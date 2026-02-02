МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта в Запорожской области

02 февраля 2026, 12:14

Минобороны сообщило об освобождении Придорожного в Запорожской области

Фото: iStock/zim286

Подразделения российской группировки войск «Восток» успешно продвинулись в глубину обороны противника. Об этом проинформировало Минобороны.