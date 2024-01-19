МО РФ: Российские войска за неделю отразили 25 атак ВСУ на Купянском направлении

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Вооружённые силы России за неделю с 13 по 19 января отразили 25 атак ВСУ на Купянском направлении. Потери украинской армии на этом участке линии боевого соприкосновения составили до 560 военнослужащих и десять танков.
Кроме танков и живой силы, украинцы также потеряли за неделю 26 автомобилей, восемь бронированных машин и восемь орудий полевой артиллерии. Кроме того, российским военным удалось уничтожить на данном направлении два полевых склада боеприпасов.
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Александр Бойцов