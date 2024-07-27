МО РФ: Российские войска уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ

Фото: istockphoto/phaisarn2517
Российские войска нанесли результативный удар по складу авиационных средств поражения Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что комбинированные удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ.
Кроме того, за истёкшие сутки был уничтожен склад боеприпасов украинских войск, а также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в 124 районах. Силы ПВО били 10 реактивных снарядов HIMARS и 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 из них вне зоны спецоперации.
Читайте также:
ВСУ потеряли до 740 военных в зоне ответственности группировки «Юг»
Силы ПВО ночью уничтожили 14 беспилотников ВСУ над пятью регионами
24 канал: в Кривом Роге прогремел взрыв на фоне звука сирен воздушной тревоги
Александр Бойцов