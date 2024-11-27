Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ МО РФ сообщило о ликвидации двух БМП ВСУ в Курской области

МО РФ сообщило о ликвидации двух БМП ВСУ в Курской области

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Крымские десантники ликвидировали группу боевых машин пехоты ВСУ ударом из ПТРК «Корнет» в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ успешно выполняют боевые задачи по вытеснению подразделений ВСУ из приграничных районов Курской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что российские десантники заметили две вражеские бронемашины, которые двигались по проселочной дороге, и передали координаты на пункт управления. Тогда расчет ПТРК крылатой пехоты быстро направился на огневую позицию. Они уничтожили украинскую БМП. Экипаж также был ликвидирован.



Вторая машина противника попыталась уехать, однако была поражена дроном.

Читайте также:

В России разработали систему для защиты объектов от ударных беспилотников

«Орешник» изменил баланс сил: исследователь США предрек кризис НАТО

Морпех РФ рассказал о захвате британца, корректировавшего действия ВСУ
#сша
#вдв
#кризис
#всу
#рф
#машина
Украинские беспилотники минувшей ночью атаковали российские регионы
МО РФ: 22 БПЛА ВСУ сбили на территории РФ минувшей ночью
27 ноября 2024, 07:57

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 22 украинских беспилотника на территории России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что всего на территории РФ уничтожено 22 вражеских дрона. 10 из них сбили в Ростовской области, семь – в Белгородской. Еще два БПЛА ликвидировали в Воронежской области и по одному — в Курской, Брянской и Смоленской областях.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали и успешно испытали новую систему защиты объектов, способную противостоять атакам ударных беспилотников самолетного типа. Основой конструкции стали высокопрочные сетки и тросы, которые выдерживают нагрузку бетонного блока весом в несколько тонн.

Читайте также:

Средства ПВО в Ростовской области за ночь ликвидировали 10 дронов

Пентагон официально подтвердил одобрение Киеву на удары ATACMS вглубь России

Средства ПВО отражают атаку беспилотников над Салаватом в Башкирии
#бпла
#рф
#ученые
#ночь
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Дипломатия и деэскалация»: В Берлине потребовали перемирия на Украине к Рождеству
Депутаты ФРГ Гизи и Барч призвали Берлин обеспечить перемирие на Украине
27 ноября 2024, 07:38

Фото: iStock/photosvit

Немецкие депутаты от партии «Левые» Грегор Гизи и Дитмар Барч видят необходимость в деэскалации конфликта на Украине и предложили выступить с вопросом о перемирии к Рождеству.
«Правительство могло бы взять на себя инициативу по прекращению огня прямо сейчас, на Рождество, на Новый год», — заявил Гизи в обращении, опубликованном в социальной сети X.

По словам немецких депутатов, разрешение Запада на удары дальнобойным оружием по территории РФ вглубь России запустило эскалацию украинского конфликта. Они отметили, что кандидат в канцлеры ФРГ от Христианского демократического союза Кристиан Мерц в случае своего избрания планирует передать Украине ракеты Taurus.

«Никакого разрешения на Taurus, никакого разрешения на дальнобойное оружие — нам нужна дипломатия! Деэскалация! Прекращение огня стало бы самым важным решением для людей на Украине», — заявил в свою очередь Барч.

Читайте также:

Немецкий политик заявил об оккупации страны США

Конфликт на Украине перестал быть региональным, признали в Минобороны Германии

Глава МИД Германии назвала Россию частью европейской семьи
#оружие
#новый год
#правительство
#рождество
#фрг
#ракеты
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат США обвинила Байдена в подготовке передачи ядерного оружия Украине
Тейлор-Грин: администрация Байдена хочет передать Украине ядерное оружие
27 ноября 2024, 06:36

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин раскритиковала администрацию Джо Байдена и Камалы Харрис за приоритетную поддержку Украины в ущерб американским интересам и возможное желание дать Киеву ядерное оружие.
В соцсети X она выразила недовольство очередным запросом на выделение 24 миллиардов долларов для Киева и восстановления оружейных запасов Пентагона, указав, что это ставит интересы Америки на последнее место.

По мнению Тейлор-Грин, американские налогоплательщики страдают от недостатка поддержки, в то время как огромные средства направляются за границу.

Она также обвинила администрацию в обсуждении возможности передачи Украине ядерного оружия, что, по ее словам, угрожает безопасности.

«Не только администрация Байдена-Харрис дает Украине очередные 24 млрд долларов, они рассматривают возможность дать Украине ядерное оружие», — ​возмутилась Тейлор-Грин.

Эта реакция стала ответом на инициативу Белого дома по запросу дополнительного финансирования для военной помощи Украине.

«Радио 1» уже более подробно писало на тему того, как президент США Джо Байден тайно запросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов. Их предполагается направить на восполнение запасов Пентагона и помощь Украине.

Читайте также:

Экс-канцлер Германии призвала НАТО срочно создать систему противодействия РФ

Маск предсказал крах пилотируемой авиации в будущих войнах

США больше не против использования Турцией российских вооружений
#сша
#помощь
#соцсети
#президент
#ущерб
#джо деньги
#украина
#ядерное оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России разработали систему для защиты объектов от ударных беспилотников
В России создана новая эффективная тросово-сетчатая защита объектов от БПЛА
27 ноября 2024, 06:19

Фото: iStock/vadimrysev

Российские ученые разработали и успешно испытали новую систему защиты объектов, способную противостоять атакам ударных беспилотников самолетного типа. Основой конструкции стали высокопрочные сетки и тросы, которые выдерживают нагрузку бетонного блока весом в несколько тонн, передает РИА Новости.
Система была протестирована на подмосковном полигоне и показала свою эффективность.

В ходе разработки специалисты учли тактико-технические характеристики зарубежных ударных дронов, таких как масса до 60 килограммов, скорость от 110 до 150 км/ч, и размах крыльев до 4,8 метра.

Система состоит из сеток, закрепленных на стойках с использованием тросов и омегообразных скоб. Она предназначена для защиты важной инфраструктуры от растущей угрозы дронов.

Полученные результаты планируется использовать при создании новых правил строительства и защиты объектов. Это должно повысить общую безопасность инфраструктуры в стране.

Читайте также:

Средства ПВО в Ростовской области за ночь ликвидировали 10 дронов

«Орешник» изменил баланс сил: исследователь США предрек кризис НАТО

Турецкий журналист поразился, как сильно НАТО испугал «Орешник»
#ученые
#безопасность
#разработки
#специалисты
#бпла
#сво
#дрон
#беспилотник
#защита
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Средства ПВО в Ростовской области за ночь ликвидировали 10 дронов
27 ноября 2024, 05:56

Фото: iStock/ NiseriN

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области ночью были уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов благодаря работе средств противовоздушной обороны, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его словам, инцидент обошелся без пострадавших и разрушений на земле. Система ПВО успешно справилась с угрозой, предотвратив возможные последствия.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Башкирии информация об атаке беспилотника на город Салават оказалась ошибочной: объект, принятый за дрон, оказался самолетом Ан-2.

Также бойцам ВС РФ удалось сбить в Курской области американский беспилотник Switchblade 600 из обычного ружья благодаря разлетающейся дроби.

Читайте также:

«А ночью сегодня били»: ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Украины

ВСУ атаковали Ростовскую область, ВС РФ наступают под Курском: окружение Курахово, последние новости СВО

Минувшей ночью 39 БПЛА ВСУ атаковали территории РФ
#беспилотник
#дрон
#инцидент
#telegram
#вс рф
#пво
#бпла
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Орешник» изменил баланс сил: исследователь США предрек кризис НАТО
Майк Адамс: Запад не понимает угрозу «Орешника», он — символ конца для НАТО
27 ноября 2024, 05:39

Фото: iStock/vadimrysev

Американский исследователь Майк Адамс в социальной сети X (ранее Twitter) заявил, что Запад не осознает масштабов угрозы, которую представляет российская система «Орешник».
По его мнению, эта разработка кардинально меняет баланс сил, создавая серьезные проблемы для НАТО и США. Адамс считает, что «Орешник» способен уничтожить авианосцы США всего за минуту, что ставит Запад перед дилеммой: отступить или прибегнуть к использованию ядерного оружия.

Он подчеркнул, что непонимание ситуации, высокомерие и недостаток адекватных ответных мер только усиливают слабость Запада перед этой системой. Исследователь сравнил происходящее с игрой в шахматы, где российская сторона внезапно меняет правила, оставляя противника без шансов.

Адамс также отметил, что «Орешник» стал сигналом конца эпохи господства НАТО, так как традиционные подходы Запада больше неэффективны против современных технологий России.

Читайте также:

Турецкий журналист поразился, как сильно НАТО испугал «Орешник»

Минобороны готовит ответные действия на удары ВСУ ракетами ATACMS по России

Байден тайно запросил огромную сумму на дополнительную помощь для Украины
#сша
#правила
#разработка
#twitter
#нато
#запад
#россия
#ядерное оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мобилизация без выбора: глухого мужчину насильно отправили в ряды ВСУ
ВСУ насильно мобилизовали 53-летнего мужчину с третьей стадией глухоты
27 ноября 2024, 05:34

Фото: istockphoto/Olena_Z

Украинский военнопленный Василий Машико, 53-летний заместитель командира взвода штурмовиков, был насильно мобилизован в армию украинскими военкомами, несмотря на третью стадию глухоты, как он рассказал РИА Новости.
Мужчина утверждает, что его остановили на улице, проверили документы и больше не отпустили, доставив в территориальный центр комплектования (ТЦК). Там ему забрали телефон и не дали связаться с родными.

Машико заявил, что медкомиссия изначально не подписала его годность к службе.

«У меня же по слуху болезнь, у меня третья стадия глухоты», — пояснил он.
Однако уже на следующий день в документах появилась подпись. После мобилизации он был назначен на должность заместителя командира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

В ноябре 2024 года он попал в плен на территории Курской области. Машико отметил, что мобилизация проводилась без учета его физического состояния, что поставило под сомнение эффективность процесса отбора солдат.

Читайте также:

«По 80 тысяч»: Украинский депутат высказал шокирующие обвинения в адрес Зеленского

Бойцы ВС РФ получили ранения при атаках ВСУ ракетами ATACMS в Курской области

Минобороны показало обломки ракет ATACMS, которыми была атакована Курская область
#болезнь
#документы
#мобилизация
#всу
#солдат
#сво
#россия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден тайно запросил огромную сумму на дополнительную помощь для Украины
Politico: Байден тайно запросил у Конгресса $24 миллиарда на помощь Украине
27 ноября 2024, 04:55

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Президент США Джо Байден тайно запросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов. Их предполагается направить на восполнение запасов Пентагона и помощь Украине, сообщает Politico, ссылаясь на документ бюджетного управления Белого дома.
Рассмотрение обращения, вероятно, состоится в декабре.

Большая часть запрашиваемых средств, около двух третей, будет направлена на восстановление запасов американского оружия, часть которого ранее уже была передана Украине.

Остальные 8 миллиардов предназначены для инициативы поддержки Украины.

Документ оформлен как часть нового этапа правительственного финансирования, который может быть принят в ближайший месяц.

Передача помощи Украине осуществляется двумя основными способами: через инициативу PDA, которая предполагает отправку имеющегося вооружения, и USAI, направленную на закупку нового оборудования.

Нынешняя администрация Байдена планирует выделить все согласованные средства до конца президентского срока, который завершается в январе 2025 года.

Читайте также:

Названа причина разрешения Байдена бить по России

«По 80 тысяч»: Украинский депутат высказал шокирующие обвинения в адрес Зеленского

Стало известно, когда США хотели пригласить Украину в НАТО
#сша
#помощь
#обращения
#администрация
#вооружения
#джо сво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«По 80 тысяч»: Украинский депутат высказал шокирующие обвинения в адрес Зеленского
Депутат Дубинский: Зеленский сократит население до 10 млн человек ради Евросоюза
27 ноября 2024, 04:25

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под следствием по обвинению в государственной измене, высказал на своем YouTube-канале предположение о том, что президент Владимир Зеленский стремится сократить население Украины до 10 миллионов человек для упрощения интеграции в Европейский союз.
Он отметил, что меньшая численность населения предполагает меньшее количество обязательств перед ЕС, таких как квоты на евродепутатов и социальная инфраструктура.

«Общая цель — сократить количество населения до 10 миллионов человек и получить за это бабки. Зеленский торгует людьми, он лучший рабовладелец в истории», — прямолинейно сказал депутат Рады.
По мнению Дубинского, значительное сокращение населения выгодно и с точки зрения аграрного бизнеса, потому что теперь комбайн может спокойно ехать из одной точки в другую.

«Нет дорог, нет населенных пунктов, не нужно строить школы», — добавил он.
Политик также заявил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак во время планируемого визита в США собирается предложить американским властям сделку, предполагающую использование миллионов украинцев в боевых действиях за значительную денежную компенсацию.

«Сделка великолепна. По 80 тысяч за одного украинца», — уточнил Дубинский.
Эти заявления вызвали резонанс, однако Дубинский остается под следствием, а его обвинения официально не подтверждены.

Читайте также:

Украина снабжает террористов в Мали боеприпасами с белым фосфором

МИД Польши: Украина пообещала дать разрешение на эксгумацию жертв Волынской резни

Австрия согласилась со стремлением Трампа к миру на Украине
#сша
#социальная инфраструктура
#президент
#население
#ес
#владимир зеленский
#украина
#обвинение
Следите за нашими новостями
в удобном формате