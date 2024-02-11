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Российские десантники установили триколор в освобождённом посёлке Весёлое в ДНР

Тульские десантники установили российский флаг в освобождённом Весёлом в ДНР
11 февраля 2024, 08:28
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Бойцы 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии установили российский триколор в центре освобождённого ими села Весёлое в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал командир подразделения, штурмовавшего населённый пункт.
В разговоре с корреспондентом РИА Новости офицер рассказал, что десантники установили флаг возле памятника погибшим героям Великой Отечественной войны и посвятили свою победу в бою дедам и прадедам, воевавшим с фашизмом.

«Это очень трепетный момент. Мой дед воевал в годы Великой Отечественной за моё будущее, теперь я воюю за деда, за свою жену, за двоих детей. Не хочу, чтобы они жили в том мире, который предлагают нам наши противники и их покровители. Испытываю чувство гордости за то, что делаю», — рассказал один из бойцов.


Заместитель командира десантного батальона поздравил своих сослуживцев с успешным штурмом, поблагодарил их за храбрость и умелые действия в бою. А также пожелал такой же крепости духа, тактической хитрости и азарта всем российским военным, выполняющим боевые задачи.

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Экс-советник главы Минобороны Украины возмутился укреплениями ВСУ
Журналист Бутусов: У Украины «и близко нет» укреплений, похожих на оборону ВС РФ
11 февраля 2024, 08:25

Экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что командованию ВСУ не удалось создать такие же подготовленные линии обороны, как у ВС России.
На своём YouTube-канале главный редактор сайта «Цензор.нет» возмутился, что у украинской армии на фронте нет «и близко» стратегических укреплений, похожих на оборону российской стороны.

Бутусов подчеркнул, что ВСУ столкнулись с нехваткой бетона и спецтехники, а строительство укреплений заключается в рытье окопов лопатами.

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В РАН рассказали, как российская наука помогает военным на СВО
Глава РАН Красников заявил о создании уникальных бронежилетов для военных на СВО
10 февраля 2024, 21:25

Фото: iStock/Josiah S

Глава Российской академии наук Геннадий Красников в интервью РИА Новости рассказал о достижениях отечественных ученых в области защитных технологий для военных, которые участвуют в специальной военной операции.
По словам Красникова, ученые в период специальной военной операции крайне быстро смогли разработать новые материалы, благодаря которым удалось создать уникальные по защитным свойствам бронежилеты. Однако стоит отметить, что к бронежилетам предъявляются высокие требования, по этой причине создание данного военного атрибута, который полностью соответствует всем необходимым условиям, было проблематично. Но отечественные ученые смогли справиться с поставленными задачами.

Глава РАН отметил, что Российская академия наук принимает участие в разработке новых подходов к военным конфликтам будущего. Он подчеркнул, в ходе спецоперации регулярный процесс модернизации проходит не только оружие, но и методики и подходы.

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В Европе призвали снять все ограничения на поставки оружия для Украины
В Минобороны Нидерландов призвали снять все ограничения на поставки оружия Киеву
10 февраля 2024, 19:26

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен призвала власти Евросоюза и руководство НАТО снять все ограничения на поставки вооружений и военной техники для Украины. Об этом сообщает телеканал NOS.
Оллонгрен утверждает, что непрерывная финансовая поддержка Киева со стороны европейских государств и Вашингтона будет способствовать поддержанию безопасности не только Украины, но и западных стран. Министр добавил, что происходящий украинский конфликт может повлиять и на Нидерланды, если военная помощь и инвестирование в киевский режим прекратятся.

Ранее министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам призвал страну быть готовой к возможному противостоянию с Россией после окончания специальной военной операции. По словам Грама, Норвегия и ее союзники должны находиться в состоянии боевой готовности и обладать возможностью своевременного ответа на возникающие угрозы.

Напомним, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к войне с Россией, которая может начаться в ближайшие двадцать лет. По его мнению, НАТО необходимо организовать структурированную систему для обучения военных.

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Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
10 февраля 2024, 15:41

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.
Гладков призвал всех людей найти укрытия без окон со сплошными стенами. Губернатор также попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при украинском обстреле хутора в Грайворонском округе. Трое мужчин получили осколочные ранения различных частей тела. Их госпитализировали.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны России: Украина пыталась атаковать гражданские суда в Чёрном море
10 февраля 2024, 15:33

Фото: iStock/NickolayV

Минобороны России сообщило, что вечером 9 февраля украинские войска пытались атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря.
Отмечается, что атака противника осуществлялась с помощью полупогружных безэкипажных катеров. Для ее отражения российская сторона использовала патрульные корабли и авиацию Военно-Морского Флота РФ, которые выполняли задачи в указанном районе.

Согласно информации источника, нападение было успешно отражено. В ведомстве подчеркнули, что гражданские транспортные суда и корабли ВМФ РФ повреждения не получили.

Ранее сообщалось, что на востоке Харьковской области российские войска нанесли удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали назначение Александра Сырского на пост главнокомандующего украинских войск.

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#флот
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ВС РФ атаковали место под Харьковом, где офицеры ВСУ отмечали назначение Сырского
РИА Новости: по отмечавшим назначение Сырского офицерам ВСУ нанесён удар
10 февраля 2024, 15:01

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

На востоке Харьковской области российские войска нанесли удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали назначение Александра Сырского на пост главнокомандующего украинских войск. Об этом РИА Новости сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно информации источника, российские войска нанесли удар по кафе в городе Великий Бурлук. Примечательно, что еще один удар нанесли по нефтебазе противника в Харькове.

Лебедев подчеркнул, что там хранилось топливо для военной техники ВСУ. На данный момент известно об одиннадцати единицах пострадавших единиц техники.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении спецоперации.

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#вс рф
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Три человека пострадали при обстреле Белгородской области
Гладков: три человека пострадали при обстреле Белгородской области
10 февраля 2024, 12:42

Фото: iStock/gorodenkoff

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале, что три человека пострадали при украинском обстреле хутора в Грайворонском округе.
Гладков отметил, что трое мужчин получили осколочные ранения различных частей тела. Их госпитализировали.

Губернатор подчеркнул, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. По словам Гладкова, также повреждения получил экскаватор.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли село Ржевка в Шебекинском городском округе. В результате обстрела предварительно пострадали пять человек. Один из них находится в тяжёлом состоянии. Также от взрывов получили повреждения два жилых дома, в которых выбило стёкла, разрушило фасады, кровли и заборы.

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Зеленский рассказал о результатах переговоров с конгрессменами о ракетах ATACMS
Зеленский не смог убедить Конгресс США в вопросе поставок дальнобойных ракет
10 февраля 2024, 07:41

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Накануне, 9 февраля, украинский президент Владимир Зеленский встретился с представителями двухпартийной делегации Палаты представителей Конгресса США. Во время переговоров ему не удалось выпросить у американцев дальнобойные ракеты ATACMS.
В своём телеграм-канале глава киевского режима выразил сожаление по поводу отсутствия решения по данному вопросу. С конгрессменами, делегацию которых во время визита на Украину возглавил председатель комитета по разведке Майк Тёрнер, обсуждались также продолжение поставок ракет для универсального комплекса противовоздушной обороны Patriot.

На видеозаписи встречи с американскими законодателями можно увидеть, как Зеленский, не получив положительного ответа на практически прямую просьбу о ракетах, дальность полёта которых составляет 300 километров, и вспомнив также о до сих пор продолжающихся прениях в Конгрессе относительно следующего пакета помощи Киеву, спросил у своих главных партнёров, продолжат ли они спонсировать Киев. На это ему ответили, что поддержка Украины в США и НАТО по-прежнему сильна.

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Военный ВС РФ «Якорь»: ВСУ систематически маскируются под гражданских
10 февраля 2024, 07:25

Фото: iStock/Irina Piskova

Командир подразделения ВС РФ с позывным «Якорь» рассказал, как военные ВСУ на правом берегу Днепра маскируются под гражданское население. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что корреспондент издания наблюдал за боевой работой российских операторов БПЛА на херсонском направлении.

«Мы наблюдаем за каждой территорией, за каждой машиной, каждой антенной и пытаемся выявить что-либо интересное, что является, так сказать, помощником для военнослужащих, находящихся напротив нас. То, что может помешать нам, но помочь им, мы уничтожаем независимо от размера и количества», — цитирует агентство слова собеседника.

По словам российского военного, операторы дронов в тылу противника могут действовать на удалении до 15 км. Сначала происходит наблюдение за движением двух лиц и выясняется, являются они военнослужащими или гражданскими.

«Также высматриваем их территорию, их дом. Высматриваем антенны, следы, рядом проходящие. Может быть, что-то будет накрыто, перекрыто, или выявится, что под их куртками спрятан бронежилет, как оно обычно и бывает. Все это делается для маскировки», — рассказал «Якорь».

Он подчеркнул, что украинские солдаты системно и массово маскируются под мирных жителей, так как знают, что военнослужащим ВС РФ запрещено открывать огонь по гражданским и пользуются этим.

Однако на этот раз российским разведчикам удалось выяснить, что в их поле зрения находятся военные под маскировкой.

«Выявили, обнаружили и уничтожили», – заключил «Якорь».

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#бпла
#солдаты
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