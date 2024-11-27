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«Орешник» изменил баланс сил: исследователь США предрек кризис НАТО

Майк Адамс: Запад не понимает угрозу «Орешника», он — символ конца для НАТО
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Американский исследователь Майк Адамс в социальной сети X (ранее Twitter) заявил, что Запад не осознает масштабов угрозы, которую представляет российская система «Орешник».
По его мнению, эта разработка кардинально меняет баланс сил, создавая серьезные проблемы для НАТО и США. Адамс считает, что «Орешник» способен уничтожить авианосцы США всего за минуту, что ставит Запад перед дилеммой: отступить или прибегнуть к использованию ядерного оружия.

Он подчеркнул, что непонимание ситуации, высокомерие и недостаток адекватных ответных мер только усиливают слабость Запада перед этой системой. Исследователь сравнил происходящее с игрой в шахматы, где российская сторона внезапно меняет правила, оставляя противника без шансов.



Адамс также отметил, что «Орешник» стал сигналом конца эпохи господства НАТО, так как традиционные подходы Запада больше неэффективны против современных технологий России.

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#ядерное оружие
В России разработали систему для защиты объектов от ударных беспилотников
В России создана новая эффективная тросово-сетчатая защита объектов от БПЛА
27 ноября 2024, 06:19

Фото: iStock/vadimrysev

Российские ученые разработали и успешно испытали новую систему защиты объектов, способную противостоять атакам ударных беспилотников самолетного типа. Основой конструкции стали высокопрочные сетки и тросы, которые выдерживают нагрузку бетонного блока весом в несколько тонн, передает РИА Новости.
Система была протестирована на подмосковном полигоне и показала свою эффективность.

В ходе разработки специалисты учли тактико-технические характеристики зарубежных ударных дронов, таких как масса до 60 килограммов, скорость от 110 до 150 км/ч, и размах крыльев до 4,8 метра.

Система состоит из сеток, закрепленных на стойках с использованием тросов и омегообразных скоб. Она предназначена для защиты важной инфраструктуры от растущей угрозы дронов.

Полученные результаты планируется использовать при создании новых правил строительства и защиты объектов. Это должно повысить общую безопасность инфраструктуры в стране.

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#дрон
#беспилотник
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Средства ПВО в Ростовской области за ночь ликвидировали 10 дронов
27 ноября 2024, 05:56

Фото: iStock/ NiseriN

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области ночью были уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов благодаря работе средств противовоздушной обороны, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его словам, инцидент обошелся без пострадавших и разрушений на земле. Система ПВО успешно справилась с угрозой, предотвратив возможные последствия.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Башкирии информация об атаке беспилотника на город Салават оказалась ошибочной: объект, принятый за дрон, оказался самолетом Ан-2.

Также бойцам ВС РФ удалось сбить в Курской области американский беспилотник Switchblade 600 из обычного ружья благодаря разлетающейся дроби.

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Мобилизация без выбора: глухого мужчину насильно отправили в ряды ВСУ
ВСУ насильно мобилизовали 53-летнего мужчину с третьей стадией глухоты
27 ноября 2024, 05:34

Фото: istockphoto/Olena_Z

Украинский военнопленный Василий Машико, 53-летний заместитель командира взвода штурмовиков, был насильно мобилизован в армию украинскими военкомами, несмотря на третью стадию глухоты, как он рассказал РИА Новости.
Мужчина утверждает, что его остановили на улице, проверили документы и больше не отпустили, доставив в территориальный центр комплектования (ТЦК). Там ему забрали телефон и не дали связаться с родными.

Машико заявил, что медкомиссия изначально не подписала его годность к службе.

«У меня же по слуху болезнь, у меня третья стадия глухоты», — пояснил он.
Однако уже на следующий день в документах появилась подпись. После мобилизации он был назначен на должность заместителя командира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

В ноябре 2024 года он попал в плен на территории Курской области. Машико отметил, что мобилизация проводилась без учета его физического состояния, что поставило под сомнение эффективность процесса отбора солдат.

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Байден тайно запросил огромную сумму на дополнительную помощь для Украины
Politico: Байден тайно запросил у Конгресса $24 миллиарда на помощь Украине
27 ноября 2024, 04:55

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Президент США Джо Байден тайно запросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов. Их предполагается направить на восполнение запасов Пентагона и помощь Украине, сообщает Politico, ссылаясь на документ бюджетного управления Белого дома.
Рассмотрение обращения, вероятно, состоится в декабре.

Большая часть запрашиваемых средств, около двух третей, будет направлена на восстановление запасов американского оружия, часть которого ранее уже была передана Украине.

Остальные 8 миллиардов предназначены для инициативы поддержки Украины.

Документ оформлен как часть нового этапа правительственного финансирования, который может быть принят в ближайший месяц.

Передача помощи Украине осуществляется двумя основными способами: через инициативу PDA, которая предполагает отправку имеющегося вооружения, и USAI, направленную на закупку нового оборудования.

Нынешняя администрация Байдена планирует выделить все согласованные средства до конца президентского срока, который завершается в январе 2025 года.

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«По 80 тысяч»: Украинский депутат высказал шокирующие обвинения в адрес Зеленского
Депутат Дубинский: Зеленский сократит население до 10 млн человек ради Евросоюза
27 ноября 2024, 04:25

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под следствием по обвинению в государственной измене, высказал на своем YouTube-канале предположение о том, что президент Владимир Зеленский стремится сократить население Украины до 10 миллионов человек для упрощения интеграции в Европейский союз.
Он отметил, что меньшая численность населения предполагает меньшее количество обязательств перед ЕС, таких как квоты на евродепутатов и социальная инфраструктура.

«Общая цель — сократить количество населения до 10 миллионов человек и получить за это бабки. Зеленский торгует людьми, он лучший рабовладелец в истории», — прямолинейно сказал депутат Рады.
По мнению Дубинского, значительное сокращение населения выгодно и с точки зрения аграрного бизнеса, потому что теперь комбайн может спокойно ехать из одной точки в другую.

«Нет дорог, нет населенных пунктов, не нужно строить школы», — добавил он.
Политик также заявил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак во время планируемого визита в США собирается предложить американским властям сделку, предполагающую использование миллионов украинцев в боевых действиях за значительную денежную компенсацию.

«Сделка великолепна. По 80 тысяч за одного украинца», — уточнил Дубинский.
Эти заявления вызвали резонанс, однако Дубинский остается под следствием, а его обвинения официально не подтверждены.

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Турецкий журналист поразился, как сильно НАТО испугал «Орешник»
dikGAZETE: НАТО испугалось российской ракеты даже без ядерного заряда
27 ноября 2024, 04:14

Фото: iStock/bpawesome

Турецкий журналист Эрхан Куадзба в статье для издания dikGAZETE выразил сомнения в готовности НАТО к прямому конфликту с Россией после испытания новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник». Он отметил, что даже испытания без ядерных боеголовок вызывают тревогу в западных странах.
По мнению автора статьи, испытания «Орешника» являются серьезным сигналом от России. Москва демонстрирует готовность защищать свои интересы, если Запад продолжит угрозы. Куадзба подчеркивает, что российский ядерный арсенал может уничтожить всех членов НАТО, а испытания ракеты стали своеобразным предупреждением для альянса.

Журналист упомянул план НАТО «Operation Deutschland», предполагающий использование Германии как логистического хаба для переброски сил на восток в случае войны. Он выразил сомнения в способности альянса реализовать эту стратегию на фоне текущих событий.

По его словам, испытания «Орешника» — это явный сигнал для Запада, который, вероятно, вынудит страны пересмотреть свои действия.

«Западные страны, несомненно, тщательно подумают над этим сигналом. Запад, атакующий российские территории через киевский режим, еще никогда в жизни не получал такой сильной пощечины», — резюмировал журналист.
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Морпех РФ рассказал о захвате британца, корректировавшего действия ВСУ
Взятый в плен британский наемник Андерсон корректировал действия ВСУ
27 ноября 2024, 02:38

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В ходе штурма украинского опорного пункта в приграничье Курской области российские военные взяли в плен британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсона, передает ТАСС.
Как сообщил командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Бах, Андерсон занимался корректировкой действий ВСУ, а также использовал беспилотники для разведки позиций российских военных.

«У них (речь идет о ВСУ) всегда работают с ними беспилотные летательное аппараты, которые разведывают, смотрят, где мы, что мы, как мы», — поделился морпех.
Бах также рассказал, что их подразделения успешно обманывают операторов дронов, создавая ложные цели и оставаясь незаметными на реальных позициях. По словам бойца, плененный наемник признался, что украинские войска не ожидали такой внезапной атаки.

Кроме того, британец сообщил, что иностранные наемники активно участвуют в боевых действиях и на других позициях ВСУ в Курской области.

Ранее «Радио 1» писало, что боец ВС РФ заявил о попытке украинской армии добить сдавшегося британского наёмника.

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#военные
#всу
#вс рф
#наемники
#великобритания
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Пентагон официально подтвердил одобрение Киеву на удары ATACMS вглубь России
26 ноября 2024, 23:21

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Министерство обороны США подтвердило разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил журналистам на брифинге, что украинские силы могут применять эти ракеты в рамках самообороны.
«Произошло изменение политики, украинцы могут задействовать ATACMS для обороны», — заявил Райдер во вторник.
По его словам, удары на данный момент сосредоточены на Курской области.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения на использование этих ракет для атак по Курской области и прилегающим районам.

Однако на тот момент Пентагон и Госдепартамент отказались комментировать заявление Кирби, сделанное в понедельник.

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#сша
#заявление
#ракеты
#пентагон
#россия
#украина
#сво
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Боец ВС РФ заявил о попытке украинской армии добить сдавшегося британского наёмника
26 ноября 2024, 22:35

Фото: iStock/ Semen Salivanchuk

Командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Бах сообщил о попытке армии Украины добить британского наёмника, который решил сдаться в плен российским военным на курском направлении, проинформировало ТАСС.
Бах говорил, что для этого Вооружённые силы Украины использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и открыли огонь из минометов.

Российский пехотинец обратил внимание, что он принимал участие в захвате опорного пункта украинской стороны, по итогам которого британский наемник был взят в плен. Бах уточнил, что сначала ВСУ пытались обстрелять пленных из минометов, а в то время когда британца переправляли через реку, армия Украины атаковала отряд военнослужащих РФ FPV-дроном — украинцы скинули на них осколочный боеприпас.

«Всегда всем рискуем, чтобы вывести, спасти их. Все были в шоке от того, что ВСУ бьют по своим. А британец вообще ошалел. Он понял, что его хотят просто убить свои же», — подчеркнул военный.

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#боеприпас
#бпла
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#наемник
#рф
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