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Американский исследователь Майк Адамс в социальной сети X (ранее Twitter) заявил, что Запад не осознает масштабов угрозы, которую представляет российская система «Орешник».
По его мнению, эта разработка кардинально меняет баланс сил, создавая серьезные проблемы для НАТО и США. Адамс считает, что «Орешник» способен уничтожить авианосцы США всего за минуту, что ставит Запад перед дилеммой: отступить или прибегнуть к использованию ядерного оружия.
Он подчеркнул, что непонимание ситуации, высокомерие и недостаток адекватных ответных мер только усиливают слабость Запада перед этой системой. Исследователь сравнил происходящее с игрой в шахматы, где российская сторона внезапно меняет правила, оставляя противника без шансов.
Адамс также отметил, что «Орешник» стал сигналом конца эпохи господства НАТО, так как традиционные подходы Запада больше неэффективны против современных технологий России.
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Он подчеркнул, что непонимание ситуации, высокомерие и недостаток адекватных ответных мер только усиливают слабость Запада перед этой системой. Исследователь сравнил происходящее с игрой в шахматы, где российская сторона внезапно меняет правила, оставляя противника без шансов.
Адамс также отметил, что «Орешник» стал сигналом конца эпохи господства НАТО, так как традиционные подходы Запада больше неэффективны против современных технологий России.
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Мария Моисеева