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МО РФ: Российские войска за неделю отразили 25 атак ВСУ на Купянском направлении

19 января 2024, 18:08
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Вооружённые силы России за неделю с 13 по 19 января отразили 25 атак ВСУ на Купянском направлении. Потери украинской армии на этом участке линии боевого соприкосновения составили до 560 военнослужащих и десять танков.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Как рассказал официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков, на отдельных участках переднего края под Купянском российские войска улучшили своё положение. Атаки штурмовых групп 32-й, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Синьковка, Песчаное и Табаевка Харьковской области были успешно отражены, противник отступил с потерями.

Кроме танков и живой силы, украинцы также потеряли за неделю 26 автомобилей, восемь бронированных машин и восемь орудий полевой артиллерии. Кроме того, российским военным удалось уничтожить на данном направлении два полевых склада боеприпасов.

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Игнат: Разработка гибридной системы украинской ПВО проводилась в США
19 января 2024, 17:51

Фото: istockphoto/vadimrysev

Разработка и испытания гибридной системы противовоздушной обороны, применяемой Украиной, проводилась в США. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
В эфире телеканала «Рада» он рассказал, что эта система позволяет запускать американские ракеты с советских пусковых установок. Её испытания и проверка эффективности действия проводились в США с участием американских специалистов. Игнат уточнил, что речь идёт о старых ракетных системах и ракетах AIM-9 (Sidewinder) и AIM-7 (Sparrow), которые теперь могут быть запущены с этих советских платформ.

17 января 2024 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины сообщил, что ВСУ впервые применили гибридную систему ПВО, которая была собрана с применением компонентов и деталей отечественного и западного производства.

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Наёмники в Харькове могли быть частью тайной операции Франции, заявил Джонсон
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: наёмники в Харькове могли быть частью операции Франции
19 января 2024, 17:51

Фото: iStock/e-crow

Французские наёмники, которые были уничтожены российским ударом в Харькове, могли быть часть тайной операции французской разведки и армии. Об этом в интервью RT сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, французские военные, наравне с английскими и американскими, были с самого начала вовлечены в конфликт на Украине.

При этом, на протяжении всего обострения, французские власти не предпринимали никаких усилий для того, чтобы как можно скорее положить конец участию своих граждан в боях. Вместо этого страна наоборот подписывала ситуацию.

Также Джонсон предположил в беседе с RT, что такое большое количество наёмников, сосредоточенных в одном месте, может говорить о проведении какой-то тайной операции французской разведкой и армией.

17 января ВС РФ нанесли высокоточный удар по местам расположения французских наёмников в Харькове. В результате было уничтожено более 60 военнослужащих.

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#спецоперация
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Defence Express: ВС РФ применили на Украине десятиметровую ракету П-35
19 января 2024, 16:20

Фото: istockphoto/PavelRodimov

Вооружённые силы РФ в ходе атаки на Украину применили старую советскую противокорабельную ракету П-35. Её вес около 4-х тонн, а длина почти 10 метров.
Об этом сообщил украинский ресурс Defence Express, опубликовав фотографию обломков снаряда. Запустить эту ракету могли либо из берегового ракетного комплекса «Редут» либо из подземного «Объект-100». Не исключено, что устаревшая крупная крылатая ракета была использована российскими войсками для отвлечения внимания и введения в заблуждение украинских средств противовоздушной обороны.

Ракета П-35 была разработана в 60-е годы XX века легендарным светским конструктором Владимиром Челомеем. Изначально сферой её применения обозначалось поражение кораблей противника за радиолокационным горизонтом. Несмотря на почтенный возраст, некоторое количество П-35 всё ещё находятся на вооружении российской армии.

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В Минобороны назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю
В Минобороны РФ заявили, что в течение недели в плен сдался 21 боец ВСУ
19 января 2024, 16:02

Фото: istock / Anna_Anikina

За неделю в плен российским военным сдался 21 военнослужащий Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что из них 14 украинских солдат сдались в плен на Южнодонецком направлении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что властям поступает множество обращений о гражданах России, которые попали в заключение при киевском режиме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью спецоперации глава России назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны Киева.

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Минобороны РФ назвало потери ВСУ за минувшую неделю
МО: на Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли около 2 тыс. бойцов
19 января 2024, 16:01

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Порядка двух тысяч украинских военных погибли на Купянском и Краснолиманском направлениях за минувшую неделю. Такие данные предоставили в Минобороны РФ.
Отмечается, что ВС РФ за неделю отразили 17 атак ВСУ на Краснолиманском направлении. Потери ВСУ оцениваются в около 1520 военных, которые были убиты или получили ранения.

Также в ведомстве рассказали о ситуации на Купянском направлении. Там российской армией были отражены 25 атак стороны противника. Потери армии Украины составили более 560 солдат.

Назначенный киевскими властями глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сообщил, что в Херсоне массированными ударами ВС РФ были повреждены несколько объектов критической инфраструктуры.

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#военные
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«Абсурд»: Американский эксперт оценил заявление Франции о наёмниках на Украине
Риттер назвал абсурдом заявление Франции о наёмниках на Украине
19 января 2024, 15:15

Фото: РИА Новости/Андрей Бортко

Французское правительство не могло не знать о том, что его граждане принимают участие в боевых действиях на Украине, об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью для «РИА Новости».
Напомним, 17 января в Минобороны РФ заявили о поражении украинского пункта дислокации, в котором погибли порядка 60 французских наёмников. В министерстве иностранных дел же эту информацию опровергли, заявив, что граждане Франции никогда не воевали на Украине, а заявления России назвали манипуляцией.

По мнению Риттера, граждане Франции в подобном количестве не могли находиться на Украине без ведома правительства. В реальности власти Франции потворствуют подобным действиям, считает бывший разведчик.

«Но сама идея, что власти Франции ничего не знали, абсолютно абсурдна», — заявил Риттер.

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#франция
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Победа Украины еще возможна в 2025 году, пишут СМИ
Bloomberg: Киев не вернет всю территорию даже при полноценной помощи Запада
19 января 2024, 15:08

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина не сможет вернуть себе все утраченные с 2022 года территории даже при полноценной помощи Запада, однако победа Киева еще возможна, для этого необходимо пережить 2024 год. Так считает профессор Школы перспективных международных исследований университета Джонса Хопкинса Хэл Брендс, его слова передает Bloomberg.
По словам профессора, для этого Киев при поддержке Запада должен усиливать удары по кораблям РФ в Черном море, бить по Крыму и мосту и по военным и логистическим объектам на территории России, конфисковать и передать Украине российские актив. Кроме того, необходимо подготовить ВСУ к «крупному наступлению» в 2025 году, предоставив Украине артиллерию, дальнобойные ракеты, ПВО, бронетехнику и авиацию.

«Даже при такой поддержке Украина, вероятно, не сможет вернуть себе всю территорию, которую она потеряла с 2014 года - или даже с февраля 2022 года», - пишет Брендс.

Он считает, что все эти шаги позволят Украине вернуть лишь некоторые потерянные территории. Однако это позволит укрепить позиции Киева для возможных мирных переговоров. При этом автор статьи подчеркнул, что, если США перестанут оказывать финансовую поддержку киевским властям, «Украина проиграет эту войну».

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Житель Донецка рассказал о прошедшей сквозь его дом ракете ВСУ
Выпущенный ВСУ снаряд насквозь прошёл частный дом в Куйбышевском районе Донецка
19 января 2024, 15:01

Фото: istock / Mikhail Dmitriev

Выпущенный Вооружёнными силами Украины снаряд попал в частный дом в Куйбышевском районе Донецка. Повреждены стены и кровля дома. Об этом сообщает РИА Новости.
Хозяин дома Антон рассказал корреспонденту издания, что ракета прошла навылет и не взорвалась. Жители дома находили в спальне. По словам владельца жилья, в соседние дома попадали в 2016, и в 2018 годах.

«Сейчас наша очередь настала. Бесятся, злятся, что ушли от них», — ответил собеседник на вопрос о том, почему Украина обстреливает мирные районы.
Ранее в России высказались о необходимости взять под контроль новые территории Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Аналитик Пулен заявил о желании Парижа замолчать историю с наёмниками в Харькове
19 января 2024, 14:38

Фото: istockphoto.com/e-crow

Сооснователь Le Monde Moderne, аналитик Алексис Пулен высказал мнение о том, что Франция планирует замолчать историю с ударом по иностранным боевикам в Харькове, среди которых были французские наёмники.
«Франция занимает однозначно оборонительную позицию. Она также пытается замолчать эту информацию», — прокомментировал в беседе с RT Пулен.

Прокомментировал такую ситуацию и политолог Сергей Маркелов, заявив, что под кдар попали не просто французские наёмники, а действующая армия Франции.

«Согласно юридическим основаниям, во всех странах Запада есть разделение понятия «действующих вооружённых сил государства» и «частных военных компаний», куда легко можно помещать кого хочешь. <…> Очевидно, что мы в Харькове уничтожили действующие вооружённые силы Франции, людей, которые являются представителями именно регулярной французской армии», — отметил в беседе с «Царьградом» Маркелов.

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#франция
#армия
#политолог
#информация
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