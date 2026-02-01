Медведев заявил, что победа России в СВО уже просматривается по ряду параметров
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что признаки военной победы России в СВО уже заметно по целому ряду параметров. Его слова приводит ТАСС.
Российский политик добавил, что рассчитывает на скорое достижение поставленных целей. Ранее Медведев высказывался в адрес Владимира Зеленского, заявив, что тому «не сносить головы», и при этом процитировал роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.
«Совершенно очевидно, что факт военной победы очень важен. И он просматривается по целому ряду параметров», — прокомментировал бывший президент.
Перед этим ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО. Речь шла о точках в Харьковской области и Донецкой народной республике.