи. Хутор Колмаков уже находится под контролем ВС РФ. Сейчас бои идут в Махновке, откуда до Суджи менее двух км.

Тем временем подразделения ВСУ со стороны Малой Локни и Лебедевки пытаются вытащить своих из окружения. За минувшие сутки ВС РФ успешно отразили не менее девяти атак противника, в которых он потерял порядка 20 солдат убитыми. Еще двое сдались в плен.
За последние сутки армия России продвинулась в Курской области на семь км.

По данным Минобороны РФ, за сутки потери ВСУ составили более 350 человек.

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Жительница курского приграничья рассказала, как танк ВСУ уничтожил её дом
Жительница Курской области рассказала, как жила под обстрелами без света и газа
16 октября 2024, 13:27

Фото: iStock/Zeferli

Эвакуированные жители приграничных районов Курской области активно дают показания военным следователем. Видео рассказа одной из женщин опубликовало 360.ru.
Она рассказала, что вместе с мужем оставалась в обстреливаемом районе с 6 по 22 августа. Чтобы позвонить сыну, живущему далеко, её приходилось под обстрелами пробираться к вышке сотовой связи. Супруги не спали ночами, ходили в укрытия и почти три недели жили без света и газа.

В один из дней она вместе с мужем сидела около дома. Мимо них проехали четыре танка. Потом один остановился и произвёл удар по дому. «Осветил наш дом», – сказала пострадавшая.

Ранее другая эвакуированная из Курской области женщина рассказала, что украинские войска часто обстреливали населённые пункты, в которых не было военных. Они атаковали, помимо прочего, гражданские автомобили. А для обстрелов использовали кассетные боеприпасы.

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«Исчезли целые бригады»: родственники пропавших без вести военных вышли на протест в Киеве
Родственники пропавших без вести солдат ВСУ вышли на митинг на Майдане в Киеве
16 октября 2024, 13:02

Фото: iStock/ablokhin

Родственники солдат армии Украины, числящихся пропавшими без вести, вышли на митинг в центре Киева, требуя вернуть мужчин домой. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Протестующие рассказывают, что на Донецком и Запорожском и Покровском направлениях пропали целые бригады ВСУ.

Матери, жены и сестры украинских военных призывают местные власти и международные организации обратить внимание на «самую уязвимую часть общества».

Ранее украинские СМИ писали, что украинцы массово жалуются на пропажу своих близких. Больше всего было сообщений о пропавших бойцах 152-й бригады. По словам родственников, мужчин практически не готовили и отправляли в зону боевых действий в один конец.

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Заместители губернатора Белгородской области начали службу в отряде «Барс»
16 октября 2024, 13:02

Фото: istockphoto/N-sky

Вице-губернаторы Белгородской области Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц приступили к исполнению новых служебных обязанностей. В начале октября они вступили в добровольческое подразделение «Барс-Белгород».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Своё решение стать добровольцем заместитель губернатора Лоренц объяснил сложной обстановкой, сложившейся в приграничном регионе. Он сказал, что после службы в армии регулярно проходил курсы переподготовки, но сейчас, конечно, потребуется освежить знания в области стрелковой подготовки и полевой медицины.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе ощущается нехватка госчиновников, так как многие отправились на спецоперацию. Он также добавил, что ряды добровольцев пополняют не только мужчины, но и женщины. Недавно в отряд «Барс-Белгород» вступила глава Красногвардейского района Галина Руденко, рассказал глава области.

На добровольческий отряд «Барс-Белгород» возлагаются задачи, которые будут выполняться только на территории Белгородской области: охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры, борьба с беспилотниками, выявление и борьба с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечение эвакуации гражданского населения.

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#Белгород
#Вячеслав Гладков
#рф
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Минобороны РФ: Российские войска освободили населённый пункт Красный Яр в ДНР
16 октября 2024, 12:21

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Подразделения Вооружённых сил РФ освободили населённый пункт Красный Яр в Донецкой Народной Республике. В штурме участвовали части группировки войск «Центр».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Также в оборонном ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Запад» в результате активных наступательных действий установили контроль над населённым пунктом Невское в Луганской Народной Республике.

Ранее сообщалось, что в начале недели российские войска освободили село Михайловка в ДНР. Этот населённый пункт находится в окрестностях Селидово, которое в настоящее время с трёх сторон окружено российскими подразделениями.

В Запорожской области частями войсковой группировки «Восток» было освобождено село Левадное в Запорожской области, благодаря чему российским частям удалось занять более выгодные позиции. Даже западные обозреватели отмечают, что за последние несколько месяцев российские войска заняли в три раза больше территорий, чем за весь 2023 год.

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#рф
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«Не позволить Путину»: Раскрыта основная стратегия НАТО по Украине
Рютте: стратегия НАТО заключается в том, чтобы Кие продолжал воевать
16 октября 2024, 12:20

Фото: iStock/Michele Ursi

Стратегия НАТО по Украине заключается в том, чтобы страна имела возможность продолжать боевые действия. Такое заявление сделал генсек альянса Марк Рютте в рамках пресс-конференции в Брюсселе.
«Не позволить Путину добиться желаемого на Украине, — это означает оказание массовой помощи Украине, чтобы они могли сопротивляться. Мы должны сделать все, чтобы Украина имела возможность продолжать действовать», — заявил Рютте.

Он считает, что именно помощь Запада сможет обеспечить Украине сильные позиции на переговорах с российской стороной. Таким образом, Рютте отметил, что если Владимир Зеленский и согласится на переговоры с Москвой, то это произойдет с «позиции силы».

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#переговоры
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ВС РФ освободили Невское в ЛНР
16 октября 2024, 12:09

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что взять населённый пункт под контроль удалось благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Запад».

Также группировка нанесла поражение живой силе и боевой технике пяти бригад ВСУ в районах пяти населённых пунктов Харьковской области и отразила пять контратак штурмовых групп армии Украины.

В общей сложности в ходе этих боёв украинские войска потеряли более 430 военных, танк, два автомобиля, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 американского производства и станцию РЭБ «Анклав-Н».

Кроме того, точным ударом был уничтожен склад с боеприпасами.

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#минобороны рф
#вс рф
#лнр
#сво
#военные
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Военный эксперт Кнутов: Запад хочет перенести производство оружия на Украину
16 октября 2024, 11:44

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Украине не хватает денег на ведение боевых действий. Чтобы иметь возможность хоть как-то зарабатывать, военно-промышленный комплекс (ВПК) Киева добивается отмены запрета на экспорт вооружений, действующего в период военного положения.
Украинский ВПК — одна из наиболее перспективных отраслей, способных приносить деньги в бюджет страны, в разговоре с РИА Новости отметил военный эксперт Юрий Кнутов. Поэтому Киев требует от Запада не только поставлять оружие и боеприпасы, но и вкладывать деньги в военное производство. Франция уже заявила о готовности выделить средства на эти цели. Дания создаёт для этого специальный фонд. Обещали поучаствовать Литва и Канада.

На днях франко-германская оружейная группа KNDS открыла офис в Киеве, чтобы наладить на Украине производство натовских 155-миллиметровых снарядов. Запад очень старается перенести военное производство на Украину, считает эксперт. Другие крупные производители на подходе. Все эти попытки вовсе не от хорошей жизни. Даже западные союзники Киева уже признают, что попытки Европы обеспечит Украину оружием провалились. Проще наладить производство на самой Украине. Идея заключается в доставке на подземные заводы готовых комплектов для сборки.

Юрий Кнутов подчеркнул, что у России есть мощный аргумент, с которым Западу придётся считаться при осуществлении подобных планов. Например, удар по этим заводам высокоточным оружием, скажем, сверхзвуковыми ракетами «Кинжал» и уничтожение значительной части военно-промышленной базы сделает саму идею бесперспективной, заключил эксперт.

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