МО РФ сообщило о ликвидации двух БМП ВСУ в Курской области

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Крымские десантники ликвидировали группу боевых машин пехоты ВСУ ударом из ПТРК «Корнет» в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ успешно выполняют боевые задачи по вытеснению подразделений ВСУ из приграничных районов Курской области», — говорится в сообщении.
Уточняется, что российские десантники заметили две вражеские бронемашины, которые двигались по проселочной дороге, и передали координаты на пункт управления. Тогда расчет ПТРК крылатой пехоты быстро направился на огневую позицию. Они уничтожили украинскую БМП. Экипаж также был ликвидирован.
Вторая машина противника попыталась уехать, однако была поражена дроном.
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