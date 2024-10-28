Раненый российский боец 14 дней в одиночку оборонял стратегически важное здание

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Младший сержант Владислав Куданов в ходе освобождения населённого пункта в зоне спецоперации получил ранение и остался один. После этого он две недели в одиночку оборонял стратегически важное здание до подхода основных сил РФ.
Об этом рассказали журналистам в пресс-службе министерства обороны РФ. Штурмовая группа сержанта получила приказ очистить от противника одну из улиц. Несмотря на плотный огонь артиллерии, бойцы смогли захватить несколько домов. В одном из зданий Куданов оказался один, к тому же был ранен. Этот дом стоял немного под углом, что позволяло держать под прицелом обе стороны улицы.
Части ВСУ не прекратили попыток вернуть утраченные позиции и постоянно предпринимали контратаки. Раненый штурмовик удерживал стратегически важное здание на протяжении 14 дней, до того момента, как в город вошли основные силы РФ. После этого населённый пункт был полностью освобождён, в том числе и благодаря действиям сержанта Куданова.
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Александр Бойцов