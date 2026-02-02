МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта в Запорожской области
Подразделения российской группировки войск «Восток» успешно продвинулись в глубину обороны противника. Об этом проинформировало Минобороны.
В результате решительных действий они освободили населенный пункт Придорожное в Запорожской области. Оборонное ведомство отметило, что действия войск привели к значительным успехам на фронте.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
