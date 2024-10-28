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Раненый российский боец 14 дней в одиночку оборонял стратегически важное здание

28 октября 2024, 09:08
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Младший сержант Владислав Куданов в ходе освобождения населённого пункта в зоне спецоперации получил ранение и остался один. После этого он две недели в одиночку оборонял стратегически важное здание до подхода основных сил РФ.


Об этом рассказали журналистам в пресс-службе министерства обороны РФ. Штурмовая группа сержанта получила приказ очистить от противника одну из улиц. Несмотря на плотный огонь артиллерии, бойцы смогли захватить несколько домов. В одном из зданий Куданов оказался один, к тому же был ранен. Этот дом стоял немного под углом, что позволяло держать под прицелом обе стороны улицы.

Части ВСУ не прекратили попыток вернуть утраченные позиции и постоянно предпринимали контратаки. Раненый штурмовик удерживал стратегически важное здание на протяжении 14 дней, до того момента, как в город вошли основные силы РФ. После этого населённый пункт был полностью освобождён, в том числе и благодаря действиям сержанта Куданова.

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В США армию России назвали сильнейшей в мире
Российская армия признана сильнейшей в мире в рейтинге US News and World Report
28 октября 2024, 07:35

Фото: istockphoto/donfiore

Российская армия была признана сильнейшей в мире в рейтинге US News and World Report. Об этом информирует РИА Новости.
По оценке журнала, в первую десятку списка сильнейших армий мира вошли Турция, Великобритания, Германия, Южная Корея, Иран и Китай. Второе место занимает американская армия, а третье — армия Израиля.

Отмечается, что ВСУ заняли восьмое место в списке. Авторы рейтинга отметили, что мощь армий разных стран была оценена на основе опроса, в котором принимали участие как представители элит и бизнес-сообщества, так и обычные граждане.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. По словам главы российского государства, военнослужащие ВС РФ справляются с поставленными задачами.

До этого стало известно, что с начала второго этапа активного контрнаступления ВС РФ в Курской области в плен сдались порядка 400 боевиков ВСУ.

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Вражеские БПЛА вторглись в воздушное пространство России
В небе над регионами России за минувшую ночь силы ПВО сбили 21 БПЛА ВСУ
28 октября 2024, 07:34

Фото: istockphoto/bbsferrari

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 21 БПЛА над 4 регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Тринадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области и один – над территорией Воронежской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

В Воронежской области ранены два работника после атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В российском регионе вражеские БПЛА атаковали два предприятия, есть пострадавшие
Гусев: в Воронежской области ранены два работника после атаки БПЛА ВСУ
28 октября 2024, 07:10

Фото: iStock/abadonian

В Воронежской области ранены два работника после атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Минувшей ночью два предприятия в Воронежской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами противника», — отметил он.

По его словам, два работника предприятия были ранены в Аннинском районе. Губернатор пояснил, что один из них был направлен на амбулаторное лечение, а второй на стационарное.

Помимо этого, Гусев заявил, что пожар удалось потушить около двух ночи, однако огнем были повреждены несколько сооружений, зданий и техника. Кроме этого, были повреждены два гаража с автотранспортом, которые находятся за пределами предприятия, а также окна жилого дома и участок линии электропередачи. Губернатор добавил, что на месте происшествия работают специалисты, проводится оценка ущерба.

«На втором предприятии в Новохоперском районе повреждения при падении БПЛА получила крыша одной хозяйственной постройки и емкость. Возгорания не произошло», — отметил Гусев.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Энергодаре заявили об использовании ВСУ западных технологий для удара по городу
Мэр Энергодара Сеновоз: ВСУ используют западные технологии для удара по городу
28 октября 2024, 06:49

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют западную технику для ударов по городу, сообщает РИА Новости.
«Конечно. Это высокотехнологичное оборудование. Современные средства, которые применяет противник, это системы наведения и корректировки – позволяют наносить удары по городу», – заявил глава города.

По его словам, в начале специальной военной операции (СВО) у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не было таких возможностей и ресурсов. Мэр отметил, что Киев развивается благодаря помощи западных стран.

Ранее мэр Сеновоз сообщил, что в городскую администрацию Энергодара поступают многочисленные просьбы от украинцев о возвращении. По словам главы администрации, «украинская сторона создает максимально возможные условия» и добивается того, чтобы жителям города и всей Запорожской области «не давали возможности вернуться на место жительства».

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#мэр
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Раскрыты детали гибели беженцев от удара БПЛА в Часовом Яре
Боец группировки «Юг»: лишь один выжил после удара ВСУ по беженцем в Часовом Яре
28 октября 2024, 00:12

Фото: iStock/Silent_GOS

Основная часть группы мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР), была атакована Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца группировки «Юг».
«Предварительно, от ударов ВСУ погибла почти вся группа, только один человек периодически выходит с нами на связь», – сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ убил не менее шести мирных жителей в Часовом Яре, когда группа беженцев пыталась уйти из города в сторону России. По словам источника, ВСУ сначала обстреляли беженцев из артиллерии и минометов, загнали в укрытия, а спустя несколько часов направили на них беспилотные летательные аппараты.

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В Сумах прошел всеукраинский митинг о демобилизации родных
27 октября 2024, 22:41

Фото: iStock/sibway

Митинг с требованиями о демобилизации родных после 18 месяцев службы прошел городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». Отмечается, что участие в митинге принимают в основном женщины.
«Родные военнослужащих собрались в центре Сум. Сегодня год с тех пор, как участники требуют демобилизацию для тех бойцов, которые служат более двух лет», — уточняет издание.
По информации телеканала, митинг за демобилизацию солдат после 18 месяцев службы — всеукраинский. На плакатах, которые можно увидеть на опубликованном видео, виднеются надписи: «Четкие сроки службы», «В какой конституции военные стали рабами?» и «Армия — не рабство».

Журналисты отмечают, что семьи военных уже не первый раз выходят на подобного рода митинг, люди протестуют во всех уголках страны.

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Немецкий журналист ответил, к чему ведет Украину поддержка со стороны Запада
Репке: поддержка со стороны западных союзников ведет Украину к поражению
27 октября 2024, 20:33

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Поддержка киевского режима со стороны коллективного Запада ведет украинскую республику к поражению, заявил в соцсетях немецкий журналист Юлиан Репке.
«Можно признать, что наша нынешняя «поддержка» приводит к тому, что Украина проигрывает эту войну на наших глазах и что украинское руководство не может найти никаких средств или способов остановить наступление России», — сказано в публикации.
Репке добавил, что западные союзники Украины обеспечивают себе поражение в борьбе с РФ, поскольку не предпринимают более масштабных шагов для поддержки Киева.

Ранее кандидат в американские вице-президенты Джей-Ди Вэнс высказал свою позицию по украинскому конфликту.

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#мир
#украина
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#журналисты
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Раскрыты подробности попытки прорыва ВСУ в Брянскую область
Mash: в Брянскую область пытались прорваться около 30 иностранных наемников ВСУ
27 октября 2024, 20:28

Фото: iStock/breakermaximus

В Брянскую область пытались прорваться около 30 иностранных наемников ВСУ. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. Отмечается, что перед заходом боевиков в небе появились около 20 дронов.
По информации канала, прорыв границы пытались осуществить в районе села Манев в Климовском районе, который в данный момент заброшен. Вслед за группой БПЛА, отмечает издание, по болотам выдвинулись около 30 наемников.
«Они <...> шли без поддержки тяжелой техники, потому что там болотистая местность. Говорили на английском», — говорится в публикации.
По предварительным данным, среди наемников были наемные бойцы из четырех стран — Польши, Швеции, Великобритании и Венесуэлы.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что в Брянской области пресекли попытку пересечения государственной границы вооруженной группой лиц. По его данным, подразделения ВС России и Росгвардии нанесли огневое противнику огневое поражение и отбросили назад. Сейчас обстановка в Климовском районе стабильная, заключил глава региона.

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#бпла
#всу
#рф
#наемники
#брянская область
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Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по Затоке в Одесской области
27 октября 2024, 20:17

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

Мощный удар по Затоке зафиксирован в Одесской области Украины, проинформировал РИА Новости пророссийский подпольщик Сергей Лебедев. Он также добавил, что была мощная детонация с пожаром в районе моста, по которому Украине каждый день доставляют технику из Румынии.
«…Прилетало грамотно, подробности пока уточняем, но сильнейшая детонация и пожар были зафиксированы со стороны моста, по которому из Румынии ежедневно идут эшелоны с военной техникой, боекомплектами и горюче-смазочными материалами», — пояснил координатор пророссийского сопротивления.

Собеседник уточнил, что все произошло накануне вечером, 26 октября.

Ранее сообщалось, с чем сейчас борются боевики ВСУ в зоне боевых действий.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В Кремле комментировали, что боевые действия закончатся, когда Россия достигнет всех целей спецоперации.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#конфликт
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