Медведев заявил, что победа России в СВО уже просматривается по ряду параметров

01 февраля 2026, 22:49

Фото: istockphoto/macky_ch

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что признаки военной победы России в СВО уже заметно по целому ряду параметров. Его слова приводит ТАСС.





Российский политик добавил, что рассчитывает на скорое достижение поставленных целей. Ранее Медведев высказывался в адрес Владимира Зеленского, заявив, что тому «не сносить головы», и при этом процитировал роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.





«Совершенно очевидно, что факт военной победы очень важен. И он просматривается по целому ряду параметров», — прокомментировал бывший президент.