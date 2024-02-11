Российские десантники установили триколор в освобождённом посёлке Весёлое в ДНР

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Бойцы 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии установили российский триколор в центре освобождённого ими села Весёлое в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал командир подразделения, штурмовавшего населённый пункт.
В разговоре с корреспондентом РИА Новости офицер рассказал, что десантники установили флаг возле памятника погибшим героям Великой Отечественной войны и посвятили свою победу в бою дедам и прадедам, воевавшим с фашизмом.
Заместитель командира десантного батальона поздравил своих сослуживцев с успешным штурмом, поблагодарил их за храбрость и умелые действия в бою. А также пожелал такой же крепости духа, тактической хитрости и азарта всем российским военным, выполняющим боевые задачи.
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«Это очень трепетный момент. Мой дед воевал в годы Великой Отечественной за моё будущее, теперь я воюю за деда, за свою жену, за двоих детей. Не хочу, чтобы они жили в том мире, который предлагают нам наши противники и их покровители. Испытываю чувство гордости за то, что делаю», — рассказал один из бойцов.
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Александр Бойцов