Морпех РФ рассказал о захвате британца, корректировавшего действия ВСУ

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В ходе штурма украинского опорного пункта в приграничье Курской области российские военные взяли в плен британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсона, передает ТАСС.
Как сообщил командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Бах, Андерсон занимался корректировкой действий ВСУ, а также использовал беспилотники для разведки позиций российских военных.
Бах также рассказал, что их подразделения успешно обманывают операторов дронов, создавая ложные цели и оставаясь незаметными на реальных позициях. По словам бойца, плененный наемник признался, что украинские войска не ожидали такой внезапной атаки.
Кроме того, британец сообщил, что иностранные наемники активно участвуют в боевых действиях и на других позициях ВСУ в Курской области.
Ранее «Радио 1» писало, что боец ВС РФ заявил о попытке украинской армии добить сдавшегося британского наёмника.
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«У них (речь идет о ВСУ) всегда работают с ними беспилотные летательное аппараты, которые разведывают, смотрят, где мы, что мы, как мы», — поделился морпех.
Бах также рассказал, что их подразделения успешно обманывают операторов дронов, создавая ложные цели и оставаясь незаметными на реальных позициях. По словам бойца, плененный наемник признался, что украинские войска не ожидали такой внезапной атаки.
Кроме того, британец сообщил, что иностранные наемники активно участвуют в боевых действиях и на других позициях ВСУ в Курской области.
Ранее «Радио 1» писало, что боец ВС РФ заявил о попытке украинской армии добить сдавшегося британского наёмника.
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Мария Моисеева