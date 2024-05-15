МО РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном

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Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Татарстаном. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что дрон был сбит около 7.30 мск. По словам очевидцев, беспилотник двигался в сторону Закамской промышленной зоны.
Населенный пункт, где был уничтожен беспилотный летательный аппарат, находится в двадцати пяти километрах от международного аэропорта Казани. Также небо было временно закрыто над Казанью и Нижнекамском.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и сбили беспилотный летальный аппарат самолетного типа в Воронежской области.
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Населенный пункт, где был уничтожен беспилотный летательный аппарат, находится в двадцати пяти километрах от международного аэропорта Казани. Также небо было временно закрыто над Казанью и Нижнекамском.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и сбили беспилотный летальный аппарат самолетного типа в Воронежской области.
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Екатерина Коршунова